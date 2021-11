Actualités pharmaceutiques : dernières actualités pharmaceutiques, actualités pharmaceutiques indiennes et mises à jour

Le marché pharmaceutique de détail en Inde est évalué à environ 25 milliards de dollars, et ce marché devrait atteindre 59 milliards de dollars d’ici l’exercice 2023.

Par Shreyans Mehta

Nous savons tous que la pharmacie et les pharmaciens jouent un rôle très important dans notre système de santé. Mais savez-vous que les pharmaciens sont considérés comme la 3ème profession de santé au monde, et grâce aux nouvelles technologies et à Internet, la profession de pharmacien évolue rapidement ? En Inde aussi, la profession de pharmacien évolue constamment. Avec ce scénario changeant dans l’industrie pharmaceutique, le rôle des pharmaciens est également en constante évolution.

Le marché pharmaceutique de détail en Inde est évalué à environ 25 milliards de dollars, et ce marché devrait atteindre 59 milliards de dollars d’ici l’exercice 2023. Le marché pharmaceutique indien est dominé par les pharmacies de détail. Plus de 85 % de ce marché est couvert par plus de 12 50.000 pharmacies en Inde, et une seule pharmacie desservira au moins 400 familles. Avec ces statistiques, vous pouvez estimer la croissance exponentielle de l’industrie pharmaceutique en Inde.

Mais lors de la récente pandémie de Covid-19 et des blocages, la plupart des services ont en fait été effectués par les pharmacies de détail. Maintenant, avec l’avènement des E-pharmacies et elles dépensent énormément d’argent en publicité et offrent d’énormes remises pour attirer les clients et le changement de comportement des clients, les pharmacies de détail se transforment également numériquement pour offrir la même commodité et une livraison de médicaments ultra rapide. Medcords avec son L’application Sehat Sathi permet aux magasins médicaux locaux de mettre leur boutique en ligne, d’augmenter leur offre de produits, de les mettre en contact avec des médecins spécialistes et de les aider avec de nouveaux produits et services pour accroître encore leur fidélité avec les clients. Cela augmentera également les affaires et les revenus de votre pharmacie de détail.

La sensibilisation et les connaissances croissantes des utilisateurs en matière de santé ainsi que de nombreux grands acteurs organisés font passer le marché pharmaceutique indien d’un secteur non organisé à un secteur organisé moderne.

Pourquoi pensons-nous que les pharmacies de détail ont enfin trouvé la pilule de croissance ?

Comme vous le savez déjà, le marché pharmaceutique indien connaît une croissance exponentielle et, actuellement, ce marché est dominé par les magasins médicaux de détail. Même si le marché pharmaceutique indien est extrêmement vaste avec un potentiel de croissance extraordinaire, il s’agit toujours d’un marché non organisé et la plupart des pharmaciens ne sont pas non plus satisfaits de leur travail en raison du manque de croissance.

Aujourd’hui, le rôle du pharmacien n’est plus seulement celui de vendeur de médicaments. Comme aujourd’hui, beaucoup de gens préfèrent se rendre dans une pharmacie pour une maladie normale comme la toux ou la fièvre. C’est pourquoi un pharmacien doit également conseiller le patient sur les médicaments qu’il prend.

Dans le monde numérique d’aujourd’hui, les gens préfèrent tout acheter en ligne. Ainsi, avec la grande portée géographique, la confiance des gens, les pharmacies de détail avec la transformation numérique d’elles-mêmes peuvent devenir le premier point de contact numérique pour fournir les meilleurs produits et services de santé de la manière la plus efficace, abordable, rapide et fiable aux habitants de Bharat.

Cela signifie simplement que les pharmaciens détaillants devront mettre leurs magasins en ligne. Mais en plus de vendre des médicaments, ils devront également offrir une sorte de consultation et d’autres installations, produits et services de santé. Ce qui n’est pas possible pour tous les propriétaires de pharmacies. Comme vous ne pouvez pas tout gérer vous-même.

Ne vous inquiétez pas, Medcords est à votre secours. Avec notre application Sehat Sathi, les magasins médicaux peuvent mettre leur magasin en ligne instantanément et recevoir les commandes des clients de leur région à l’aide de l’application aayu. Ils obtiennent leur site Web personnalisé et ils obtiennent également de nombreuses fonctionnalités pour commercialiser leur magasin à partir de l’application elle-même. Cela vous aidera à augmenter efficacement vos ventes et vos revenus. Avec cette application, les magasins médicaux pourront donner des consultations médicales à leurs clients avec plus de 33 spécialités de problèmes de santé primaires comme un rhume, un mal de gorge, de la fièvre, de la fièvre, des problèmes de peau, des douleurs articulaires et de nombreuses autres catégories. Un patient peut même prendre un suivi gratuit de 7 jours avec le médecin pour des mises à jour de son état de santé. Parallèlement à cela, les magasins médicaux peuvent vendre des abonnements à la carte aayu aux clients, et pour chaque consultation et carte aayu vendue, les pharmaciens toucheront une commission.

Les pharmacies partenaires ont vendu des produits d’une valeur de 15 millions USD ARR. via l’application sehat sathi. Les grandes marques, les sociétés pharmaceutiques et les marques D2C se sont associées à nous pour augmenter leur portée en tirant parti de leur présence et de leur réseau. C’est donc une solution gagnant-gagnant pour tous, Sehat Sathi obtient des opportunités commerciales supplémentaires et les marques obtiennent leur plate-forme de distribution prête à l’emploi pour atteindre les masses. Des marques comme Oziva, Beardo, Mcaffeine, Himalaya Organics, Resonance, Hellopolicy ont déjà été associées au même pour tirer parti du réseau.

Sur ces bases, nous pouvons affirmer fermement que les pharmacies indiennes ont enfin trouvé leur pilule de croissance & Nous croyons très fermement que le monde peut exister sans pharmacies en ligne mais il ne peut exister sans pharmacies hors ligne.

Les pharmacies de détail sont l’épine dorsale si l’Inde doit devenir une nation plus saine.

(L’auteur est le co-fondateur – Sehat Sathi. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

