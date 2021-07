Actualités, fonctionnalités, date de sortie, etc.

Le macOS d’Apple a fait l’objet d’une refonte majeure l’année dernière avec macOS Big Sur, qui a plus que jamais rapproché l’expérience Mac d’iOS. Cela ne signifie pas, cependant, qu’Apple a fini d’améliorer le système d’exploitation du Mac – et la société a annoncé le nouveau macOS Monterey lors de sa conférence mondiale annuelle des développeurs.

MacOS Monterey, également connu sous le nom de macOS 12, apporte une série de nouvelles améliorations au Mac dans son ensemble, notamment une meilleure intégration avec l’iPad et des fonctionnalités qui arrivent également sur l’iPhone.

Actuellement, le système d’exploitation est en version bêta publique, ce qui signifie essentiellement qu’il est toujours en cours de perfectionnement et de développement, et qu’il n’est pas encore prêt pour une sortie complète. Vous pouvez le télécharger si vous le souhaitez, mais nous recommandons à la plupart des gens d’attendre une version grand public complète.

Enthousiasmé par macOS Monterey ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Les meilleures nouvelles fonctionnalités de macOS Monterey

MacOS Monterey reçoit un certain nombre de mises à jour relativement importantes, ainsi qu’une série d’applications qui arrivent sur les applications et les services sur tous les appareils Apple. Nous avons répertorié les deux ci-dessous.

Contrôle universel

macOS Monterey : démo Universal Control de la WWDC 2021. Source de l’image : Apple Inc.

L’une des mises à jour les plus importantes de macOS Monterey est peut-être l’ajout du contrôle universel. Le contrôle universel vous permet essentiellement d’utiliser votre clavier et votre souris pour contrôler d’autres ordinateurs Mac et iPad. Placez simplement votre autre Mac ou iPad près de votre ordinateur, faites glisser la souris vers l’autre appareil et il devrait apparaître sur votre appareil. Votre clavier sera pris en charge et vous pourrez faire glisser et déposer du contenu entre les deux.

Se concentrer

Comme les autres appareils Apple, le Mac obtient Focus. Focus vous permet essentiellement de définir des profils pour vos notifications en fonction de ce que vous faites. Ainsi, vous pourriez avoir un profil professionnel qui ne laisse passer que les e-mails et les messages professionnels. Ou, vous pouvez définir un focus sur la conduite qui ne laisse passer que les appels, et non les messages texte. Dans un Focus, si quelqu’un vous envoie un message, il peut être averti que vos notifications sont désactivées, et s’il s’agit d’une urgence, choisissez d’envoyer le message quand même. Les focus se synchronisent automatiquement sur vos appareils et les développeurs peuvent également y intégrer leurs applications.

AirPlay

AirPlay reçoit une mise à jour majeure sur le Mac qui vous permet d’utiliser réellement votre Mac comme écran. Avec AirPlay, vous pouvez diffuser du contenu depuis votre iPhone, iPad ou même un autre Mac. Cela signifie que si vous avez un iMac, il peut également être utilisé comme écran pour votre ordinateur portable. La fonctionnalité fonctionne sans fil ou via un câble USB-C. Il fonctionne également avec l’audio – votre Mac peut donc être utilisé pour l’audio multi-pièces.

Protection de la vie privée du courrier

Apple s’efforce de mieux protéger les utilisateurs du suivi des e-mails. Mail Privacy Protection masque les adresses IP des utilisateurs, de sorte que les expéditeurs ne peuvent pas suivre votre activité en ligne, déterminer votre emplacement, etc. La fonctionnalité bloque également les pixels de suivi.

Relais privé

La nouvelle fonctionnalité de confidentialité iCloud+ Private Relay fonctionne sur iPhone, iPad et Mac. Source de l’image : Apple Inc.

Sur macOS Monterey, Apple a renommé ses abonnements iCloud payants en iCloud+, et les clients iCloud+ pourront désormais accéder à Private Relay. Private Relay crypte essentiellement toute la navigation Safari, la faisant passer par deux relais Internet distincts, de sorte que les adresses IP, les emplacements, etc. des utilisateurs ne puissent pas être utilisés pour les suivre.

Raccourcis

Le Mac obtient enfin l’application Raccourcis qui a été introduite pour la première fois sur l’iPhone et l’iPad. Sur le Mac, l’application permettra aux utilisateurs de créer des raccourcis spécifiques au Mac, et les raccourcis peuvent être exécutés à partir du Dock, de la barre de menus, de Spotlight ou à l’aide de Siri. Les raccourcis créés sur votre Mac peuvent être utilisés sur un iPhone, et vice versa.

