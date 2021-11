Actualités pharmaceutiques : dernières actualités pharmaceutiques, actualités pharmaceutiques indiennes et mises à jour

Grâce à ce programme, DawaaDost vendra au détail des comprimés de Metformine 1000 mg des 10 plus grandes sociétés pharmaceutiques du pays.

Des études ont montré que le manque d’adhésion à la prise de médicaments est une cause majeure de complications, d’hospitalisations et de décès liés au diabète.

DawaaDost, un détaillant de médicaments abordables, a annoncé un cours de base de comprimés de Metformine 1000 mg à seulement une roupie par jour commémorant l’occasion de la Journée mondiale du diabète le 14 novembre. Cela se traduit par un coût total de 30 Rs par mois.

Cela vise à réduire d’un quart les dépenses des patients pour leurs soins diabétiques. Grâce à ce programme, DawaaDost vendra au détail des comprimés de Metformine 1000 mg des 10 plus grandes sociétés pharmaceutiques du pays. Les patients ou les clients à travers le pays devront scanner leur ordonnance et la télécharger sur Dawaadost.com pour obtenir leurs médicaments, qui seront expédiés à leur porte. Ils peuvent également acheter les médicaments dans les magasins de détail de DawaaDost. La metformine est la première ligne de traitement du diabète de type 2.

« L’Inde abrite 80 à 90 millions de diabétiques, le deuxième plus élevé au monde. Une personne diabétique sur six dans le monde vient d’Inde. Le diabète entraîne souvent des complications au niveau des yeux, des reins ou du cœur. C’est l’une des principales causes de décès dans le pays, souvent en raison de complications développées au cours des stades avancés. Des études ont montré que le manque d’adhésion à la prise de médicaments est une cause majeure de complications, d’hospitalisations et de décès liés au diabète », a déclaré le Dr Rushin Mehta, diabétologue, The Clinic, Mumbai.

Amit Choudhary, fondateur-directeur général de DawaaDost, a déclaré : « Assez souvent, ce manque d’adhésion est dû au manque d’abordabilité. En fournissant des soins du diabète rentables, la progression du diabète et des complications associées pourraient être contrôlées dès le début de la maladie. L’objectif majeur de DawaaDost est de rendre les médicaments pour les maladies graves très abordables pour l’homme du commun, afin qu’il les prenne régulièrement. Ces médicaments sont des produits des 10 plus grandes sociétés pharmaceutiques du pays. »

DawaaDost veut résoudre trois défis de disponibilité, d’abordabilité et de sensibilisation aux médicaments de haute qualité. La société estime que chaque consommateur de médicaments en Inde peut économiser de 50 à 80 % sur ses factures de médicaments en lui fournissant des médicaments génériques de marque de haute qualité. Il pense qu’il est possible d’économiser Rs. 50 000 chaque année par famille sur les médicaments et réduire les factures de médicaments de la nation par Rs.1000 crores en 5 ans.

Amit a lancé DawaaDost en s’inspirant d’une ONG du nom de Dawai Dost que sa famille dirige à Ranchi. L’un des objectifs de cette ONG est de rendre les médicaments contre le diabète abordables pour les patients.

Fondée par Amit Choudhary et Yash Harlalka, DawaaDost (https://www.dawaadost.com/) est spécialisée dans la chaîne de vente au détail de médicaments génériques en ligne et hors ligne en Inde. La société se concentre sur la disponibilité de médicaments génériques abordables.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.