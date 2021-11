Actualités médicales et de santé, astuces quotidiennes pour la remise en forme et la perte de poids, dernières actualités sur la santé en Inde

Tu es ce que tu manges. Cette phrase est utilisée pour nous encourager à réfléchir sérieusement à nos choix alimentaires.

Par Kumar Ranjan,

Il est devenu de plus en plus clair au cours des trois dernières décennies que la majorité des nouvelles maladies infectieuses et zoonotiques trouvent leur origine chez les animaux. On estime que, dans le monde, environ un milliard de cas de maladie et des millions de décès surviennent chaque année à cause de ces maladies et environ 60 % des maladies infectieuses émergentes signalées dans le monde sont des zoonoses . La pandémie de COVID-19, une crise de santé publique humaine résultant d’un virus d’origine animale potentielle, a souligné la validité du concept One Health pour comprendre et faire face aux risques sanitaires mondiaux. En bref, One Health est une approche collaborative, multisectorielle et transdisciplinaire – travaillant aux niveaux local, régional, national et mondial – dans le but d’obtenir des résultats de santé optimaux en reconnaissant l’interconnexion entre les personnes, les animaux, les plantes et leurs environnement partagé.

Comment la nutrition animale affecte-t-elle la santé humaine ?

Les humains ont besoin de protéines pour diverses fonctions corporelles, y compris le développement musculaire et cellulaire, et les principales sources de protéines se trouvent naturellement chez les animaux. Les aliments d’origine animale sont particulièrement adaptés pour lutter contre la malnutrition et diverses carences nutritionnelles. Des études récentes ont montré qu’après la pandémie, la demande en protéines a considérablement augmenté car les protéines sont un excellent allié pour lutter contre l’infection au COVID-19. La demande actuelle de protéines pour les 7,3 milliards d’habitants du monde est d’environ 202 millions de tonnes dans le monde.



Comment la nutrition animale répond-elle à la menace qui pèse sur notre environnement ?

L’empreinte carbone d’un produit devient une partie de la « licence de production », et donc un argument d’achat pour les acheteurs. Les acheteurs demandent aux éleveurs de fournir des informations sur l’empreinte carbone du lait et de la viande. De cette façon, ils peuvent démontrer que les produits fournis ont un impact environnemental plus faible. La récolte de protéines animales peut être dangereuse pour l’environnement et la santé humaine en raison de la contamination, mais c’est uniquement parce que les industries des pays en développement manquent de bonnes pratiques de récolte des animaux.

Les émissions de l’Inde se classent au troisième rang de la liste mondiale, représentant 2,46 milliards de tonnes métriques de carbone, soit 6,8 % du total des émissions mondiales. Les émissions de carbone par habitant de l’Inde sont cependant encore faibles à 1,84 tonne par rapport aux 16,21 tonnes des États-Unis. Le bon choix d’aliments pour animaux réduit l’empreinte CO2. L’utilisation d’aliments composés ou de co-produits à faible empreinte carbone réduit l’empreinte CO2 du lait et de la viande.

Garder les animaux en bonne santé au moyen de programmes nutritionnels basés sur une compréhension accrue de la corrélation étroite entre la santé intestinale, le système immunitaire et la résilience de l’animal aux maladies infectieuses et aux facteurs de stress environnementaux est un besoin majeur pour répondre aux problèmes environnementaux.

Conclusion:

Une bonne nutrition animale ne peut pas seulement apporter un équilibre mais aussi résoudre le problème de la sécurité alimentaire. Il est de plus en plus clair que la résolution de problèmes mondiaux complexes autour de la santé et de l’environnement nécessite une approche multidisciplinaire, mais cela commence par se concentrer sur la fourniture d’un régime alimentaire nutritif pour notre bétail.

(L’auteur est le fondateur et PDG d’E-Feed. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

