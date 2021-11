Actualités pharmaceutiques : dernières actualités pharmaceutiques, actualités pharmaceutiques indiennes et mises à jour

La méthylcobalamine est un nutriment essentiel et un ingrédient nécessaire pour traiter la carence en vitamine B12 chez les personnes souffrant d’anémie, de diabète et de troubles neurologiques.

L’industrie pharmaceutique et nutraceutique a demandé l’intervention du ministère de la Santé pour notifier la méthylcobalamine en cas de troubles neurologiques, d’anémie et de diabète.

Afin d’obtenir des éclaircissements sur les différentes valeurs des apports nutritionnels recommandés (AJR) stipulés pour la méthylcobalamine, les experts de l’industrie ont écrit au ministre de la Santé, des Produits chimiques et des Engrais Mansukh Mandaviya pour notifier d’urgence la méthylcobalamine à des fins thérapeutiques dans les troubles neurologiques, l’anémie et le diabète.

Des experts de l’industrie pharmaceutique et nutraceutique ont exprimé leur inquiétude quant au fait que la valeur RDA de la méthylcobalamine a été approuvée par la Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) jusqu’à 2000 microgrammes (mcg), mais la Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) a approuvé une valeur RDA différente de seulement 2,2 mcg qui n’est d’aucune utilité prophylactique et thérapeutique.

La méthylcobalamine est un nutriment essentiel et un ingrédient nécessaire pour traiter la carence en vitamine B12 chez les personnes souffrant d’anémie, de diabète et de troubles neurologiques. Il est important pour le cerveau, les nerfs et pour la production de globules rouges (GR). La méthylcobalamine en tant que supplément est très essentielle, en particulier pour les Indiens où la majorité de la population est végétarienne, car elle est naturellement présente dans les produits non végétariens.

Le contrôleur général des médicaments de l’Inde (DCGI) a recommandé 2 000 mcg de méthylcobalamine, même sous forme injectable, et des marques sont disponibles sur le marché aujourd’hui, car les patients prennent de la méthylcobalamine en fonction de leur état de santé. Cependant, la FSSAI a publié une notification concernant la RDA de la vitamine B12 qui est spécifiée à 2,2 mcg sans mentionner le type de vitamine B12 comme la méthylcobalamine, l’adénosylcobalamine, l’hydroxycobalamine et la cyanocobalamine.

Des mesures réglementaires ne peuvent pas non plus être prises contre ceux qui fabriquent des formulations à base de méthylcobalamine en l’absence d’une valeur RDA efficace définie scientifiquement en raison d’un retard de notification.

Une fois notifiée, la valeur RDA approuvée peut être définie de manière scientifique sur la base de preuves. Le problème, cependant, s’est envenimé en raison de l’absence d’informations sur la limite supérieure tolérable (TUL) de la vitamine B12 ou de la méthylcobalamine pour les troubles neurologiques et les boosters d’immunité du domaine public.

La notification en attente demandée est basée sur la confirmation de l’ancien PDG de la FSSAI, Pawan Agrawal, que la méthylcobalamine a été approuvée par son comité scientifique en décembre 2019.

« La méthylcobalamine a des antécédents d’utilisation sûre à long terme en tant qu’agent thérapeutique administré à fortes doses ou par injection intramusculaire pour le traitement des troubles associés à une altération de l’absorption de la vitamine B12, mais l’industrie n’a pas encore vu la notification tant attendue à ce sujet. Aucun effet indésirable n’a été lié à un apport excessif de méthylcobalamine provenant d’aliments ou de suppléments chez des individus en bonne santé », a déclaré Anshu Yadav dans sa lettre au ministre de la Santé de l’Union, ajoutant que nous poursuivons la question de l’interdiction de la méthylcobalamine par la FSSAI depuis plus de deux ans.

« Au contraire, la FSSAI a autorisé l’utilisation de la cyanocobalamine qui contient du cyanure mais a interdit la méthylcobalamine qui est une forme supérieure de vitamine B12. Il ne sert à rien de prescrire une valeur RDA pour le même jusqu’à et à moins que la FSSAI n’informe pas l’industrie que la méthylcobalamine a été approuvée. Étonnamment, les courriers que nous avons reçus de la FSSAI, de la méthylcobalamine et de la cyanocobalamine ont tous deux la même valeur RDA pour le fabricant. Nous parlons de la valeur d’utilisation par portion à laquelle le fabricant peut se référer et non de la valeur RDA à recommander pour une personne en bonne santé », a expliqué le Dr Sanjay Agrawal, consultant pharmaceutique basé à Ahmedabad.

