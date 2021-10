Actualités pharmaceutiques : dernières actualités pharmaceutiques, actualités pharmaceutiques indiennes et mises à jour

L’initiative du Centre de collecter des fonds de Rs 9 crore à Rs 70 crore pour établir des collèges AYUSH créera plus d’opportunités de carrière.

La Commission de pharmacopée pour la médecine indienne et l’homéopathie (PCIM&H) et l’American Herbal Pharmacopoeia, États-Unis (AHP, États-Unis) travailleraient à identifier les divers défis auxquels sont confrontés les produits/médicaments ayurvédiques aux États-Unis. De plus, cela développera également la confiance de la communauté mondiale quant à la sécurité des médicaments Ayush. Cela conduira également à l’adoption des normes ayurvédiques par les fabricants de médicaments à base de plantes et favorisera éventuellement l’adoption des normes ayurvédiques pour l’autorisation de mise sur le marché des produits/médicaments Ayush aux États-Unis. Dans une conversation exclusive avec le Financial Express Online, le président nouvellement nommé de la chambre d’industrie PHD Chambre de commerce et d’industrie (PHDCCI) Pradeep Multani, qui est également président de Multani Pharmaceuticals, partage un aperçu de ce que seraient les moteurs de croissance dans le domaine de l’Ayurveda et d’autres systèmes de médecine traditionnelle indienne. Extraits :

Le ministère de l’Union d’AYUSH a récemment ouvert la voie au renforcement de la qualité des produits ayurvédiques et d’autres produits de médecine traditionnelle indienne à l’échelle mondiale et à l’amélioration du potentiel d’exportation, en particulier vers le marché américain. Quelle serait la signification de ce mouvement à long terme ?

Cela aidera certainement à renforcer, promouvoir et développer des normes dans le domaine de l’Ayurveda et d’autres systèmes de médecine traditionnelle indienne. À long terme, cela contribuera directement à améliorer le potentiel d’exportation des médicaments ASU&H (Ayurveda, Siddha, Unani et homéopathie).

Le Centre a augmenté son soutien financier pour ouvrir des collèges Ayush dans tout le pays. Comment cela aidera-t-il à répondre aux besoins de santé de la population?

L’initiative du Centre de collecter des fonds de Rs 9 crore à Rs 70 crore pour établir des collèges AYUSH créera plus d’opportunités de carrière.

L’introduction d’un module Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha et Homéopathie (AYUSH) dans le programme actuel de MBBS serait une étape concrète qui aiderait à créer une atmosphère de confiance mutuelle entre les professionnels de la santé. Encourager les institutions AYUSH à embaucher des experts en biomédecine pour donner des instructions dans leurs domaines d’expertise est une autre suggestion de ce type.

AYUSH peut jouer un rôle important dans la réalisation du rêve d’une « Nouvelle Inde » en fournissant des soins de santé et des soins médicaux de qualité.

Comment la technologie peut-elle être exploitée pour révolutionner la prestation des soins de santé, en particulier dans le cas du dernier kilomètre ?

La technologie de santé numérique est un pilier essentiel de la prestation de soins fondés sur la valeur dans le continuum des soins de santé en Inde. Des outils, notamment des solutions de télésanté et d’intelligence adaptative, peuvent aider à réduire les barrières entre les hôpitaux et les patients, améliorant ainsi l’accès aux soins, en particulier dans les villes de niveau II et III.

Environ 76 % des professionnels de la santé utilisent déjà les dossiers de santé numériques (DHR) dans leur pratique. L’Inde atteint la moyenne des 15 pays en ce qui concerne l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) dans les soins de santé à 46%. Selon un rapport d’enquête, environ 67% des Indiens se sentent à l’aise ou neutres à l’idée de demander des conseils médicaux à leur médecin via une application de santé sur leur téléphone, ce qui suggère une grande volonté et une grande ouverture à adopter davantage la télésanté.

La télémédecine atteignant les zones rurales et le lancement de Health ID joueront un rôle central dans la prestation des soins de santé du dernier kilomètre avec la disponibilité de dossiers de santé numériques et de services de téléconsultation.

Comment la pandémie a-t-elle fait prendre conscience aux gens du véritable potentiel de l’Ayurveda ?

La pandémie a attiré l’attention du monde sur le système immunitaire. La pandémie a également entraîné des niveaux élevés de détresse psychologique et un impact significatif sur la santé mentale. Une telle détresse s’accompagne d’altérations de la fonction immunitaire, notamment d’un risque accru d’infections virales des voies respiratoires.

L’Ayurveda accorde une plus grande importance au renforcement de l’immunité et de la force de l’esprit et du corps pour faire face à divers facteurs de stress, y compris les infections, entre autres.

Le Premier ministre Narendra Modi a également mentionné l’utilisation de médicaments ayurvédiques pour améliorer l’immunité contre Covid-19. Le ministère de l’AYUSH a publié un ensemble de directives pour renforcer l’immunité et des mesures d’auto-soins en utilisant les principes et méthodes ayurvédiques.

Comment promouvoir la recherche et l’innovation dans les universités pour construire un système de santé solide ?

Un bond en avant dans les fonds fournis aux universités ainsi qu’une bonne gouvernance et une autonomie sont essentiels pour attirer de bons professeurs et des étudiants intéressés afin de créer une ambiance académique dynamique.

Cela fournirait également la plate-forme appropriée pour rechercher des applications industrielles innovantes et des solutions aux problèmes nationaux. Fournir une éducation de qualité et promouvoir une recherche fondamentale innovante dans les établissements d’enseignement supérieur doit être une priorité nationale.

