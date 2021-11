Actualités pharmaceutiques : dernières actualités pharmaceutiques, actualités pharmaceutiques indiennes et mises à jour

BRIDGE-1 est une initiative Biocon et RSSDI visant à améliorer les connaissances et la sensibilisation au diabète chez les patients de type 1 dans le pays.

Les équipes du RSSDI développeront le matériel de formation et formeront ces médecins afin de les sensibiliser à une gestion efficace du diabète chez les patients de type 1.

Biocon Biologics Limited (BBL), une filiale de Biocon Ltd, s’est associée à la Research Society for the Study of Diabetes in India (RSSDI) pour lancer un programme de soins complet appelé BRIDGE-1 pour élargir l’accès à ses insulines pour les enfants atteints de Diabète de type 1 avec l’aide de 400 médecins.

BRIDGE-1 est une initiative Biocon et RSSDI visant à améliorer les connaissances et la sensibilisation au diabète chez les patients de type 1 dans le pays.

Biocon Biologics travaillera avec RSSDI pour identifier et former 400 médecins à travers le pays et fournira gratuitement son portefeuille d’insulines à plus de 1 000 enfants atteints de diabète de type 1, issus des communautés marginalisées.

Les équipes du RSSDI développeront le matériel de formation et formeront ces médecins, afin de sensibiliser à la gestion efficace du diabète chez les patients de type 1, parmi leurs pairs et la communauté dans son ensemble dans leurs districts respectifs.

RSSDI est la plus grande organisation de professionnels de la santé du diabète et de chercheurs en Asie. Elle compte plus de 10 000 membres parmi les médecins, les diabétologues, les endocrinologues et le personnel paramédical comme les infirmières et les diététiciens.

L’Inde compte parmi la plus grande population d’enfants et d’adolescents atteints de diabète de type 1 au monde, avec environ 1 million d’enfants et d’adolescents souffrant de cette maladie en 2019, ce nombre augmentant chaque année.

S’adressant au Symposium scientifique Biocon Biologics lors de la 49e conférence annuelle du RSSDI organisée pour commémorer la Journée mondiale du diabète le 14 novembre 2021, Kiran Mazumdar-Shaw, président exécutif de Biocon et Biocon Biologics, a déclaré : « Dans le cadre des célébrations du centenaire de la découverte d’insuline, Biocon Biologics a étendu son programme d’accès universel pour répondre aux besoins des jeunes atteints de diabète de type 1 en Inde en collaboration avec RSSDI. Avec l’aide de 400 médecins à travers le pays, nous visons à fournir des insulines de qualité mondiale et vitales à plus de 1 000 enfants qui, autrement, ne pourraient pas se permettre cette thérapie.

« Grâce à nos diverses initiatives d’accès, Biocon Biologics s’engage à permettre l’abordabilité, l’accessibilité et la disponibilité de nos insulines aux sections les plus mal desservies et les plus vulnérables de la population diabétique en Inde », a-t-elle ajouté.

Le Dr Banshi Saboo, président et président organisateur du RSSDI, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Biocon Biologics pour améliorer la gestion du diabète pour de meilleurs résultats pour les patients, en particulier les personnes marginalisées qui ne peuvent pas se permettre le coût élevé des médicaments. »

Lors du symposium, Biocon Biologics a présenté les données d’études cliniques soumises à la Food and Drug Administration des États-Unis sur la base desquelles la Société a reçu la première approbation d’interchangeabilité au monde pour son biosimilaire Insuline Glargine. Cette approbation d’interchangeabilité pour le biosimilaire Insuline Glargine par l’USFDA, une autre première au crédit de Biocon Biologics, permettra la substitution du produit au comptoir de la pharmacie, élargissant ainsi l’accès des patients aux États-Unis.

L’insuline glargine biosimilaire de Biocon Biologics est disponible pour les patients en Inde depuis 2009. La société a servi plus d’un million de personnes atteintes de diabète en Inde grâce à son portefeuille d’insulines, qui comprend l’insuline glargine et l’insuline humaine recombinante dans diverses présentations.

Pour commémorer 100 ans de découverte de l’insuline, Biocon Biologics célèbre le Mois de la sensibilisation au diabète avec une série d’activités telles que l’engagement des professionnels de la santé via sa plateforme numérique i-connect et des interactions en face à face, une campagne de sensibilisation au diabète sur les réseaux sociaux, des camps de détection du diabète. , ainsi que des marcheathons avec les professionnels de la santé participants pour sensibiliser au diabète.

L’Inde compte le nombre maximum d’enfants atteints de diabète de type 1 dans le monde, selon l’Atlas du diabète de la FID 2019. En 2019, plus d’un million d’enfants et d’adolescents souffraient de diabète de type 1. L’Inde est en tête des cas existants et nouveaux de diabète de type 1. Il y a eu 15 900 nouveaux cas de diabète de type 1 en Inde, suivis de 14 700 cas aux États-Unis et de 7 300 cas au Brésil. L’Inde est en tête avec 95 600 cas existants de diabète de type 1 chez les enfants jusqu’à l’âge de 14 ans, suivi de 94 200 aux États-Unis et de 51 500 au Brésil.

