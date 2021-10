Actualités pharmaceutiques : dernières actualités pharmaceutiques, actualités pharmaceutiques indiennes et mises à jour

Le contrôle des prix couvre le comprimé de glimépiride à 1 mg, avec un prix plafond à 3,6 Rs par comprimé et à 5,72 Rs par comprimé pour 2 mg.

La NPPA a été constituée en tant qu’organisme indépendant de réglementation des médicaments en vertu d’une résolution du gouvernement indien du 29 août 1997 en tant que bureau rattaché au Département des produits pharmaceutiques (DoP) pour la tarification des médicaments.

Pour rendre le traitement du diabète abordable, la National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) a fixé des prix plafonds pour 12 médicaments génériques antidiabétiques. Les médicaments génériques antidiabétiques comprennent également des comprimés de glimépiride, une injection de glucose et une solution d’insuline à action intermédiaire.

« Pour permettre à chaque Indien d’avoir accès à un traitement médical contre des maladies comme le diabète, la NPPA a pris une initiative réussie en fixant les prix plafonds de 12 médicaments génériques antidiabétiques », a déclaré la NPPA dans un tweet.

Le contrôle des prix couvre le comprimé de glimépiride à 1 mg, avec un prix plafond à 3,6 Rs par comprimé et à 5,72 Rs par comprimé pour 2 mg.

Un ml d’injection d’insuline (soluble) de force 40 UI/ml a été plafonné à Rs 15,09 et le prix plafond d’une injection de 1 ml de glucose à 25 % a été plafonné à 17 paise.

De même, 1 ml de solution d’insuline à action intermédiaire (NPH) injection de force 40 UI/ml a un prix plafond de Rs 15,09, et celui de 1 ml d’insuline prémélangée 30:70 injection (NPH régulier) injection de force 40 UI/ml est également Rs 15,09.

Le prix plafond du comprimé à libération immédiate de metformine à 500 mg a été fixé à 1,51 Rs par comprimé, tandis que celui de 750 mg est à 3,05 Rs par comprimé et à 1 000 mg à 3,61 Rs par comprimé.

Le contrôle des prix couvre également le comprimé à libération contrôlée de metformine à 1000 mg avec un prix plafond fixé à 3,66 Rs par comprimé, 2,4 Rs par comprimé à 750 mg et 1,92 Rs par comprimé à 500 mg.