Mises à jour de l’application

Exemples de texte en direct sur des Mac exécutant macOS Monterey. Source de l’image : Apple Inc.

Un certain nombre d’applications et de services Apple reçoivent des mises à jour sur tous les appareils Apple, y compris sur Mac.

Pour commencer, FaceTime obtient un nouveau mode Portrait qui brouille l’arrière-plan de votre vidéo. Non seulement cela, mais il bénéficie également de la nouvelle fonctionnalité SharePlay, qui permet aux utilisateurs de synchroniser la lecture de contenu avec leurs amis et leur famille. Ces deux fonctionnalités ne sont disponibles que sur les Mac Apple Silicon.

Apple Maps bénéficie également d’une mise à niveau importante. Le service proposera désormais de nouvelles cartes 3D, avec prise en charge des voies dans les directions de conduite, des passages pour piétons, etc.

Safari reçoit également un certain nombre de mises à jour. Pour commencer, le navigateur obtient une nouvelle barre d’onglets qui se fond dans l’arrière-plan d’une page Web, l’onglet ouvert servant de champ de recherche intelligente. Sur le Mac, Safari prend également en charge les groupes d’onglets, qui permettent aux utilisateurs d’enregistrer des groupes d’onglets à revoir plus tard.

Notes obtient la même fonctionnalité Quick Note proposée par l’iPad. Pour créer une note rapide, les utilisateurs doivent simplement placer leur curseur dans le coin inférieur droit de l’écran et une icône de note apparaîtra.

Dois-je installer macOS Monterey ?

Ça dépend. Si vous êtes féru de technologie et pouvez supporter des bogues et potentiellement votre Mac ne fonctionne pas du tout, alors l’installation de macOS Monterey ne sera pas une grosse affaire. Si, cependant, vous êtes une personne moyenne qui ne veut pas avoir à faire face à des bogues et à des problèmes, alors cela vaut la peine d’attendre qu’Apple soit prêt pour une version publique complète. Nous nous attendons à ce que cela arrive à l’automne.

Quels Mac prennent en charge macOS Monterey ?

Apple est connu pour prendre en charge son matériel pendant des années et, par conséquent, macOS Monterey viendra sur tous les ordinateurs Apple depuis quelques années. Intéressé de savoir si votre Mac est pris en charge ? Voici la liste complète.

MacBook : 2015 et après

Macbook Air: Début 2015 et après

Macbook Pro: Début 2015 et après

Mac mini : Fin 2014 et après

iMac : Fin 2015 et après

iMac Pro : 2017 et après

Mac Pro: Fin 2013 et après

Il est important de noter que certaines fonctionnalités proposées par macOS Monterey ne sont disponibles que pour les Mac équipés de silicium Apple. Ces caractéristiques sont notées ci-dessus.



Quand macOS Monterey sortira-t-il ?

Apple n’a pas encore annoncé de date de sortie publique complète pour macOS Monterey. Le système d’exploitation a été annoncé le 7 juin à la WWDC et est actuellement disponible dans le cadre d’une version bêta publique.

Bien que nous n’ayons pas encore de date pour la sortie complète, nous pouvons spéculer. Habituellement, Apple publie de nouvelles versions de macOS vers l’automne. MacOS Big Sur est sorti en novembre 2020. Nous nous attendons à ce que macOS Monterey soit publié au même moment, ou peut-être un peu plus tôt.

Comment installer macOS Monterey

Cela ne vous dérange pas que macOS Monterey soit toujours en version bêta et que vous souhaitez toujours l’installer sur votre Mac ? Voici un aperçu sur la façon d’installer le nouveau système d’exploitation. Notez que ce guide suppose que vous installez macOS Monterey sur votre partition principale du disque dur de votre Mac.

Sauvegardez votre ordinateur via Time Machine. Cela garantira que vous pouvez le récupérer si quelque chose ne va pas. Dans Safari sur le Mac sur lequel vous souhaitez utiliser la version bêta, rendez-vous sur la page bêta publique de macOS d’Apple. Connectez-vous à votre identifiant Apple avec le bouton en haut à droite de l’écran. Cliquez sur l’option « macOS » dans le curseur des bêtas. Faites défiler vers le bas et cliquez sur le bouton qui dit “Télécharger l’utilitaire d’accès public à la version bêta de macOS”. Ouvrez le fichier d’installation .DMG qui est téléchargé. Votre ordinateur sera alors inscrit à la version bêta. Ouvrez les Préférences Système et accédez à l’option “Mise à jour du logiciel”. Vous devriez voir une note indiquant que votre Mac est inscrit à la version bêta. La mise à jour sera téléchargée, après quoi vous pourrez appuyer sur « Installer » et suivre les instructions.