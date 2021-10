Actualités pharmaceutiques : dernières actualités pharmaceutiques, actualités pharmaceutiques indiennes et mises à jour

Au cours du trimestre, la société a reçu l’approbation du premier vaccin à ADN plasmidique au monde contre le COVID-19, le ZyCoV-D.

Les activités de la société en Inde, qui comprennent les formulations humaines et les activités de bien-être des consommateurs, ont contribué à 43 % des revenus consolidés au cours du trimestre, avec une croissance de 12 % en glissement annuel.

Zydus Cadila a enregistré une croissance commerciale de 12% dans les formulations pour la santé humaine avec un chiffre d’affaires consolidé de Rs. 3785 crores, en hausse de 3% sur une base annuelle (en glissement annuel) pour le deuxième trimestre clos le 30 septembre 2021. Le bénéfice avant intérêts, amortissement et impôts (EBIDTA) pour le trimestre était de Rs. 861 crores, en hausse de 6% en glissement annuel.

Les activités de la société en Inde, qui comprennent les formulations humaines et les activités de bien-être des consommateurs, ont contribué à 43 % des revenus consolidés au cours du trimestre, ont enregistré une croissance de 12 % en glissement annuel, affichant des ventes de 1591 crores de roupies au cours du trimestre. Les activités de formulations pour la santé humaine ont augmenté de 12 % et les activités de bien-être des consommateurs ont augmenté de 13 % au cours du trimestre.

La marge d’EBIDTA pour le trimestre était de 22,7%, une amélioration de 50 points de base sur une base annuelle. Ajusté des éléments exceptionnels et du gain ponctuel sur le compte de la vente d’une entreprise de marché établie en santé animale, le bénéfice après impôt (PAT) s’élevait à Rs. 597 crores, en hausse de 6% en glissement annuel.

« Au cours du trimestre, la société a reçu l’approbation du premier vaccin à ADN plasmidique au monde contre le COVID-19, le ZyCoV-D. En outre, la société a également reçu l’approbation de la DCGI pour mener des essais de phase III pour le schéma à deux doses du vaccin. Les résultats des essais cliniques de phase I du ZyCoV-D ont été publiés dans le E-Clinical Medicine Journal of Lancet », selon un communiqué de la société.

Hors ventes institutionnelles de produits COVID, la croissance de l’activité formulations pour la santé humaine a été de 17%. Les activités de la société aux États-Unis ont enregistré des ventes de Rs. 1498 crores, en hausse de 3% sur une base séquentielle. La société a lancé l’injection d’Enoxaparin Sodium aux États-Unis au cours du trimestre. Il s’agit du premier lancement générique du produit par un acteur indien.

Faisant des progrès avec sa molécule phare Saroglitazar Mg, la société a récemment randomisé le premier patient dans l’essai clinique prospectif, multicentrique, randomisé, en double aveugle et contrôlé par placebo de phase 2(b) pour évaluer l’efficacité et l’innocuité de Saroglitazar Magnesium chez des sujets atteints de stéatohépatite non alcoolique (NASH) et de fibrose.

Les résultats positifs des essais cliniques mondiaux de phase II(a) évaluant Saroglitazar Magnesium chez des patients atteints de NASH ont été publiés dans le numéro d’octobre 2021 de la revue médicale à comité de lecture de renommée internationale « Hepatology ».

Dans sa quête de solutions pour les maladies rares, Sentynl Therapeutics, Inc., une filiale en propriété exclusive de la société avec Cyprium Therapeutics, Inc., une société partenaire de Fortress Biotech, Inc., a annoncé les résultats positifs d’une analyse d’efficacité et de sécurité de données intégrées de deux études pivots terminées chez des patients atteints de la maladie de Menkes traités par CUTX-101, histidinate de cuivre (CuHis). Les données de l’étude seront présentées sous forme d’affiche virtuelle à la conférence et exposition nationale 2021 de l’American Academy of Pediatrics.

