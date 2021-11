Actualités pharmaceutiques : dernières actualités pharmaceutiques, actualités pharmaceutiques indiennes et mises à jour

Bafna Pharmaceuticals Ltd. possède une installation accréditée UE – BPF, Royaume-Uni – MHRA, TGA Australie pour les formes posologiques orales solides autres que Betalactum.

Bafna Pharmaceuticals Ltd existe depuis 25 ans, fabriquant des formulations pharmaceutiques pour l’Inde et une multitude de marchés internationaux.

La société de formulations pharmaceutiques basée à Chennai, Bafna Pharmaceuticals Ltd, a affiché des résultats impressionnants au deuxième trimestre se terminant le 30 septembre 2021. La société a enregistré une croissance de 89 % de ses bénéfices par rapport à la période correspondante de l’année dernière.

Le revenu total d’exploitation pour le semestre se terminant le 30 septembre 2021 est de Rs.5004,43 lakhs par rapport à Rs.3230,47 lakhs pour la période correspondante de l’année dernière enregistrant une croissance de 55%. L’EBIDTA pour le semestre se terminant le 30 septembre 2021 est de Rs.743,16 lakhs par rapport à Rs.428,88 lakhs pour la période correspondante de l’année dernière, enregistrant une croissance de 73%.

Navin Bafna, responsable du développement commercial, Bafna Pharmaceuticals Ltd, a déclaré : « Le trimestre en question est un point d’inflexion. Espérons que, avec la pandémie de Covid 19 presque derrière nous, la société envisage une croissance quantique des revenus ainsi que des bénéfices. Nous sommes en pourparlers avancés avec certaines sociétés pharmaceutiques multinationales pour l’acquisition de marques. Nous partagerons la nouvelle au fur et à mesure que les formalités seront terminées ».

Bafna Pharmaceuticals Ltd existe depuis 25 ans, fabriquant des formulations pharmaceutiques pour l’Inde et une multitude de marchés internationaux. Bafna Pharmaceuticals Ltd. possède une installation accréditée UE – GMP, Royaume-Uni – MHRA, TGA Australie pour les formes posologiques orales solides non Betalactum qui fournissent un service cohérent et inégalé en fournissant des formulations pharmaceutiques haut de gamme aux marchés réglementés du Royaume-Uni, d’Europe et d’Australie , en dehors des marchés émergents du Sri Lanka, des Philippines, de l’Afrique, des pays de la CEI, etc.

Bafna Pharmaceuticals Ltd existe depuis 25 ans, fabriquant des formulations pharmaceutiques pour l’Inde et une multitude de marchés internationaux.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.