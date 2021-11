Actualités pharmaceutiques : dernières actualités pharmaceutiques, actualités pharmaceutiques indiennes et mises à jour

Verticale du diagnostic d’Aster, Aster Labs a établi son empreinte dans les États du Karnataka et du Kerala en mettant en place 1 laboratoire de référence, 6 laboratoires satellites et 31 centres d’expérience patient au 30 septembre 2021.

Aster a conclu un accord avec Alfaone Retail Pharmacies Private Limited (ARPPL) pour licencier la marque « Aster Pharmacy » afin de gérer les magasins de détail et les opérations de pharmacie en ligne.

Aster DM Healthcare a réalisé un bond de plus de trois fois son bénéfice net consolidé à Rs 128 crore pour le trimestre terminé en septembre. La société a affiché un bénéfice net de 42,25 crores de roupies pour la période correspondante de l’exercice précédent, a déclaré Aster DM Healthcare dans un dossier réglementaire.

Aster DM Healthcare, l’un des plus grands fournisseurs de services de santé privés du CCG et de l’Inde, a annoncé ses résultats financiers pour le trimestre clos le 30 septembre 2021.

L’objectif à l’avenir en tant que stratégie est d’étendre la capacité en Inde. La société a annoncé avoir lancé une aile dédiée « femmes et enfants » dans son hôpital Aster MIMS à Kottakkal, Kerala, qui ajoute 77 lits, dont 28 lits d’unité de soins intensifs néonatals (USIN) et 6 unités de soins intensifs pédiatriques (USIP). lits, à la capacité actuelle de 244 lits à Kottakkal.

Le lancement s’inscrit dans le cadre de la stratégie visant à fournir des soins spécialisés aux femmes et aux enfants dans des établissements de charme rattachés aux principaux hôpitaux de l’entreprise.

Dans le cadre de l’expansion de l’hôpital Aster Aadhar à Kolhapur, 24 lits supplémentaires ont été installés en octobre 2021 et les 36 lits restants seront opérationnels dans les prochains mois. Il est également prévu d’étendre la capacité des autres hôpitaux de la société – Aster Medcity, Aster MIMS Kozhikode et Aster MIMS Kannur.

La verticale du diagnostic d’Aster, Aster Labs a établi sa présence dans les États du Karnataka et du Kerala en créant 1 laboratoire de référence, 6 laboratoires satellites et 31 centres d’expérience patient au 30 septembre 2021. Le plan est d’établir 21 laboratoires satellites et 200 centres d’expérience des patients d’ici la fin de l’exercice en cours dans 5 États.

Parallèlement à cela, Aster est en train d’établir un laboratoire central pour GCC à Dubaï. Aster a conclu un accord avec Alfaone Retail Pharmacies Private Limited (ARPPL) pour licencier la marque « Aster Pharmacy » afin de gérer les magasins de détail et les opérations de pharmacie en ligne. ARPPL a lancé 55 pharmacies Aster dans le Karnataka et le Kerala et devrait atteindre environ 130 pharmacies d’ici la fin de l’exercice.

Commentant les performances du deuxième trimestre de l’exercice 22, le Dr Azad Moopen, président fondateur et directeur général d’Aster DM Healthcare, a déclaré : « Le dernier trimestre a été l’un des meilleurs pour Aster, car les cas de COVID fonctionner. Les taux de récupération se sont considérablement améliorés tandis que les taux de mortalité ont diminué. Alors que le déploiement de la vaccination s’accélérait sur nos principaux marchés que sont les Émirats arabes unis et l’Inde, nous avons vu des économies sur la voie de la reprise, la vie revenant lentement à la normale. Cela se reflète dans les meilleures performances d’Aster grâce à une amélioration significative du nombre de patients ambulatoires et hospitalisés dans nos hôpitaux et à une plus grande fréquentation dans nos pharmacies et cliniques.

Commentant la verticale d’Aster Digital Health, Alisha Moopen, directrice générale adjointe d’Aster DM Healthcare, a déclaré : « Pour aller de l’avant sur notre parcours numérique, nous avons lancé la première version de 1 Aster, notre application d’assistance aux patients aux Émirats arabes unis. Cela permettra aux patients de prendre rendez-vous, de rechercher des consultations virtuelles, d’accéder aux dossiers médicaux, etc. et nous aidera à offrir une expérience plus saine à nos patients. Nous l’avons lancé sur les formats Android et iOS et avons constaté une bonne acceptation de la part de nos patients et de nos médecins. Nous travaillons activement à un cadre plus large d’engagement des patients grâce à un module de gestion de la relation client numérique (DCRM) lancé dans nos cliniques, hôpitaux et pharmacies qui permettra une expérience transparente pour les patients à travers tous les modes d’engagement, c’est-à-dire en personne ou via notre application/portail. Nous travaillons également activement au lancement de notre e-pharmacie d’ici le quatrième trimestre, qui renforcera encore nos offres de soins aux patients. Peu de temps après les Émirats arabes unis, nous prévoyons que ces offres se refléteront en Inde au début de l’année prochaine. Soutenus par nos consultants Bain, et avec d’importantes ressources financières et humaines en cours de déploiement, nous serons bientôt l’un des prestataires de soins de santé les plus transformés numériquement du CCG et de l’Inde. »

