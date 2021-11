Actualités pharmaceutiques : dernières actualités pharmaceutiques, actualités pharmaceutiques indiennes et mises à jour

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) était de Rs 1 694,3 millions pour le deuxième trimestre, avec une croissance de 33,5% en glissement annuel. La marge d’EBITDA pour le trimestre était de 30,2 %.

Glenmark Life Sciences Limited (GLS), l’un des principaux développeurs et fabricants d’ingrédients pharmaceutiques actifs (API) sélectionnés, à haute valeur ajoutée, non commercialisés dans les domaines thérapeutiques chroniques, a enregistré une croissance annuelle de 7,9% avec des revenus des opérations de Rs 5 617,6 millions.

« Les revenus du segment des API génériques ont augmenté de 3,9% en glissement annuel pour atteindre 5 046,7 millions de roupies au cours du trimestre, tandis que les activités de développement de contrats et de fabrication ont augmenté de 85,1% à 490,4 millions de roupies », a déclaré la société en annonçant aujourd’hui ses résultats pour le trimestre clos le 30 septembre 2021. .

Le bénéfice après impôts (PAT) s’est élevé à Rs 1 152,0 millions, enregistrant une croissance de 59,0% par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent.

La société a déclaré un acompte sur dividende de Rs 10,5 par action (valeur nominale de Rs 2)

Commentant les performances de l’entreprise, le Dr Yasir Rawjee, directeur général et PDG de Glenmark Life Sciences Limited, a déclaré : « Chez Glenmark Life Sciences, nos activités d’API génériques et de développement de contrats et d’organisation de fabrication (CDMO) ont enregistré une croissance pour le trimestre clos le 30 septembre. , 2021, alimentée par la demande sur les principaux marchés réglementés. Nous sommes ravis que l’activité CDMO se soit accélérée ce trimestre. Nous continuerons à rester concentrés sur nos leviers de croissance pour une croissance durable à long terme. »

Le Dr Rawjee a ajouté : « Nous sommes également en bonne voie pour répondre à la demande croissante grâce à des investissements stratégiques dans l’expansion des friches industrielles de notre usine de Dahej et une usine de fabrication moderne à Solapur. À l’avenir, nous continuerons à assurer la qualité, la sécurité et la conformité environnementale qui constituent le fondement de notre entreprise. »

