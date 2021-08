Actualités iOS 14.8, fuites et tout ce que nous savons jusqu’à présent

in

La grande mise à jour iOS 15 est presque là, avec la refonte massive du logiciel attendue en septembre. Pourtant, avant cela, Apple pourrait intégrer une version supplémentaire d’iOS 14, car la rumeur veut qu’iOS 14.8 soit en préparation.

Il s’agit d’une situation inhabituelle, à la fois en termes de publication par Apple d’autant de versions d’iOS 14, car il n’a jamais atteint une version .8 avec son logiciel iPhone auparavant, et en termes de calendrier, car il est si proche du lancement probable d’iOS 15. .

Néanmoins, le nom iOS 14.8 a été repéré dans Xcode (l’environnement de développement d’Apple) par Brendan Shanks sur Twitter, et c’est une preuve assez convaincante de son existence.

Non seulement cela, mais . a confirmé la découverte et a également repéré des références supplémentaires à iOS 14.8. Mais si c’est vraiment en préparation, quand pourrions-nous le voir ? Et que peut-il offrir ? Pour l’instant, nous ne sommes pas certains, mais nous avons quelques idées, comme vous le verrez ci-dessous.

Couper à la chasse

Qu’est-ce que c’est? La prochaine mise à jour mineure d’iOSQuand est-il sorti ? Probablement très bientôtCombien ça coûtera? Rien, ce sera gratuit

Il n’y a aucune nouvelle sur le moment où iOS 14.8 pourrait atterrir, mais logiquement, nous nous attendrions à ce qu’il soit avant iOS 15, qui débarquera probablement en septembre, aux côtés de la gamme iPhone 13. Au moment d’écrire ces lignes, cela signifie que iOS 14.8 pourrait atterrir de manière imminente, et probablement dans les prochaines semaines.

Cela dit, rien ne garantit qu’il sera lancé avant iOS 15. Apple modifie la façon dont il gère les mises à jour, permettant aux utilisateurs de rester sur iOS 14 plus longtemps tout en continuant à obtenir des mises à jour de sécurité. Vous voudrez peut-être le faire si, par exemple, vous attendez que les inévitables bogues d’iOS 15 soient résolus, ou si vous n’aimez tout simplement pas le son de certains des changements.

Dans cet esprit, Apple pourrait publier de nouveaux numéros de version d’iOS 14 en tandem avec ceux d’iOS 15, les deux versions obtenant des mises à jour de sécurité, mais seul iOS 15 obtenant de nouvelles fonctionnalités. Dans ce cas, il est possible qu’iOS 14.8 débarque en même temps qu’iOS 15, ou peut-être même plus tard.

(Crédit image : TechRadar)

Fonctionnalités iOS 14.8

Au moment de la rédaction de cet article, nous n’avons pas une grande idée des fonctionnalités que pourrait avoir iOS 14.8. En fait, comme indiqué ci-dessus, il pourrait simplement inclure des mises à jour de sécurité.

À tout le moins, il y aura probablement aussi des correctifs de bogues, y compris peut-être pour un problème avec iOS 14.7.1 qui a conduit certains utilisateurs à perdre le service sur leurs téléphones.

Cependant, s’il devait simplement inclure des corrections de bogues et des mises à jour de sécurité, nous penserions que le nom iOS 14.7.2 serait plus approprié – un passage à iOS 14.8 suggère que des changements plus importants sont prévus.

Fonctionnalité de sécurité des enfants prévue par Apple (Crédit image: Apple)

Il peut donc y avoir de nouvelles fonctionnalités ou des modifications par rapport à celles existantes. Il pourrait inclure la fonction de numérisation de photos de sécurité pour les enfants d’Apple pour un. Alors que nous nous attendions à cela dans iOS 15, nous pouvions voir Apple le déployer plus tôt et/ou s’assurer que ceux qui s’en tiennent à iOS 14 l’obtiennent toujours, car il est conçu autour de la prévention des dommages.

Au-delà de cela, il est possible que certaines des autres fonctionnalités que nous attendions dans iOS 15 puissent atterrir ici. Il en existe une multitude, affectant presque tous les aspects du système d’exploitation, mais aucun n’a été spécifiquement lié à iOS 14.8, nous ne comptons donc pas dessus.

Enfin, il pourrait y avoir une ou plusieurs nouvelles fonctionnalités mystérieuses prévues, mais Apple les a certainement gardées très silencieuses si c’est le cas.