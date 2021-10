Actualités pharmaceutiques : dernières actualités pharmaceutiques, actualités pharmaceutiques indiennes et mises à jour

L’Inde compte 7 000 plantes qui contribuent à la fabrication de médicaments/nutraceutiques et 1 200 plantes sont activement commercialisées.

L’Inde est sur le point de devenir une économie de 10 000 milliards de dollars d’ici 2030. Il existe également des opportunités pour permettre et autonomiser les industries qui ont des pouvoirs inhérents pour contribuer à l’économie. L’une de ces industries est celle des nutraceutiques qui, à elles seules, peuvent contribuer 100 milliards de dollars d’ici 2030.

Actuellement, le marché mondial des nutraceutiques est de 400 milliards de dollars. 60% de cela sont les États-Unis. L’Inde s’élève actuellement à 2%, tandis que le pays voisin s’élève à 40 milliards de dollars. L’Inde, avec une contribution actuelle de 8 milliards de dollars, a la capacité immédiate d’atteindre 40 milliards de dollars d’ici 2024 si des ajustements de base dans les politiques et les soutiens sont apportés à cette industrie.

Pour définir le contexte, comprenons d’abord que la nutraceutique est une industrie spécialisée où la nutrition est conçue avec des résultats de santé fondés sur des preuves comme objectif principal. Les ingrédients des nutraceutiques proviennent de sources végétales, de la biotechnologie et des animaux. L’Inde a une longueur d’avance avec l’Ayurveda. L’Inde compte 7 000 plantes qui contribuent à la fabrication de médicaments/nutraceutiques et 1 200 plantes sont activement commercialisées. Pour donner un sens à ce à quoi chaque plante pourrait contribuer, jetons un coup d’œil à l’histoire à succès de l’Ashwagandha et de la Curcumine.

Les deux sources végétales ont été utilisées dans la médecine traditionnelle indienne, mais elles n’avaient pas d’histoire convaincante pour la crédibilité mondiale. Les deux sources végétales ont pris une dimension mondiale lorsque leur valeur a été validée par la science moderne soutenue par des essais cliniques.

Aujourd’hui, Curcumin et Ashwagandha, combinés ensemble, commandent plus de 278 millions de dollars dans le monde. Imaginez si nous pouvions faire le même exercice pour 1200 plantes activement commercialisées. Même si nous visons le top 20, nous visons environ 8 milliards de dollars. Avec un objectif de seulement 20 ingrédients ajoutés par an dans la validation scientifique, l’Inde peut s’attendre à contribuer environ 30 milliards de dollars uniquement à partir de plantes.

Examinons ce que sont les nutraceutiques et ce qui est nécessaire pour en faire une industrie de 100 milliards de dollars en Inde d’ici 2030.

Les nutraceutiques se situent entre les aliments et les médicaments avec une forte orientation vers les médicaments, car cette industrie est axée sur la science, les résultats pour la santé, les essais cliniques, etc. Les piliers de l’industrie des nutraceutiques sont 1) l’agriculture standardisée de plantes médicinales, 2) les ingrédients nutraceutiques actifs (ANI) 3 ) Formulations 4) Ecosystème Start-UP , 5) Académique.

Le pouvoir des cinq qui attend d’être déchaîné pour amener l’Inde à un marché de 40 milliards de dollars d’ici 2024.

L’Inde a la puissance de 52 zones agroclimatiques. Cela nous donne l’opportunité d’avoir la plus grande variété de plantes médicinales pouvant être cultivées en Inde. Cette force reste en grande partie inexploitée. Le riche filon de l’Ayurveda qui attend la validation clinique selon les protocoles de la science moderne. La force de la formulation pharmaceutique indienne et de la pratique de validation clinique n’a pas encore été exploitée dans les nutraceutiques. Les connaissances en matière de formulation de l’industrie de la technologie alimentaire évoluée ne se sont pas bien infiltrées dans les nutraceutiques.

L’accès au marché américain

L’Inde jouit de l’une des meilleures relations avec les États-Unis. Cependant, le soutien du gouvernement pour créer une exposition aux innovateurs nutraceutiques indiens fait défaut.

Les défis qui résistent à la centrale nutraceutique de l’Inde sont qu’il n’y a pas d’organisme industriel dédié, pas de codes HSN – L’industrie est sous pression pour se conformer aux codes HSN non pertinents, pas d’autorité de réglementation dédiée, pas d’infrastructure éducative, pas d’incitation, de subventions et de programmes d’investissement et non soutien à l’internationalisation de l’industrie nutra

Certains domaines clés qui peuvent constituer une solution pour l’autonomisation des entreprises sont les initiatives d’internationalisation telles que l’Initiative UNPA-Inde, l’autonomisation de Shefexil et son programme de promotion de l’industrie, la résolution des confusions en matière de biodiversité, la politique pour les codes HSN, la politique pour les programmes PLI spécifiques à l’industrie, la création de programmes spécifiques à l’industrie. Outils d’investissement, intégrant les plans nationaux de médicaments, identifiant les 10 principaux produits sur lesquels se concentrer – pour le leadership mondial, le renforcement des capacités en matière de réglementation et des ressources humaines, réécriture / modification de la pharmacopée indienne de l’Ayurveda, mise en place des politiques nutraceutiques de la FSSAI et de la manière dont elle est traitée et collaboration universitaire pour donner place aux innovations.

L’Inde a une proposition gagnante rare pour être un leader mondial des nutraceutiques en dehors des États-Unis avec des revenus de l’ordre de 100 milliards de dollars d’ici 2030, mais elle reste coincée en raison de ses politiques contre-productives enchevêtrées. Nutrify Today travaille de manière cohérente avec l’industrie nutraceutique indienne, les organismes internationaux et les bureaux gouvernementaux pour permettre et autonomiser l’industrie nutraceutique de l’Inde. Nutrify Today est l’une des plus grandes plateformes technologiques d’idées de commercialisation pour l’industrie nutraceutique dans le monde.

