Actualités pharmaceutiques : dernières actualités pharmaceutiques, actualités pharmaceutiques indiennes et mises à jour

Le marché indien des produits biologiques est dominé par des produits biologiques simples, notamment l'insuline, l'érythropoïétine, les médicaments pour les maladies cardiovasculaires et auto-immunes, les anticorps monoclonaux, entre autres.

Les médicaments conventionnels sont le produit de la synthèse chimique, tandis que la production de produits biologiques implique des méthodes biotechnologiques, ils nécessitent donc des principes aseptiques dès la première phase de fabrication.

Le marché indien des produits biologiques a le potentiel d’atteindre 12 milliards de dollars US d’ici 2025 tout en enregistrant un TCAC de 22% de 2019 à 2025. En ce qui concerne le secteur indien de la biotechnologie, l’industrie représentait 63 milliards de dollars US en 2019 et devrait atteindre 150 milliards de dollars d’ici 2025.

Le marché mondial des produits biologiques devrait croître à un TCAC de 6 %, passant de 253,41 milliards de dollars US en 2020 à 268,51 milliards de dollars US en 2021. D’ici 2025, le marché peut représenter 420,55 milliards de dollars US, avec une croissance à un TCAC de 12 %.

Au vu de ces chiffres, l’industrie biopharmaceutique indienne et les bioservices peuvent devenir une destination de premier plan pour la recherche sous contrat, les essais cliniques et la fabrication de produits biologiques, selon Dr RB Smarta, CMD, Interlink, Vice-président, Association des aliments diététiques et des compléments alimentaires (HADSA) dans une interview exclusive avec le Financial Express en ligne. Extraits

Interlink est une société de conseil en stratégie et en performance commerciale avec une expertise dans les segments des produits pharmaceutiques, nutraceutiques, du bien-être et de la santé depuis 35 ans.

Que sont les produits biologiques et en quoi sont-ils différents des médicaments conventionnels ?

Les vaccins, les allergènes, les cellules somatiques, le sang et les composants sanguins, les protéines thérapeutiques recombinantes et une grande variété de produits qui sont isolés de sources naturelles, y compris les humains, les animaux ou les micro-organismes, sont classés sous Produits biologiques.

La principale différence entre les produits biologiques et les médicaments conventionnels réside dans la méthode de production. Les médicaments conventionnels sont le produit de la synthèse chimique, tandis que la production de produits biologiques implique des méthodes biotechnologiques, ils nécessitent donc des principes aseptiques dès la première phase de fabrication. Par conséquent, l'investissement impliqué en termes de temps et d'argent est énorme. Ce n'est pas le cas pour la plupart des médicaments conventionnels.

En termes de structure, la plupart des produits biologiques sont des mélanges complexes par rapport aux médicaments conventionnels et comme les produits biologiques représentent la pointe de la recherche biomédicale, les produits biologiques ont le potentiel d’offrir le traitement le plus efficace pour un large éventail de maladies et d’affections qui étaient incurables avec les médicaments conventionnels. médicaments.

Assistons-nous à une sorte d’attention à l’échelle mondiale sur le développement de produits biologiques ?

En termes de marché mondial, l’USFDA a déjà révisé ses réglementations pour éliminer l’exigence de produits biologiques obsolètes qui permet aux innovateurs et aux fabricants d’explorer de nouvelles technologies pour stimuler la production de produits biologiques. La mise à jour continue des exigences réglementaires par l’USFDA pour l’approbation des produits biologiques devrait augmenter la flexibilité réglementaire dans l’industrie pharmaceutique mondiale.

De plus, l’expiration des brevets de produits biologiques à succès et la pensée des gouvernements de réduire les coûts des soins de santé en introduisant des biosimilaires (copies hautement similaires de produits biologiques) sur le marché alimentent davantage l’excellence sur le marché mondial parmi l’industrie pharmaceutique et biotechnologique.

En tant que « Global Generic Hub », l’Inde explore les opportunités des produits biologiques et biosimilaires pour s’étendre au-delà des génériques. Sommes-nous bien préparés pour cela?

À ce stade, le marché indien des produits biologiques est dominé par des produits biologiques simples, notamment l’insuline, l’érythropoïétine, les médicaments pour les maladies cardiovasculaires et auto-immunes, les anticorps monoclonaux, entre autres.

Le gouvernement indien promeut le développement de médicaments basés sur la biotechnologie avec diverses approches en termes de financement et d’investissements. Les initiatives dans le cadre des campagnes « Making in India » sont suffisamment favorables pour l’industrie pharmaceutique indienne. Le Département de biotechnologie (DBT), le Conseil d’assistance à la recherche dans l’industrie de la biotechnologie (BIRAC), le ministère de la Santé de l’Union et le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) sont quelques-uns des principaux organes directeurs encourageant activement le secteur indien de la biotechnologie avec diverses initiatives. De tels organismes incitent également les partenariats public-privé (PPP) à attirer des investissements pour les entreprises de biotechnologie.

Des entreprises indiennes de premier plan comme Biocon, Zydus Cadila, Bharat Biotech et même le Serum Institute of India (SII) font de bons efforts dans le domaine de la production de produits biologiques et de vaccins. Les opportunités présentées par les capacités de fabrication, la disponibilité de la main-d’œuvre et les faibles coûts de développement peuvent faire une énorme différence pour les entreprises indiennes de produits biologiques dans les années à venir.

D’un point de vue réglementaire, que peut-on faire pour faire de l’Inde un pôle de R&D et de fabrication de produits biologiques ?

Le développement de produits biologiques nécessite un temps et des investissements considérables. Comme le processus réglementaire impliqué dans l’approbation des produits biologiques en Inde est lent et implique également plusieurs étapes d’autorisation, l’entrée sur le marché des produits biologiques est retardée, ce qui peut être prohibitif pour les innovations dans l’industrie. Voici quelques suggestions qui peuvent être envisagées pour maximiser les opportunités de mise sur le marché des produits biologiques indiens.

Une autonomie dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques est nécessaire, ce qui peut être obtenu en créant un organisme de réglementation unique et habilité. Pour éviter les retards d’entrée sur le marché en raison du manque d’orientations sur le sujet, les accords, les SOP, une cellule accélérée est nécessaire pour rationaliser ces processus juridiques.

Le renforcement des capacités et l’amélioration des compétences des examinateurs des organismes de réglementation peuvent faire une réelle différence dans les procédures impliquées dans l’approbation des produits biologiques en Inde. Des examens périodiques des politiques sont également essentiels pour accélérer les processus réglementaires.

