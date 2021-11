Actualités pharmaceutiques : dernières actualités pharmaceutiques, actualités pharmaceutiques indiennes et mises à jour

C’est le sixième trimestre consécutif que l’entreprise poursuit sa trajectoire de croissance rapide avec des gains remarquables en termes de résultat net.

Les revenus trimestriels de la société à Rs. 398,17 crores ont enregistré une croissance impressionnante de 17% au cours du trimestre en cours par rapport aux revenus trimestriels de Rs. 340,13 crores au T2’FY21 où il avait enregistré une croissance de 57%.

Morepen Laboratories Limited a annoncé une croissance de 70 pour cent de ses bénéfices consolidés (avant impôts) à Rs. 46,86 crores en Q2’FY22. Le bénéfice après impôts (PAT) pour le trimestre a également bondi de 38% à Rs. 37,36 crores.

EBITDA pour Q2’FY22 à Rs. 44,88 crores est en hausse de 26% sur une base annuelle tandis que le bénéfice en espèces (avant impôt) à Rs. 54,00 crores est en hausse de 53 pour cent au cours de la même période. La marge d’EBIDTA de la société a augmenté de 302 points de base, passant de 8,26 % à 11,28 % au cours des 2 dernières années, avec une concentration accrue sur les produits de grande valeur et une croissance incroyable des revenus.

Grâce à des efforts constants de réduction d’échelle et de coûts et d’intégration en amont, la marge bénéficiaire avant impôts a bondi de 368 points de base, passant de 8,09 % à 11,77 % au T2’FY22 par rapport au T2’FY21 avec une augmentation de 70 % du bénéfice avant impôts pour le trimestre. Au cours des deux dernières années, les marges bénéficiaires ont presque triplé, passant de 4,27 % à 11,77 % au cours du trimestre en cours du T2’FY22.

En conséquence, au cours des deux dernières années, le bénéfice trimestriel a presque quintuplé, passant de 9,23 crores de Rs au T2’FY20 à 44,58 crores de Rs au T2’FY’22.

L’activité API a enregistré une croissance des revenus de 9 pour cent au cours du deuxième trimestre de l’exercice 22 grâce à l’augmentation des revenus des ventes de montélukast et d’atorvastatine et de nouvelles molécules. Les exportations d’atorvastatine et de fexofénadine pour le trimestre ont augmenté de 33 % et 88 % respectivement. Les revenus nationaux de Montelukast ont doublé au cours du trimestre en cours, enregistrant une augmentation de 109% de ses revenus du deuxième trimestre.

Sushil Suri, président et directeur général, a déclaré : « Avec l’augmentation massive de la demande d’API à l’échelle mondiale et plus particulièrement avec les fréquentes interruptions d’approvisionnement en provenance de Chine, nous accélérons nos plans d’expansion pour l’API. Nous avons prévu de tripler la capacité API actuelle de 310 KL à 1000KL dans les 24 prochains mois sur le même site à Baddi (HP) au sein de la même usine et sur le terrain supplémentaire attenant au site pour lequel toutes les autorisations sont en place. Nous sommes très optimistes quant à cette expansion pour capturer cette forte augmentation de la demande d’API à l’échelle mondiale. Les nouvelles capacités sont également nécessaires pour servir le nouveau marché des génériques qui s’ouvrira dans les 5 à 7 prochaines années.

Les activités domestiques de la société ont enregistré une croissance impressionnante de 30 pour cent de ses revenus au deuxième trimestre de l’exercice fiscal 22 à Rs. 276,40 crores provoqués par la croissance phénoménale des appareils de diagnostic, suivis par les activités de Formulation, les activités OTC et les activités API de la société.

Les actionnaires de la société ont approuvé la proposition de la société de transférer l’activité Dispositifs médicaux en une filiale à part entière distincte lors de leur dernière assemblée générale annuelle tenue le 28 septembre 2021. La société prend les mesures nécessaires pour mener à bien la Les activités liées aux appareils dans une société distincte au plus tôt sous réserve de la réception des approbations nécessaires. Pendant ce temps, la société met en place des installations supplémentaires pour étendre les capacités du secteur des dispositifs médicaux afin de répondre aux besoins croissants du secteur des dispositifs.

L’activité Dispositifs médicaux au point de service (POC) a enregistré une croissance de 36 % au deuxième trimestre par rapport au trimestre correspondant de l’année dernière. Au cours de ce trimestre, la part de l’activité dispositifs médicaux en standalone a augmenté de 14,4% soit 31,2% au trimestre en cours contre 27,3% au trimestre correspondant de l’année dernière. Le marché des dispositifs médicaux croît à un rythme effréné et offre d’incroyables opportunités de croissance.

Avec une demande accrue et une meilleure portée, la société étend également sa portée sur le marché et se concentre sur les campagnes de notoriété de la marque pour promouvoir ses glucomètres et ses moniteurs de pression artérielle.

Les lecteurs de glycémie ont connu une croissance énorme de 45% à Rs. 83,68 crores. Les ventes de BP Monitors ont bondi de 44% à Rs. 28,62 crores. La société a maintenant une base installée de 6,15 millions de compteurs Gluco et a vendu plus de 785 millions de bandelettes dont 90 millions de bandelettes sont vendues au cours de ce trimestre.

L’activité de dosage fini a également enregistré une croissance massive des revenus de 28% au cours du trimestre en enregistrant des revenus de Rs. 44,98 crores au deuxième trimestre contre Rs. 35,17 crores réalisés au même trimestre l’année dernière.

Les gammes de produits Dr. Morepen OTC et Grooming enregistrent continuellement de solides progrès, avec des revenus du deuxième trimestre à Rs. 28,18 crores, soit une croissance de 22% en glissement annuel. Produits OTC avec des revenus de Rs au deuxième trimestre. 16,13 crores a enregistré une croissance de 40 pour cent au cours de la Q2’FY22. L’entreprise Grooming avec son chiffre d’affaires de Rs. 6,11 crores ont enregistré une croissance de 64 pour cent au cours du même trimestre.

Au cours du trimestre, la société a lancé plus de 30 produits exclusivement pour les marchés en ligne, ce qui a reçu un accueil formidable et les ventes globales en ligne ont augmenté de 243% au deuxième trimestre de l’exercice 22 par rapport au même trimestre de l’année dernière.

Chiffre d’affaires (consolidé) pour six mois se terminant le 30 septembre 2021, à Rs. 786,48 crores ont augmenté de 31 pour cent. Bénéfice net avant impôts (PBT) pour les six mois se terminant le 30 septembre 2021, à Rs. 85,39 crores ont augmenté de 81% alors que le bénéfice après impôt (PAT) pour la période susmentionnée à Rs. 67,84 crores ont enregistré une augmentation de 46 pour cent par rapport à la période correspondante de l’année dernière.

