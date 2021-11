Actualités pharmaceutiques : dernières actualités pharmaceutiques, actualités pharmaceutiques indiennes et mises à jour

L’augmentation des coûts des API, des excipients, des matériaux d’emballage et des coûts de transport a exercé une forte pression sur les marges d’exploitation des sociétés pharmaceutiques.

La thésaurisation d’API clés par des commerçants comme le paracétamol et l’azithromycine est un défi majeur qui a également entravé l’activité de l’industrie pharmaceutique.

Les associations de l’industrie pharmaceutique ont écrit au Département des produits pharmaceutiques (DoP) et à la National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) pour traiter de toute urgence les problèmes liés à l’augmentation drastique des prix des principaux ingrédients pharmaceutiques actifs (API) de 11% à 51% et des excipients de 11 % à 61% au cours du dernier mois.

« Pour aggraver encore le problème, la thésaurisation d’API clés comme le paracétamol et l’azithromycine par les commerçants est un défi majeur qui a également entravé l’activité de l’industrie pharmaceutique. En plus de cela, la Chine, qui représente 70% des approvisionnements en matières premières pour les médicaments en Inde, a également perturbé la chaîne d’approvisionnement des matières premières ou des API en réponse à la politique indienne d’autosuffisance pour la fabrication nationale de médicaments et d’API », selon un source de l’industrie.

Le gouvernement indien a introduit deux programmes d’incitation liée à la production (PLI) en novembre 2020 et en a approuvé un autre au début de 2021 pour stimuler la fabrication nationale.

L’augmentation des prix aura un effet en cascade sur la viabilité de l’activité pharmaceutique dans le pays. Les experts ont averti que la non-viabilité pourrait entraîner des ruptures de stock et des pénuries, même pour des formulations importantes dans le commerce et les hôpitaux, et que les fournitures institutionnelles aux hôpitaux publics pourraient être entravées.

Alarmées par le scénario, les associations pharmaceutiques ont écrit au Département des produits pharmaceutiques (DoP) pour se saisir de la question au plus tôt dans l’intérêt de l’industrie.

Au cours du dernier mois, l’API diabétique clé comme la metformine seule est passée de 250 Rs par kilogramme (kg) à près de 400 Rs par kg, soit une augmentation de 51%. L’API comme le paracétamol a vu une augmentation de Rs 599 par kg à Rs 925 par kg, soit une augmentation de 50%. Parmi ceux qui ont enregistré des augmentations phénoménales, citons la guaiphénésine qui a vu son prix augmenter de Rs 575 à Rs 850, soit une augmentation de 39%. La spironolactone a vu son prix augmenter de Rs 16750 à Rs 21225, soit une augmentation de 27%. Phenylprine HCL a vu son prix augmenter de Rs 6500 à Rs 7900, soit une augmentation de 20% et le Ramipril a vu son prix augmenter de Rs 42000 à Rs 46750, soit une augmentation de 11%.

La guaifénésine est un API clé utilisé dans les médicaments contre les allergies, le rhume et la grippe. La spironolactone est utilisée dans des médicaments pour traiter les maladies du foie, les maladies rénales, l’hypertension artérielle et l’insuffisance cardiaque. Phenylprine HCL est utilisé dans les médicaments pour traiter les maladies respiratoires comme la sinusite et la bronchite. Le ramipril est utilisé pour traiter l’hypertension artérielle (hypertension).

Les excipients clés comme la glycérine ont également vu leur prix augmenter de 171 Rs par kilogramme (kg) à 275 Rs par kg, soit une augmentation de 61%, l’acide citrique de 125 Rs par kg à 225 Rs par kg, soit une augmentation de 60%. Citrate de sodium de 94 Rs par kg à 145 Rs par kg, soit une augmentation de 54%, Aerosil de 500 Rs par kg à 780 Rs par kg, soit une augmentation de 50%.

Les experts de l’industrie ont recommandé d’autoriser jusqu’à 20 % d’augmentation des prix pour toutes les formulations non programmées au cours des 12 derniers mois, en vertu du paragraphe 19 de l’Ordonnance sur le contrôle des prix des médicaments (DPCO)-2013. Il a également recommandé d’autoriser la révision des prix du prix plafond comme par indice des prix à la consommation (IPC) et non par indice des prix de gros (WPI) pour les formulations programmées.

Il y a également eu des recommandations pour permettre aux prix des formulations programmées dont les prix de détail sont inférieurs au prix plafond, d’être augmentés jusqu’au prix plafond en assouplissant le paragraphe 13 (2) du DPCO 2013.

Le prix d’un API clé comme le paracétamol, qui est une formulation à prix contrôlé, a augmenté de 143% au cours de la dernière année alors que le prix plafond n’a été révisé que de 0,54% selon le WPI en avril 2021. Au cours des 8 dernières années depuis que le paracétamol est sous contrôle des prix, le prix de l’API a augmenté de plus de 300 %, mais le prix plafond correspondant n’a été révisé que de 3 %.

Le paracétamol est un antipyrétique et un analgésique essentiel et constitue l’étalon-or pour le traitement de la fièvre, mais la flambée des prix de l’API a rendu la production de paracétamol non viable. Les spéculations vont bon train sur le fait que le prix de l’API du Paracétamol par kg franchira bientôt les Rs 1000.

