Actualités pharmaceutiques : dernières actualités pharmaceutiques, actualités pharmaceutiques indiennes et mises à jour

L’industrie indienne des excipients, qui est majoritairement représentée par les MPME, détient moins de 1% de part de marché sur les 7 milliards de l’industrie mondiale des excipients.

Le marché indien des excipients est en croissance de 10 à 12% contre un taux de croissance mondial de 5 à 7%.

Les fabricants indiens d’excipients ont sonné l’alarme sur la flambée des prix des principaux excipients de 30% à 50% qui a eu un impact négatif sur l’industrie pharmaceutique.

Les principaux excipients comme le lactose, l’hydroxypropylméthylcellulose (HPMC), la cellulose microcristalline (MCC) et la polyvinylpyrrolidone (PVP) entre autres sont principalement importés de Chine.

Dans les excipients comme les phtalates où des solvants comme l’anhydride acétique sont utilisés comme matière première, les prix ont exceptionnellement augmenté de 100 %.

En plus de cela, les taux de fret ont également augmenté, ce qui a également entraîné une augmentation significative des prix des excipients, selon un haut responsable de l’industrie. La plupart des excipients de base ne sont pas fabriqués en Inde. A ce jour, il n’y a que 10 fabricants d’un excipient comme le MCC dans le pays. Par conséquent, les fabricants ont exhorté le gouvernement à intervenir en temps opportun pour résoudre le problème.

Un excipient pharmaceutique est une substance – qu’elle soit naturelle ou synthétique – qui sert à plusieurs fins dans les médicaments et les drogues. Il est utilisé comme substance gonflante ou stabilisante, comme agent pour améliorer la solubilité d’un médicament, ou comme ingrédient qui améliore l’effet thérapeutique d’un médicament.

Actuellement, les excipients sont associés à des API en vertu de la loi sur les médicaments et les cosmétiques (D&C) qui nécessite une licence de médicament.

Les experts ont également émis l’hypothèse que la crise de l’électricité en Chine et en Inde avait également un effet aggravant sur l’industrie pharmaceutique.

Les excipients améliorent la stabilité de l’API, y compris la protection contre la dégradation. Certains des excipients sont des diluants comme le lactose et le MCC. Il existe des désintégrants comme le glycolate d’amidon sodique, la croscarmellose sodique et des liants comme le PVP et le HPMC.

Il n’y a pas de réglementation efficace pour les excipients en Inde en dehors des monographies sur les excipients mentionnés dans la pharmacopée indienne (IP). L’Inde compte moins de 100 monographies proches de celles de la Pharmacopée européenne (EP) et de la Pharmacopée britannique (BP). Il est assez organisé en termes de normes de pharmacopée mais doit travailler de manière pragmatique sur des normes ou des directives de fabrication.

Les experts ont recommandé la conformité aux directives volontaires sur les excipients disponibles auprès de l’International Pharmaceutical Excipients Council (IPEC).

Le marché mondial des excipients pharmaceutiques devrait atteindre 9,7 milliards de dollars américains d’ici 2025, contre 6,9 ​​milliards de dollars américains en 2019, avec un TCAC de 5,8 %. Le marché indien des excipients croît de 10 à 12 % contre un taux de croissance mondial de 5 à 7 %.

Des facteurs tels que la croissance de l’industrie pharmaceutique associée aux progrès des excipients fonctionnels, l’adoption croissante de médicaments orphelins et l’adoption croissante de produits biopharmaceutiques sont quelques-uns des facteurs déterminants pour les excipients pharmaceutiques. L’émergence d’excipients multifonctionnels, le recentrage de la fabrication pharmaceutique sur les marchés émergents et la croissance de l’industrie des biosimilaires présentent également des perspectives de croissance importantes pour le marché indien.

L’Amérique du Nord détient la plus grande part du marché des excipients pharmaceutiques en raison de la demande croissante de médicaments pharmaceutiques et biopharmaceutiques et de la présence d’un grand nombre de fabricants d’excipients dans cette région. L’Europe détient la deuxième plus grande part, suivie de l’Asie-Pacifique et du Reste du monde.

L’Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide pour les excipients pharmaceutiques, où les pays émergents tels que la Chine et l’Inde sont les principaux acteurs en raison des faibles coûts de main-d’œuvre et de l’externalisation accrue de la fabrication de produits chimiques inorganiques et organiques.

