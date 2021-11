Actualités pharmaceutiques : dernières actualités pharmaceutiques, actualités pharmaceutiques indiennes et mises à jour

Afin de résoudre le problème de la menace des médicaments contrefaits et comme recommandé par le Comité Mashelkar, les sanctions prévues à l’article 27 ont été considérablement renforcées et rendues plus strictes en vertu de la loi de 2008 sur les médicaments et les cosmétiques (amendement).

Au niveau international, les agences d’application mettent l’accent sur la conformité et une approche similaire doit également être adoptée en Inde.

Les fabricants nationaux de médicaments ont demandé l’intervention du Centre pour dépénaliser les erreurs des fabricants autorisés dans la loi de 2008 sur les médicaments et les cosmétiques (modification), car le ton actuel des dispositions de la loi met l’accent sur la pénalisation des contrevenants pour toute infraction à l’une des dispositions de ladite loi.

Les interdictions sont prévues à l’article 18 de la loi D&C, tandis que les dispositions pénales sont prévues à l’article 27 de ladite loi.

Afin de résoudre le problème de la menace des médicaments contrefaits et comme recommandé par le Comité Mashelkar, les sanctions prévues à l’article 27 ont été considérablement renforcées et rendues plus strictes en vertu de la loi de 2008 sur les médicaments et les cosmétiques (amendement). est que les non-conformités involontaires du fabricant sous licence sont également confrontées à de nombreuses difficultés. Des poursuites sont même engagées pour des infractions mineures telles que des erreurs d’étiquetage rendant le médicament mal étiqueté.

Selon Harish K Jain, vice-président principal et président du comité réglementaire et technique de la Fédération des entrepreneurs pharmaceutiques (FOPE), « Il est nécessaire de dépénaliser les erreurs non intentionnelles, les non-conformités n’ayant pas d’impact direct sur la qualité et sont de moindre gravité. , par les entités de fabrication autorisées. Il est nécessaire d’introduire des dispositions pour imposer des sanctions pécuniaires, à l’exception des infractions non liées aux drogues fausses ou adultérées, pour les non-conformités au lieu d’une peine d’emprisonnement.

«Au niveau international, les agences d’application mettent l’accent sur la conformité et une approche similaire doit également être adoptée en Inde. Par conséquent, des modifications appropriées pour prévoir la délivrance d’un avis de conformité devraient être apportées à la Règle 85 de la Loi sur les drogues et la possibilité devrait être donnée au titulaire de licence de se conformer aux observations enregistrées par les agents d’inspection et de rapporter la conformité », a précisé Jain.

Les fabricants de médicaments ont fait valoir que les mérites et les aspects techniques ne sont généralement pas correctement appréciés par les tribunaux. L’effet dissuasif de l’aggravation des peines est perdu en raison du retard dans la décision sur les cas et l’objectif d’avoir un effet dissuasif sur les délinquants menant des activités clandestines de fabrication, de vente et de distribution de drogues frelatées et fausses ne semble pas non plus avoir été atteint.

« Il est donc nécessaire que les poursuites ne puissent être engagées que dans les affaires de drogues fausses ou de drogues frelatées et dans tous les autres cas les infractions puissent être jugées et des sanctions en termes d’amende puissent être prononcées. De telles dispositions sont déjà prises en vertu de la Loi de 2006 sur la sécurité et les normes alimentaires et des poursuites ne sont engagées que dans les cas d’aliments dangereux et d’autres infractions sont aggravées par l’arbitrage. De telles dispositions de la Loi de 2006 sur la sécurité et les normes alimentaires se sont avérées efficaces », ont expliqué les experts en réglementation pharmaceutique.

La loi D&C actuelle de 1940 est promulguée dans le but de réglementer la fabrication, l’importation, la vente et la distribution de médicaments. L’accent est mis sur la gestion de la qualité totale en ce qui concerne les médicaments en fournissant diverses définitions de la qualité standard, des médicaments contrefaits, des médicaments falsifiés et des médicaments mal étiquetés. Il prévoit également que les exigences doivent être respectées par le fabricant et les autres parties prenantes de la chaîne d’approvisionnement.

