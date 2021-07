Actualités, fonctionnalités, date de sortie, etc.

Android 12 est bel et bien en route. Le système d’exploitation le plus utilisé au monde a finalement été présenté à Google I/O en mai, et il devrait faire l’objet d’une actualisation majeure lorsqu’il sera rendu public plus tard cette année.

Actuellement, Android 12 est disponible dans le cadre d’un programme bêta, ce qui signifie que même si vous pouvez techniquement le télécharger si vous le souhaitez, il est toujours bogué, peut ne pas fonctionner correctement et ne doit pas être installé sur votre téléphone principal.

Excité pour Android 12 ? Tu devrais être. Le nouveau système d’exploitation apporte une série de mises à jour majeures à Android. Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Les meilleures nouvelles fonctionnalités d’Android 12

Android 12 apportera une série de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations au système d’exploitation. Voici toutes les meilleures fonctionnalités confirmées à ce jour.

Une refonte visuelle

Le plus gros changement apporté à Android 12 se présente peut-être sous la forme d’une refonte visuelle. Android 12 obtient un nouveau système de thèmes appelé Material You. Le système permet aux utilisateurs d’influencer la conception d’Android. Pour commencer, le système d’exploitation extraira les couleurs des éléments de conception de votre fond d’écran, ce qui rendra Android plus cohérent dans son ensemble. Ces couleurs apparaîtront dans Android, et même les développeurs peuvent s’accrocher au thème.

Il y a des tonnes d’autres réglages visuels sur Android. Par exemple, il y a de nouvelles animations dans tout le système d’exploitation. Lorsque vous appuyez sur le bouton d’alimentation, une animation se déchire sur l’écran à partir de ce bouton d’alimentation. Les boutons, les bascules, etc., prennent également un peu plus de place, ce qui les rend plus faciles à appuyer.

L’un de mes changements visuels préférés est l’écran de verrouillage, qui affiche désormais une grande horloge par défaut et une horloge légèrement plus petite lorsqu’il y a des notifications à afficher. C’est un ajustement de base mais ça a l’air génial.

Nouvelles vignettes rapides

Les tuiles rapides ont également été repensées. Les tuiles rapides d’Android 12 sont beaucoup plus grandes que celles d’Android 11, et rectangulaires avec des coins arrondis – au lieu de simplement des cercles. La taille beaucoup plus grande les rend plus faciles à utiliser, mais cela signifie également que vous ne pouvez pas en afficher autant à la fois sur l’écran, ce qu’il est important de garder à l’esprit.

Améliorations de la confidentialité

Google améliore également la confidentialité. Notamment, Android dispose désormais d’un nouveau tableau de bord de confidentialité, qui peut donner aux utilisateurs une vue plus détaillée de la façon dont les applications dans Android accèdent aux informations. Vous verrez quelles applications ont récemment accédé à des éléments tels que l’emplacement, le microphone, etc., et vous pourrez modifier ces autorisations rapidement et facilement.

Android 12 offre également de meilleurs contrôles pour les autorisations de localisation. Désormais, vous pouvez accorder l’accès à un emplacement précis ou à un emplacement approximatif, ce qui signifie que les applications ne sauront pas exactement où vous vous trouvez. Bien sûr, certains auront besoin de connaître votre emplacement exact, mais ceux qui ne le font pas maintenant n’ont pas à le faire.

Notifications

Comme de tradition, le système de notifications subit quelques changements. Désormais, le système de notification du système d’exploitation a une meilleure apparence, est plus logiquement groupé et fonctionne mieux.

Partage Wi-Fi

La mise à jour facilite grandement le partage des mots de passe Wi-Fi. Dans Android 12, vous pouvez partager un mot de passe Wi-Fi en vous rendant simplement dans les paramètres Wi-Fi et en sélectionnant de partager via un code QR. Il est très facile à utiliser et fonctionne bien.

Mode à une main

Vient ensuite le nouveau mode natif à une main d’Android 12. La fonctionnalité est d’abord activée dans les paramètres, après quoi vous pouvez l’activer en glissant vers le bas près du bas de l’écran. Lorsque vous faites cela, le haut de l’écran descendra, vous permettant d’accéder facilement à tout ce qui est affiché.

Plus de menu d’alimentation

Google se débarrasse du menu d’alimentation. Après la mise à jour, maintenez le bouton d’alimentation enfoncé pour activer Google Assistant, ce qui correspond à la manière dont les utilisateurs accèdent à Siri sur un iPhone. Les commandes du menu d’alimentation sont principalement déplacées vers les paramètres rapides.

Dois-je installer Android 12 ?

Comme mentionné, Android 12 est actuellement en version bêta, ce qui signifie qu’il ne fonctionne pas encore aussi parfaitement qu’il le sera lorsqu’il sera rendu public plus tard cette année. Nous ne recommandons généralement pas d’installer des versions bêta du logiciel, à moins que vous ne soyez plutôt féru de technologie et que cela ne vous dérange pas de gérer les bogues, ou même le potentiel de votre appareil qui ne fonctionne pas du tout.

Si vous disposez d’un appareil de rechange compatible avec Android 12 et que cela ne vous dérange pas de gérer les bogues liés à l’installation d’une version bêta du logiciel, cela peut valoir la peine d’installer la version bêta d’Android 12.

Quels téléphones prennent en charge Android 12 ?

À terme, des dizaines de modèles de téléphones prendront en charge Android 12, mais pendant le programme bêta, seuls quelques appareils sélectionnés prendront en charge le logiciel. Voici une liste de téléphones prenant en charge la version bêta d’Android 12.

Google Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5 Asus Zenfone 8 OnePlus 9 et 9 Pro Oppo Find X3 Pro Realme GT 5G Tecno Camom 17 TCL 20 Pro 5G Vivo iQOO 7 Légende Xiaomi Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11I, Mi 11X Pro ZTE Axon 30 Ultra 5G

Quand Android 12 sortira-t-il ?

Source de l’image : Google

Comme mentionné, Android 12 est actuellement en version bêta, ce qui signifie que vous pouvez techniquement télécharger une première version du logiciel dès maintenant. Entre maintenant et la version complète, il y aura quelques versions bêta, et chacune devrait être plus stable que la précédente. Au final, nous nous attendons à ce qu’Android 12 soit rendu public vers août ou septembre. Voici la chronologie officielle d’Android 12 de Google.

Comment installer Android 12

Vous souhaitez installer la version bêta d’Android 12 pour vous-même ? Ce n’est pas la chose la plus facile à faire, mais ce n’est pas trop difficile non plus. Voici un aperçu de l’installation d’Android 12. Pour un aperçu complet et plus approfondi des développeurs, rendez-vous sur XDA-Developers.

Rendez-vous sur la page Web du programme bêta Android. Vous devrez être connecté à votre compte Google. Cliquez sur le bouton situé en haut pour « Afficher vos appareils éligibles ». Cliquez sur « Opt In » et acceptez les conditions. Sur votre téléphone, accédez à Paramètres > Système > Avancé > Mise à jour du système. Recherchez une mise à jour, téléchargez-la et installez-la. Cela peut prendre jusqu’à 24 heures pour que la mise à jour apparaisse, alors soyez patient. Redémarrez votre téléphone pour utiliser la version bêta d’Android 12.