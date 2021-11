Actualités pharmaceutiques : dernières actualités pharmaceutiques, actualités pharmaceutiques indiennes et mises à jour

Les experts disent qu’il faut être conscient de conserver le même nom de marque avec un changement de composition pour exclure toute confusion dans l’esprit des médecins ou des prescripteurs pour la sécurité des patients.

Les autorités de réglementation ont informé que les sociétés de fabrication de médicaments doivent désormais obligatoirement s’engager dans le formulaire 51 conformément à la loi sur les médicaments à l’autorité nationale de délivrance des licences (SLA) pour commercialiser un médicament sous un nom de marque ou un nom commercial après avoir modifié les ingrédients pharmaceutiques actifs (API ) dans l’intérêt de la sécurité des patients.

Ils ont également recommandé que les fabricants doivent également adopter l’utilisation du même nom de marque avec un préfixe ou un suffixe approprié si le produit avec une composition modifiée appartient au même segment thérapeutique.

Les experts disent qu’il faut une prise de conscience à ce sujet afin d’écarter toute confusion dans l’esprit des médecins ou des prescripteurs et de prévenir également les risques posés à la sécurité du patient.

Les State Drug Controllers (SDC) ont sonné l’alarme sur le fait de décourager la pratique consistant à utiliser ou à conserver le même nom de marque même après un changement d’API par les fabricants de médicaments pour la sécurité des patients.

Conformément au formulaire 51 en vertu des règles sur les médicaments, l’engagement au nom du fabricant indiquera qu’à ma connaissance, sur la base d’une recherche dans le registre des marques de commerce, la base de données centrale pour le nom de marque ou le nom commercial des médicaments maintenu par la Central Drugs Standard Control Organization. (CDSCO), de la littérature et des ouvrages de référence sur les détails des formulations de médicaments en Inde, et sur Internet, un tel nom de marque ou un nom commercial similaire n’existe pas déjà en ce qui concerne un médicament dans le pays et le nom de marque ou le nom commercial proposé ne doit pas conduire à toute confusion ou tromperie sur le marché. L’engagement, en plus de mentionner le lieu et la date, doit également mentionner la signature, le nom, le sceau/cachet de désignation du fabricant ou au nom du fabricant », a déclaré l’ancien contrôleur des médicaments et expert en réglementation OS Sadhwani.

Afin de freiner la pratique consistant à conserver le même nom de marque de médicaments après avoir modifié la composition des API dans la nouvelle formulation ou la combinaison à dose fixe (FDC), le Drugs Controller General of India (DCGI) avait publié une circulaire à tous les États/UT Drugs Controllers en date du 16 mai 2019 pour décourager ce type de pratiques et garantir que le même nom de marque ne devrait pas être autorisé à être conservé par les fabricants, si la composition du ou des API dans la nouvelle formulation est modifiée.

Donnant davantage de clarté sur le sujet, Nilesh Gandhi, ancien commissaire adjoint, Maharashtra Food and Drug Administration (FDA), « les contrôleurs des médicaments de l’État (SDC) délivrent des licences de produits sous des noms génériques en vue des instructions émises par le gouvernement indien en vertu de l’article 33p de Loi de 1940 sur les médicaments et les cosmétiques (D&C). En l’absence de référentiel de noms de marque avec la composition, il est difficile d’appliquer les instructions émises par la DCGI concernant l’utilisation du même nom de marque après un changement d’API.

L’Association indienne des fabricants de médicaments (IDMA) avait également proposé au gouvernement que le nom de marque des médicaments soit autorisé à être conservé si le changement de formulation de l’API se situe dans le même segment thérapeutique avec un préfixe ou un suffixe approprié dans un nom de marque existant pour la sécurité des patients.

Dans une circulaire envoyée à tous les bureaux des régulateurs centraux et étatiques le 16 mai 2019, le DCGI avait déclaré que son bureau avait reçu des informations selon lesquelles certaines sociétés de fabrication de médicaments, après avoir modifié les API d’une formulation, continuaient à commercialiser les produits dans l’ancien les noms de marques.

L’organisme de réglementation des médicaments a déclaré que la pratique consistant à modifier les ingrédients thérapeutiques clés d’une formulation médicamenteuse sans changer le nom de marque « est non seulement trompeuse, mais peut également entraîner des effets pharmacologiques indésirables, car le consommateur prendrait la formulation en supposant qu’elle a la composition antérieure. » Il avait demandé aux SDC de prendre « toutes les mesures » pour empêcher les entreprises de conserver le même nom de marque pour différentes formulations.

La décision de l’organisme de réglementation des médicaments vise à empêcher les patients de prendre accidentellement le mauvais médicament dans les cas où les sociétés pharmaceutiques modifient la composition de leurs marques de médicaments, mais continuent de vendre la nouvelle formulation sous l’ancienne marque.

