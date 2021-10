Actualités pharmaceutiques : dernières actualités pharmaceutiques, actualités pharmaceutiques indiennes et mises à jour

La fonction principale des PMRU est d’aider la NPPA à surveiller les prix des médicaments, à garantir la disponibilité des médicaments et à sensibiliser les consommateurs.

Les PMRU ont été mises en place pour surveiller les prix des médicaments, détecter les violations de prix et assurer la disponibilité des médicaments dans le cadre du programme central de sensibilisation des consommateurs, de publicité et de surveillance des prix (CAPPM).

L’embauche de main-d’œuvre est toujours en cours dans les États clés de l’Odisha, du Maharashtra, du Karnataka et du Madhya Pradesh (MP) pour les unités de surveillance des prix et de recherche (PMRU) mises en place pour suivre les violations des prix des médicaments malgré l’allocation de fonds de l’organisme de réglementation des prix des médicaments National Pharmaceutical Pricing Autorité (NPPA).

Odisha, Rajasthan, Karnataka, Madhya Pradesh et Maharashtra ont reçu des fonds à hauteur de Rs 42,77 Lakh, Rs 33,80 Lakh, Rs 33,80 Lakh et Rs 33,80 Lakh respectivement

D’autres États plus petits comme Goa ont également reçu Rs 23,70 Lakh avec le Jammu-et-Cachemire (J&K), Jharkhand, Haryana et Chhatishgarh ayant reçu Rs 29 Lakh chacun.

Les PMRU ont été mises en place pour surveiller les prix des médicaments, détecter les violations de prix et assurer la disponibilité des médicaments dans le cadre du programme central de sensibilisation, de publicité et de surveillance des prix (CAPPM). Le dispositif CAPPM a été approuvé par le Comité permanent des finances le 29 octobre 2015, et il a été décidé en 2016 de mettre en œuvre le dispositif par phases.

La NPPA a mis en place des PMRU dans 19 États et territoires de l’Union, dont le Gujarat, le Madhya Pradesh, le Jharkhand, le Chhattisgarh, l’Odisha, le Maharashtra, le Telangana, l’Andhra Pradesh, le J&K, le Pendjab, l’Haryana, l’Uttar Pradesh, le Rajasthan, la Goa, le Karnataka, l’Andhra Pradesh et le Kerala. , Tripura, Nagaland et Mizoram.

Des États comme l’Himachal Pradesh, l’Uttarakhand, le Bengale occidental, le Tamil Nadu, le Bihar, le Sikkim, l’Arunachal Pradesh et l’Assam n’ont pas encore mis en place d’unités.

Les PMRU ont été chargées de collecter et de compiler des données basées sur le marché et également de collecter des échantillons de test de médicaments. La NPPA prévoit de mettre en place des PMRU dans les 36 États et territoires de l’Union du pays. Les dépenses des PMRU, tant récurrentes que non récurrentes, sont supportées par la NPPA dans le cadre du régime CAPPM.

PMRU est une société enregistrée sous la présidence du Contrôleur national des drogues (SDC) respectif. Les représentants de la NPPA, du Département de la santé de l’État, des sociétés civiles et des autres parties prenantes sont membres du PMRU. La fonction principale des PMRU est d’aider la NPPA à surveiller les prix des médicaments, à garantir la disponibilité des médicaments et à sensibiliser les consommateurs.

Le programme CAPPM comporte deux volets – un volet national qui couvre les dépenses de publicité dans les médias imprimés et électroniques, l’organisation de séminaires de sensibilisation des consommateurs et l’achat d’échantillons de médicaments tandis qu’un volet étatique est prévu pour mettre en place des PMRU dans les États.

Selon le schéma, 11 États font partie de la première catégorie de 11 États avec une population de plus de trois pour cent de la population totale, la deuxième catégorie comprend neuf États avec une population de moins de trois pour cent, mais plus de un pour cent de la population totale et la troisième catégorie de 16 États et territoires de l’Union où la population représente moins d’un pour cent de la population totale. Le régime modifié a commencé à être mis en œuvre à partir de l’exercice 2018-19.

Au total, 21 États ont donné leur accord pour la formation des PMRU au cours des trois dernières années. Il s’agissait de l’Assam, du Gujarat, de l’Haryana, du Maharashtra, du Manipur, de l’Odisha, du Pendjab, du Tripura, du Mizoram, du Rajasthan, du Chhattisgarh, du Bihar, du Nagaland, de Goa, de Delhi, du Tamil Nadu, du Madhya Pradesh, de l’Uttarakhand, de Puducherry, de l’Andhra Pradesh et du Kerala.

« Les PMRU seront les principaux partenaires de collaboration de la NPPA, avec des mécanismes de collecte d’informations au niveau local. Les PMRU garantiront également que les avantages du DPCO se répercutent jusqu’au niveau local. Le financement central sera pour une période initiale de cinq ans sous réserve d’un examen à mi-parcours », selon une notification de la NPPA.

