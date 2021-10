Actualités pharmaceutiques : dernières actualités pharmaceutiques, actualités pharmaceutiques indiennes et mises à jour

in

S’adressant à Financial Express Online, l’ambassadeur Sailas Thangal a déclaré : « En novembre et décembre, la mission organisera des camps et des collectes de dons dans diverses régions du pays. Les sociétés pharmaceutiques indiennes feront partie de cette campagne le 13 novembre, puis une autre le 11 décembre 2021. »

La mission indienne a organisé une série de camps médicaux gratuits et fait don de médicaments vitaux dans le cadre d’Azadi ka Amrit Mahotsav, dans les hôpitaux généraux de ce pays. (Crédit images : Mission indienne en Côte d’Ivoire)

La mission indienne en Côte d’Ivoire organise une série de camps médicaux gratuits et des dons de médicaments vitaux dans les hôpitaux généraux de différentes parties de la nation africaine.

S’adressant à Financial Express Online, l’ambassadeur Sailas Thangal a déclaré : « En novembre et décembre, la mission organisera des camps et des collectes de dons dans diverses régions du pays. Les sociétés pharmaceutiques indiennes feront partie de cette campagne le 13 novembre, puis une autre le 11 décembre 2021. »

“Les quatrième et cinquième camps et collecte de dons seront organisés à l’hôpital général de Yopougon et à l’hôpital général d’Anyama”, a ajouté M. Thangal.

La mission indienne a organisé une série de camps médicaux gratuits et fait don de médicaments vitaux dans le cadre d’Azadi ka Amrit Mahotsav, dans les hôpitaux généraux de ce pays. « Jusqu’à présent, trois camps de ce type ont été organisés. Pour commémorer l’anniversaire de naissance du Mahatma Gandhi (père de la nation), un autre camp et une campagne de dons ont eu lieu.

Quel est le but derrière de tels lecteurs?

L’idée est de présenter l’Inde comme la « pharmacie du monde ». Et aussi la capacité de l’industrie pharmaceutique indienne.

Deuxièmement, selon l’envoyé indien, « Les sociétés pharmaceutiques indiennes détiennent déjà la part du lion du marché local et de tels événements contribuent à promouvoir davantage les médicaments indiens et à augmenter nos exportations pour atteindre l’objectif d’exportation de notre gouvernement.

Le premier de la série a eu lieu le 14 août à l’hôpital général de Bonuoa et le deuxième camp a eu lieu à l’hôpital général d’Adzope. Dans chaque camp, environ 500 à 600 personnes ont reçu des soins médicaux gratuits, des consultations. Les médicaments qui ont été prescrits ont été donnés gratuitement. Jusqu’à présent, la mission indienne dans ce pays a fait don de médicaments d’une valeur de 19 000 USD.

Les sociétés pharmaceutiques indiennes qui ont participé à ces campagnes comprenaient Sun Pharma, Rena Export, Africure, Troika et Ajanta.

Projets pour 2022

À l’approche des célébrations de la fête de la République, la mission indienne a prévu de grands événements comme India@75 Car Rally ; 4ème Forum des Affaires Inde-Côte d’Ivoire, dîner de gala India@75 et soirée culturelle Inde-Côte d’Ivoire.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.