Actualités pharmaceutiques : dernières actualités pharmaceutiques, actualités pharmaceutiques indiennes et mises à jour

Dans une conversation exclusive avec le Financial Express Online Rishabh Bindlish, directeur général, India Life Sciences et Global Generics Lead, Accenture a expliqué comment les technologies cloud et numériques transforment le secteur pharmaceutique en Inde. Extraits :

L’un des principaux défis de l’adoption du cloud et du numérique au sein de l’industrie pharmaceutique est qu’il y a peu d’incitations à transformer son modèle commercial lorsqu’il semble fonctionner.

Les technologies cloud et numériques peuvent aider les entreprises pharmaceutiques à atteindre leur objectif commercial consistant à garantir que des produits et services vitaux et innovants sont disponibles et utilisés efficacement pour améliorer les résultats de santé des personnes, aussi efficacement que possible. Alors que de nombreuses sociétés pharmaceutiques font des progrès significatifs dans leur parcours de réinvention numérique, il reste encore un long chemin à parcourir. Dans une conversation exclusive avec le Financial Express Online Rishabh Bindlish, directeur général, India Life Sciences et Global Generics Lead, Accenture a expliqué comment les technologies cloud et numériques transforment le secteur pharmaceutique en Inde. Extraits :

Rishabh Bindlish, directeur général, India Life Sciences and Global Generics Lead, Accenture

Quels sont les principaux défis auxquels les entreprises pharmaceutiques sont confrontées avec l’adoption du cloud et du numérique ?

L’un des principaux défis de l’adoption du cloud et du numérique au sein de l’industrie pharmaceutique est qu’il y a peu d’incitations à transformer son modèle commercial lorsqu’il semble fonctionner. Les sociétés pharmaceutiques n’ont pas été aussi motivées que d’autres industries pour donner la priorité au passage au cloud et peuvent craindre que la barrière soit trop élevée par rapport à la perturbation potentielle du statu quo. Les silos de données individuels, les systèmes hérités et les problèmes de sécurité tout au long de la chaîne de valeur ajoutent de la complexité et des risques au passage au cloud. Différents groupes ont la responsabilité et le financement de la collaboration numérique et cloud ainsi que de l’écosystème, ce qui entraîne de multiples parties prenantes avec différentes incitations, attribution de financement et moyens de mesurer le succès. Les politiques réglementaires au sein des entreprises peuvent être lentes et complexes, tandis que les nouvelles méthodes et modèles commerciaux des technologies de l’information (TI) activés par le cloud sont agiles et plus rapides. Cette déconnexion peut retarder l’investissement d’une entreprise et l’adoption du cloud et d’autres technologies modernes. Un autre défi majeur est le manque de talents technologiques qualifiés en raison de la forte concurrence des géants de la technologie et des start-ups.

Plus précisément, sur les technologies numériques qui ont des impératifs de conformité, les sociétés pharmaceutiques ont commencé leur parcours, mais il doit y avoir une approche holistique qui peut aider à débloquer de multiples avantages en termes de productivité et de conformité proactive. Les entreprises pharmaceutiques doivent relever et surmonter ces défis avec une stratégie cloud mature, agile et rentable pour la prochaine phase de croissance.

Comment les entreprises pharmaceutiques peuvent-elles maximiser la valeur tirée des technologies cloud et numériques ?

En tant que l’une des technologies les plus créatrices de valeur de notre époque, le cloud est le fondement de la transformation numérique qui entraîne de profonds changements dans la façon dont les entreprises fonctionnent, rivalisent et créent de la valeur pour toutes leurs parties prenantes. Pour les sociétés pharmaceutiques, les technologies cloud et numériques peuvent aider à déverrouiller les données, à mieux collaborer dans l’ensemble de l’écosystème, à créer un engagement plus significatif des patients et des prestataires de soins de santé et à transformer leur culture pour adopter ces nouvelles méthodes de travail.

La clé est de créer une stratégie de données et d’analyse prête pour l’avenir avec le cloud comme épine dorsale pour stimuler l’utilisation des données de manière multiforme pour les cas d’utilisation commerciaux clés. Avec une plate-forme de données basée sur le cloud, des usines connectées, une chaîne d’approvisionnement intelligente, des plates-formes clients numériques et d’autres plates-formes technologiques perturbatrices, les sociétés pharmaceutiques peuvent maximiser leur capacité et leur vitesse pour dégager une valeur significative.

Il est nécessaire d’équilibrer à la fois la vitesse et la valeur dans un parcours cloud intelligent. Une migration précipitée sans stratégie claire peut finir par coûter plus cher à l’entreprise. Bien qu’il n’y ait pas d’approche universelle, les entreprises doivent commencer par définir la valeur, tracer le parcours et déterminer comment le cloud permettra la stratégie et l’ambition globales de l’entreprise. Pour maximiser la valeur, les entreprises pharmaceutiques doivent :

– Adopter le cloud et les technologies numériques comme une priorité absolue de leadership et les considérer comme un catalyseur essentiel des initiatives commerciales qui stimulent l’efficacité, l’innovation et la croissance.

