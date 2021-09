Actualités Microsoft Surface Duo 2, prix, fuites et tout ce que nous savons jusqu’à présent

Le Microsoft Surface Duo était un smartphone inhabituel avec un design à double écran qui ne ressemble à presque rien d’autre. C’était à la fois une bénédiction et une malédiction, l’aidant à se démarquer, mais garantissant que ce serait un appareil de niche.

Maintenant, il y a des signes d’un Microsoft Surface Duo 2 à l’horizon, et il semble prêt à conserver les mêmes arguments de vente de base que le Surface Duo d’origine, tout en résolvant certains de ses problèmes, avec un meilleur chipset et un meilleur appareil photo, entre autres.

Nous ne savons rien de sûr sur le Microsoft Surface Duo 2 pour le moment, mais de nombreuses fuites commencent à émerger, nous donnant une image partielle du téléphone possible et laissant entendre qu’il pourrait être lancé le plus tôt possible. Ci-dessous, vous trouverez tout ce que nous avons entendu jusqu’à présent.

Couper à la chasse

Qu’est-ce que c’est? Le prochain téléphone à double écran de MicrosoftQuand est-il sorti ? Peut-être fin novembreCombien ça coûtera? Pas sûr, mais attendez-vous à un prix élevé

Il n’y a pas encore de rumeurs de date de sortie très précises, mais une fuite indique que le Microsoft Surface Duo 2 sera dévoilé en septembre ou octobre et sera mis en vente plus ou moins immédiatement après son annonce.

Ailleurs, nous avons entendu dire que le téléphone pourrait atterrir à «l’automne», c’est-à-dire en septembre, octobre ou novembre, donc ces fuites s’alignent.

Bien que nous prenions ces affirmations avec une pincée de sel – d’autant plus qu’à la fin du mois d’août, nous n’avions toujours pas beaucoup entendu parler du téléphone – il est certainement possible que le Duo 2 atterrisse bientôt.

Le Microsoft Surface Duo original a été dévoilé en août 2020 et a été mis en vente en septembre, donc en supposant un cycle de sortie annuel, un nouveau modèle est attendu. De plus, des rapports suggèrent que le Microsoft Surface Duo 2 est en préparation depuis juillet 2020, donc Microsoft aurait pu y travailler depuis un certain temps.

Ce dont nous avons encore moins une idée, c’est le prix, mais le prix élevé était quelque chose pour lequel le Surface Duo original a été critiqué, il est donc possible que Microsoft essaie de le réduire. Pour référence, le Microsoft Surface Duo d’origine a commencé à 1 399 $ / 1 350 £ (environ 1 930 AU $).

Le Microsoft Surface Duo était un téléphone cher (Crédit image: Future)

Conception et affichage

Nous serions très surpris si le Microsoft Duo 2 n’avait pas un design fondamentalement similaire au Surface Duo original – c’est-à-dire deux écrans avec une charnière au milieu, vous pouvez donc le plier dans différentes positions et l’utiliser un un peu comme un ordinateur portable de poche à écran tactile.

En effet, les photos divulguées montrant soi-disant le Microsoft Surface Duo 2 montrent un design très similaire, bien qu’avec un nouveau schéma de couleurs noires, ainsi qu’une option blanche à nouveau.

Le plus grand changement visuel au-delà de la possibilité d’une nouvelle couleur est le bloc de caméra. Nous en parlerons plus en détail ci-dessous, mais il dépasse de manière significative de l’arrière et semble plutôt inélégant, en particulier par rapport au Surface Duo d’origine, ce qui nous rend un peu sceptiques à l’égard de ces images. Cela dit, Windows Central prétend avoir confirmé leur légitimité.

Image 1 sur 2

(Crédit image: Tech Rat)Image 2 sur 2

(Crédit image: Tech Rat)

Dans tous les cas, ces photos montrent également un port USB-C légèrement repositionné, et Tech Rat – qui semble être à l’origine de la fuite – affirme que le téléphone pourrait avoir des écrans légèrement plus grands que son prédécesseur (au lieu de 5,6 pouces pour un seul écran et 8,1 pouces pour le double écran combiné) et des cadres légèrement plus petits.

Dans d’autres nouvelles de conception, nous avons vu un brevet Microsoft qui détaille une charnière repensée qui devrait être plus résistante aux chocs. Cela signifierait que si vous laissez tomber le téléphone, vous risquez moins d’endommager les écrans, car la charnière pourrait mieux absorber l’impact.

Le brevet ne mentionne pas le nom du Microsoft Surface Duo 2, mais il s’agit d’un design destiné aux téléphones pliables. Cela dit, les brevets ne sont souvent pas utilisés, alors ne comptez pas le voir.

Appareil photo et batterie

Nous n’étions pas de grands fans des caméras du Microsoft Surface Duo d’origine, mais il semble que des changements pourraient être en cours pour le Surface Duo 2.

D’une part, les images divulguées que vous pouvez voir plus haut dans cet article montrent un bloc de caméra assez grand avec un arrangement à triple objectif. C’est à partir d’une seule caméra frontale à objectif unique 11MP sur le Surface Duo d’origine.

Selon Windows Central, ces trois appareils photo sont des objectifs principaux, ultra-larges et téléobjectifs, ce qui est la disposition standard pour un appareil photo à triple objectif.

Au-delà de cela, une liste d’emplois Microsoft a été repérée qui mentionnait des améliorations de la caméra autour de l’apprentissage automatique et de l’IA, pour les prochains produits Surface sous Android.

Ainsi, comme de nombreux téléphones, le Microsoft Surface Duo 2 pourrait faire un usage libéral de l’IA pour optimiser les prises de vue, et comme cela a été mentionné dans une liste d’emplois, il est probablement authentique. Nous sommes moins sûrs des images d’un appareil photo à triple objectif que nous avons vues, mais il est certainement possible qu’elles soient exactes.

Il n’y a pas encore de nouvelles sur la batterie du Surface Duo 2, mais pour référence, le modèle d’origine en a une de 3 577 mAh, ce qui n’est pas particulièrement gros.

Le Surface Duo d’origine n’a qu’un seul appareil photo (Crédit image: Future)

Spécifications et fonctionnalités

Le Microsoft Surface Duo d’origine a été lancé avec un chipset légèrement daté, haut de gamme mais vieux de plus d’un an au moment du lancement du téléphone. Pour le Surface Duo 2, la situation pourrait s’améliorer un peu.

Une liste de référence Geekbench apparemment pour le téléphone mentionne un chipset Snapdragon 888, que nous voyons dans des téléphones tels que le Samsung Galaxy S21 depuis le début de 2021, donc ce n’est pas tout neuf, mais en supposant que le Surface Duo 2 soit bientôt lancé, il le fera être encore plus récent que le chipset de son prédécesseur lors de son lancement.

La liste mentionne également 8 Go de RAM et Android 11, tandis qu’une autre fuite suggère que le Microsoft Surface Duo 2 prendra en charge la 5G. Tout cela ressemble à des spécifications phares de 2021 assez conventionnelles – rien de trop impressionnant, mais il ne semble pas non plus que le téléphone manquera de puissance ou de fonctionnalités.