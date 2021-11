Actualités pharmaceutiques : dernières actualités pharmaceutiques, actualités pharmaceutiques indiennes et mises à jour

C’est sur ce facteur de confiance que les pharmacies de détail modernes se sont appuyées, et le nouveau modèle commercial en est un où les modes en ligne et hors ligne ont été intégrés de manière transparente.

Par Gulshan Bakhtiani

Au cours des dix dernières années, les pharmacies en Inde et dans le monde ont subi d’énormes changements. Avec l’avènement du numérique et des modes d’achat en ligne, les pharmacies de quartier ou les magasins maman-et-pop ont été contraints de réorganiser leurs modèles commerciaux afin de ne pas devenir redondants. Cependant, ce qui continue d’être une constante, c’est la confiance que les clients fidèles accordent à leurs pharmacies de quartier. C’est sur ce facteur de confiance que les pharmacies de détail modernes se sont appuyées, et le nouveau modèle commercial en est un où les modes en ligne et hors ligne ont été intégrés de manière transparente.

Pourquoi les Indiens reviennent-ils sans cesse dans leur magasin d’à côté ?

L’une des raisons les plus importantes pour lesquelles les clients préfèrent leurs pharmacies de quartier est le facteur de commodité. Et il ne s’agit pas seulement de la praticité due à la proximité, il s’agit aussi de la connaissance de l’étalage du magasin, de sa gamme de produits et surtout du pharmacien.

Le rôle d’un pharmacien dans une pharmacie de détail moderne est bien plus important que celui d’un simple commerçant. Des pharmaciens qualifiés et bien formés peuvent être essentiels pour transformer l’expérience client, car ils peuvent aider les patients à lire leurs ordonnances, à comprendre la posologie et à donner des conseils généraux sur l’utilisation des médicaments. Leur rôle s’apparente à celui d’ami pour des clients souvent en détresse en raison d’urgences médicales et sanitaires. Des pharmacies de détail modernes qui sont maintenant établies dans presque toutes les zones métropolitaines et les villes de niveau 2 et de niveau 3, et qui ont maîtrisé cette connexion client-pharmacien et sont ainsi devenues des partenaires de confiance pour les communautés dans lesquelles elles opèrent.

La deuxième raison pour laquelle les gens optent de plus en plus pour les pharmacies de détail de quartier est la vaste gamme de produits et de services. La plupart des chaînes de pharmacies proposent des médicaments sur ordonnance et d’autres produits de bien-être de qualité. Ils offrent également les avantages de la propreté et des présentoirs attrayants qui invitent les consommateurs à naviguer et à vivre une expérience agréable.

Et enfin, la facilité de service occupe la première place sur la liste des raisons pour lesquelles les clients continuent de retourner dans leurs pharmacies voisines. En plus d’un magasin accessible à pied, la plupart proposent une livraison à domicile 24h/24 et 7j/7 – les commandes peuvent être passées par téléphone ou via des applications – et ce modèle n’a pas changé même pendant la pandémie. Qu’il s’agisse d’oxymètres ou de thermomètres, les pharmacies de quartier ont fourni un soutien continu à leurs clients tout au long des vagues brutales de Covid-19 dans les villes et les petites villes de l’Inde. Les pharmacies de détail font également pression pour des points de livraison hyperlocaux et créent un écosystème dans lequel elles hébergent et achètent toutes sortes de produits de bien-être ; cela comprend des fruits et légumes frais, des produits biologiques et à base de plantes, et bien plus encore. En outre, des caractéristiques telles que la facilité de retour des produits et l’assurance de médicaments authentiques expliquent également pourquoi les clients continuent de faire confiance aux pharmacies de leur quartier.

En conclusion, il est important de souligner comment la pharmacie de quartier moderne a réussi à maîtriser les modèles physiques et numériques de l’entreprise. Les deux formes se complètent désormais ; la présence hybride ou omnicanale offre aux pharmacies une zone géographique plus large à servir et les aide à établir plus de relations avec des clients fidèles.

(L’auteur est le fondateur et promoteur de Wellness Forever Medicare Limited. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