– Construire des équipes et des partenariats numériques interfonctionnels pour permettre au cloud de servir de catalyseur pour la réinvention de l’entreprise en utilisant des technologies numériques avancées dans toute l’organisation – en intégrant des données pour tirer de nouvelles informations sur chaque aspect de l’entreprise

– Adopter une culture axée sur l’innovation pour adopter le numérique et l’analytique au cœur du développement de nouveaux produits et services

– Unifier les mesures de responsabilité et de réussite afin que toutes les parties et fonctions au sein de l’organisation aient une vision commune de la migration vers le cloud : se mettre d’accord sur ce qu’elles veulent réaliser, comment elles y parviendront et comment mesurer le succès

– Investir dans le développement des talents dotés de compétences numériques globales, allant au-delà de la création de poches d’excellence, pour mettre en œuvre une stratégie de transformation à l’échelle de l’entreprise.

Comment la pandémie et les perturbations qui en résultent ont-elles modifié le rythme de l’adoption du cloud et des technologies numériques dans le secteur ?

La pandémie de COVID-19 a appuyé sur un bouton géant d’avance rapide sur la façon dont les organisations construisent et utilisent la technologie pour affiner leur stratégie, définir de nouveaux marchés et augmenter la productivité et le bien-être des employés. En fait, le rapport 2021 Tech Vision d’Accenture montre que 99% des dirigeants interrogés du secteur pharmaceutique indien ont déclaré que la pandémie s’était avérée être un test de résistance sans précédent pour leurs organisations. En particulier, des pressions importantes ont été exercées sur quatre aspects : l’architecture technologique, la stratégie, les processus et la main-d’œuvre.

Confrontées à la nécessité de transformer les méthodes de travail tout en accélérant la commercialisation des produits, les sociétés pharmaceutiques ont été mises au défi de mener la transformation numérique en temps de crise. Quelques grandes sociétés pharmaceutiques avaient déjà commencé leur transformation numérique avant la pandémie, mais elle se déroule désormais à grande vitesse et à grande échelle. Au fur et à mesure que la crise s’est déroulée, ces dirigeants ont encore accru ces investissements tandis que ceux qui ne l’ont pas fait jusqu’à présent ont un plus grand défi à relever. La pandémie a créé un nouveau point d’inflexion qui a donné à toutes les sociétés pharmaceutiques la possibilité de réaliser l’impact que la réinvention numérique peut avoir sur leurs activités.

Quelle est la proposition de valeur d’Accenture dans le secteur pharmaceutique ?

Chez Accenture, nous proposons une gamme complète de services en matière de stratégie, de conseil, d’exploitation et de technologie pour aider les sociétés pharmaceutiques à offrir des soins de santé plus personnalisés et de meilleurs résultats pour les patients. Nous aidons nos clients de l’industrie pharmaceutique à avoir un impact significatif sur la vie des patients et l’écosystème de la santé en combinant nos capacités de données et d’analyse et l’ingéniosité humaine avec une technologie de pointe.

Quelles tendances numériques clés prévoyez-vous dans le secteur pharmaceutique ?

Il est désormais bien établi que l’avenir de la santé est numérique. En fait, il sera juste de dire qu’il n’y aura pas de leadership sans leadership technologique dans le secteur pharmaceutique. Pour rester en tête de la courbe d’innovation et gérer les perturbations futures, les sociétés pharmaceutiques doivent tirer parti des technologies numériques pour fournir des produits de haute qualité, des expériences client hyper personnalisées et des résultats pour les patients, et gérer de manière proactive les besoins en matière de conformité et de réglementation tout en améliorant les performances commerciales.

La technologie peut en outre aider à améliorer l’accessibilité, l’abordabilité, la disponibilité et la connaissance de l’ensemble de la chaîne de valeur pour les sociétés pharmaceutiques. Cela peut en outre aider à renforcer nos efforts pour réduire la menace des médicaments contrefaits. Le déploiement de solutions cloud, d’intelligence artificielle (IA) et d’apprentissage automatique, de solutions d’usine intelligente, de produits connectés et de chaînes d’approvisionnement, d’analyses prescriptives et prédictives, de blockchain et d’autres technologies perturbatrices peut permettre aux entreprises pharmaceutiques de fonctionner et de rivaliser à une vitesse et à une échelle sans précédent. Avec une transformation compressée, des approbations plus rapides par les régulateurs et des préférences changeantes des consommateurs, les sociétés pharmaceutiques devront tirer parti de la puissance des données et de l’analyse pour une prise de décision décentralisée et plus rapide.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.