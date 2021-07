Actualités, fonctionnalités, tarifs, etc.

L’iPhone 12 est sorti depuis un certain temps, et il s’avère que les gens l’adorent. Avec un tout nouveau design, un meilleur appareil photo et un nouveau modèle “Mini”, la série a beaucoup à offrir.

Même après la révélation de l’iPhone 13, Apple continuera probablement à vendre au moins un modèle d’iPhone 12 – et par conséquent, le téléphone sera pertinent pour les années à venir.

Meilleure offre du jour Vous n’irez plus jamais à la plage sans cette couverture de plage miracle – elle est imperméable et résistante au sable ! Prix ​​catalogue : 21,99 $ Prix : 18,69 $ Vous économisez : 3,30 $ (15%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Vous souhaitez en savoir plus sur le téléphone ? Voici tout ce que vous devez savoir. Alternativement, vous pouvez consulter nos critiques complètes de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Pro.

modèles d’iPhone 12

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Contrairement à la série iPhone 11, qui proposait trois modèles, la nouvelle série en propose quatre : l’iPhone 12, 12 mini, 12 Pro et 12 Pro Max. En d’autres termes, que vous souhaitiez un petit appareil ou une énorme table, il devrait y avoir quelque chose pour vos besoins.

Les appareils iPhone 12 sont un peu moins chers que les appareils Pro, mais ils offrent également moins de fonctionnalités. Cette année, cependant, Apple a doté les appareils standard d’un écran OLED. Cela les rapproche plus que jamais des modèles Pro.

Conception de l’iPhone 12

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Le téléphone représente un changement de conception assez important par rapport à l’iPhone 11. L’appareil ressemble un peu à une combinaison de l’iPhone 11 et de l’iPhone 5 – en conservant l’affichage bord à bord et l’encoche, et en intégrant les bords plats rendus célèbres par iPhones plus anciens. C’est un super look.

Les iPhone 12 et 12 Mini offrent des dos en verre brillant avec des bords en aluminium sur les côtés qui correspondent à la couleur du dos du téléphone. L’iPhone 12 mini a un écran de 5,4 pouces, tandis que l’iPhone 12 standard passe à un écran de 6,1 pouces.

Le modèle Pro est également disponible en deux tailles, mais il n’y a pas de Mini. Au lieu de cela, il y a un iPhone 12 Pro, qui a un écran de 6,1 pouces, et un 12 Pro Max, qui a un énorme écran de 6,7 pouces. Les deux appareils ont un dos en verre dépoli, avec un cadre en acier inoxydable brillant.

Les quatre téléphones offrent certaines fonctionnalités standard de l’iPhone. Il y a un port Lightning en bas, un commutateur de volume et de sonnerie à gauche et un bouton d’alimentation à droite. Ils ont également tous une encoche en haut de l’écran.

L’arrière des téléphones cache cependant une nouvelle fonctionnalité – MagSafe. Sur l’iPhone, MagSafe permet essentiellement de fixer des accessoires magnétiques spécialisés en forme de rondelle à l’arrière de l’iPhone. Le système prend en charge le chargement sans fil, mais il prend également en charge d’autres accessoires magnétiques, tels que les portefeuilles, les étuis, les supports, etc. Malheureusement, MagSafe ne prend pas encore en charge le transfert de données.

Écran de l’iPhone 12

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Le téléphone a également reçu une mise à jour de l’affichage, du moins pour les modèles bas de gamme. Sur les versions précédentes de l’iPhone, la technologie d’affichage OLED était réservée aux iPhones haut de gamme du modèle «Pro». Cependant, le 12 et l’iPhone 12 mini ont tous deux des écrans OLED, ce qui signifie que vous obtiendrez les mêmes niveaux de noir profond et les mêmes économies de batterie que vous obtiendrez sur les téléphones haut de gamme.

Malgré certaines rumeurs, l’iPhone 12 n’a pas apporté ProMotion à la série iPhone, vous êtes donc toujours limité à un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Certaines rumeurs indiquent que cela changera avec l’iPhone 13, mais nous devrons attendre et voir.

Spécifications de l’iPhone 12

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Comme le veut la tradition, l’iPhone a reçu une amélioration des spécifications cette année, ce qui en fait l’iPhone le plus puissant de tous les temps – et le place au-dessus de tout téléphone Android sur le marché. Toute la gamme propose le processeur A14 Bionic d’Apple, qui repose sur un processus de 5 nm et offre d’excellentes performances. Ce n’est pas tout à fait la même puissance que la puce M1 trouvée sur les ordinateurs d’Apple et le nouvel iPad Pro, mais elle peut toujours gérer facilement tout ce que vous pouvez lui lancer en 2021.

Il existe également quelques options de stockage différentes. Les iPhone 12 et 12 mini offrent 64, 128 ou 256 Go de stockage, tandis que les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max sont livrés avec 128, 256 ou 512 Go de stockage.

Il y a une autre spécification à considérer : la prise en charge de la 5G. Le téléphone est le premier iPhone à prendre en charge le réseau mobile de nouvelle génération. L’appareil prend en charge à la fois les réseaux Sub-6 à bande basse et les réseaux mmWave ultra-rapides, vous devriez donc pouvoir vous connecter quelle que soit la manière dont votre opérateur a abordé le déploiement de la 5G.

appareil photo iPhone 12

Source de l’image : Christian de Looper pour .

L’une des plus grandes mises à jour du téléphone est peut-être l’appareil photo. Les quatre modèles ont obtenu des améliorations de l’appareil photo. Ainsi, quel que soit le modèle que vous achetez, vous pourrez prendre d’excellentes photos.

Les modèles standard offrent une configuration à double caméra, avec une caméra principale de 12 mégapixels et une caméra ultra-large de 12 mégapixels. Les modèles Pro ajoutent un troisième appareil photo – le téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique 2x sur le 12 Pro et 2,5x sur le 12 Pro Max.

Selon Apple, l’appareil photo principal est doté d’un nouvel objectif à 7 éléments, qui a une ouverture f/1,6 plus large et peut capturer des améliorations de 27% des capacités de faible luminosité. Cela signifie que tous les appareils photo de l’iPhone peuvent prendre de superbes images en mode nuit.

Le 12 Pro Max est particulièrement impressionnant. L’appareil dispose d’un nouveau système de déplacement du capteur qui stabilise mieux le capteur lui-même, plutôt que l’objectif de la caméra. Selon Apple, cela permet d’améliorer encore plus la photographie en basse lumière.

Prix ​​et disponibilité de l’iPhone 12

Grâce au Mini, vous pouvez obtenir un nouvel iPhone pour moins d’argent que jamais. Les quatre iPhones sont disponibles depuis un certain temps déjà, et ils sont tous disponibles auprès de tous les principaux opérateurs. Voici un aperçu des prix pour la série iPhone 12. Ces prix sont pour les appareils déverrouillés – si vous achetez auprès d’un opérateur, vous pouvez payer moins.

iPhone 12 mini : 729 $ pour 64 Go, 779 $ pour 128 Go et 879 $ pour 256 Go

iPhone 12 : 829 $ pour 64 Go, 879 $ pour 128 Go, 979 $ pour 256 Go

iPhone 12 Pro : 999 $ pour 128 Go, 1 099 $ pour 256 Go, 1 299 $ pour 512 Go

iPhone 12 Pro Max : 1 099 $ pour 128 Go, 1 199 $ pour 256 Go, 1 399 $ pour 512 Go