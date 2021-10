Actualités pharmaceutiques : dernières actualités pharmaceutiques, actualités pharmaceutiques indiennes et mises à jour

Cipla tirera parti de ses capacités et de ses forces de distribution robustes pour engager les professionnels de la santé et élargir l’accès à ces traitements pour les patients qui en ont besoin.

Eli Lilly and Company (Inde) Pvt. Ltd et Cipla ont annoncé un partenariat stratégique en Inde pour accroître la portée des produits Lilly’s Diabetes – Humalog [Insulin Lispro I.P. (rDNA Origin) injection] et Trulicity (Dulaglutide).

Dans le cadre de cet accord, Lilly transférera ses droits en Inde pour vendre, promouvoir et distribuer les deux produits Lilly Diabetes susmentionnés – Humalog et Trulicity à Cipla, sous réserve de toutes les approbations réglementaires.

Lilly continuera à maintenir son modèle d’exploitation existant pour le portefeuille de produits restant.

Cipla tirera parti de ses capacités et de ses solides forces de distribution pour engager les professionnels de la santé et élargir l’accès à ces traitements pour les patients qui en ont besoin.

Commentant le partenariat, Luca Visini, directeur général du sous-continent indien, Lilly India, a déclaré : « Depuis plus de 145 ans, Lilly s’est engagé à unir la compassion à la découverte pour créer des médicaments qui améliorent la vie des gens du monde entier. Nous sommes restés fidèles à cette promesse. Le développement de partenariats stratégiques pour adopter différents modèles de fonctionnement est essentiel pour permettre aux efforts mondiaux de Lilly de mettre des médicaments innovants à la disposition d’un plus grand nombre de personnes en Inde et dans le monde. Aujourd’hui, nous sommes fiers d’annoncer notre partenariat avec Cipla, qui, dans l’attente des approbations réglementaires complètes, détiendra les droits de vente, de commercialisation et de distribution de certains produits du portefeuille Lilly Diabetes. Cipla a une forte empreinte locale et est bien établie pour élargir l’accès à ces médicaments en Inde. »

Le Dr Vikas Gupta, responsable de l’activité Prescription en Inde chez Cipla Ltd., a déclaré : « L’amélioration de l’accès à des traitements de haute qualité est au cœur de notre objectif « Prendre soin de la vie ». Les connaissances scientifiques approfondies de Lilly et son objectif principal de fournir aux patients un accès à des produits innovants sont alignés sur les objectifs de Cipla. Nous sommes ravis de collaborer et de renforcer notre partenariat existant avec Lilly India pour apporter des médicaments antidiabétiques innovants en Inde. Le diabète continue d’être notre objectif principal et cet accord renforce encore notre engagement indéfectible à répondre aux besoins non satisfaits des patients diabétiques grâce à un portefeuille complet d’offres dans cet espace.

