Actualités pharmaceutiques : dernières actualités pharmaceutiques, actualités pharmaceutiques indiennes et mises à jour

Les résultats sont attendus d’ici début 2022. (Image représentative)

La recherche de Bugworks avec des opérations dans le Delaware, aux États-Unis, à Bangalore et à Adélaïde, en Australie, a annoncé le lundi 8 novembre que la première dose humaine a été administrée dans un essai clinique de phase 1 évaluant BWC0977 : un nouvel inhibiteur de topoisomérase bactérienne à large spectre de nouvelle génération ( NBTI), soutenu par l’accélérateur biopharmaceutique de lutte contre les bactéries résistantes aux antibiotiques (CARB-X).

Selon une note publiée par la société, les essais cliniques de phase 1 sont en cours à Adélaïde, en Australie. «Cet essai est une étude randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo de la sécurité, de la tolérabilité et de la pharmacocinétique de doses croissantes uniques et multiples de BWC0977 chez des sujets adultes en bonne santé. Les résultats sont attendus pour le début de 2022 », indique-t-il.

Expliquant son importance et ce que cela signifie pour l’entreprise et la recherche dans le domaine de la recherche d’un nouvel antibiotique pour lutter contre les problèmes de super-insectes, Anand Anandkumar, co-fondateur et directeur général de Bugworks Research, a déclaré : « Cela fait presque cinq des décennies que nous avons un nouvel antibiotique à large spectre pour lutter contre les pires infections bactériennes – qu’il s’agisse d’infections des voies urinaires, de l’estomac, de la circulation sanguine ou de la phmonia. Chez Bugworks, dit-il, il existe maintenant une opportunité où il pourrait envisager de sortir un nouvel antibiotique à large spectre. « Nous avons un long chemin à parcourir car nous avons terminé toutes les études précliniques et nous venons tout juste de commencer les essais cliniques à Adélaïde, en Australie », cependant, si cela, « l’essai clinique de phase I réussit en Australie », dit-il. , « nous devrons faire des essais de phase II très probablement en Inde et aux États-Unis puis suivis d’une phase III pour pouvoir lancer un médicament. »

Alors que, si tout se passe bien et conformément aux plans, il reste encore quelques années à partir du lancement d’un nouveau médicament, mais Anand dit alors, « l’importance est que quelque chose qui est investi en Inde qui peut résoudre un grand problème partout dans le monde qui tuant des centaines de milliers de personnes chaque année et un problème qui s’est aggravé pendant la pandémie en raison de l’utilisation excessive d’antibiotiques et de la propagation de la résistance aux médicaments. »

En outre, dit-il, « notre société, basée à Bangalore avec le soutien du gouvernement indien et avec des investisseurs du monde entier, a inventé une toute nouvelle façon de lutter contre le superbactérie et nous entrons maintenant dans les essais cliniques de phase I. En cas de succès, il ouvre les portes du déluge pour ce qui pourrait être fait pour l’humanité. Les applications de ce médicament pourraient concerner la lutte contre les infections hospitalières, les infections communautaires et même la lutte contre le bioterrorisme et (si tout se passe bien, un jour) pourraient également trouver des applications de biodéfense.

