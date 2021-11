Actualités pharmaceutiques : dernières actualités pharmaceutiques, actualités pharmaceutiques indiennes et mises à jour

Certaines des maladies rares initiales auxquelles le partenariat Emmes/MedGenome s’attaquera comprennent l’hémophilie, la dystrophie musculaire de Duchenne et les atrophies musculaires et la rétinite pigmentaire.

Seuls 5% des 7 000 maladies rares connues ont un traitement approuvé, ce qui fait des patients atteints de maladies rares l’une des communautés les plus mal desservies en médecine aujourd’hui.

MedGenome, la principale société de recherche et de diagnostic en génomique d’Asie du Sud, s’est récemment associée à Emmes, une organisation mondiale de recherche clinique (CRO) à service complet dédiée à soutenir l’avancement de la santé publique et de l’innovation biopharmaceutique grâce à la génomique humaine, pour les patients atteints de maladies rares.

Le Dr Vedam Ramprasad, PDG de MedGenome Labs, a déclaré : « Peu de gens se rendent compte que l’Inde et l’Asie du Sud comptent la plus grande population au monde de personnes atteintes de maladies rares et héréditaires. Compte tenu des besoins importants non satisfaits de ces patients et de leurs familles, nous nous engageons à élargir le soutien et les opportunités pour la communauté des maladies rares en Asie du Sud de contribuer et de bénéficier des avancées substantielles en matière de traitement des maladies rares dans le monde. »

Il a ajouté : « Les essais cliniques sur les maladies rares sont confrontés à des défis importants en matière de recrutement et de réglementation à l’échelle mondiale. Notre alliance contre les maladies rares avec Emmes est positionnée pour atténuer directement ces défis et constitue une extension naturelle de l’investissement substantiel de MedGenome pour soutenir les patients atteints de maladies rares et les cliniciens en Asie du Sud.

« C’est une opportunité passionnante de s’associer avec le principal laboratoire de tests génétiques en Inde et en Asie du Sud pour utiliser notre expertise collective pour aider à apporter des traitements plus rapides et plus innovants aux patients du monde entier qui souffrent de maladies rares et attendent désespérément de nouvelles thérapies. » a déclaré le Dr Christine Dingivan, directrice générale d’Emmes.

Le Dr Dingivan a ajouté : « Le potentiel inégalé de création de cohortes complètes et organisées pour des maladies spécifiques tirera parti de la puissance de grands ensembles de données pour concevoir des protocoles de recherche plus intelligents et réduire le temps nécessaire pour identifier les patients atteints de maladies rares pour les essais cliniques. En fin de compte, nous espérons que cela se traduira par des résultats de traitement plus réussis. »

Lors de sa reconnaissance de la Journée des maladies rares le 5 mars 2021, la Food and Drug Administration des États-Unis a noté : « Les patients atteints de maladies rares ont souvent peu ou pas d’options de traitement. En 2020, nous avons continué à voir des progrès significatifs dans le développement de traitements pour les maladies rares, également appelés produits orphelins. »

En 2020, la FDA a approuvé 32 nouveaux médicaments et produits biologiques qui avaient une désignation de médicament orphelin.

Traci Clemons, Ph.D., directeur de la recherche d’Emmes, a expliqué que les deux sociétés collaboreraient pour combiner les données épidémiologiques, phénotypiques et génomiques des patients dans des registres de maladies personnalisés afin d’améliorer la conception de l’étude, de soutenir le recrutement de patients et de créer des bras de contrôle standard pour les modèles statistiques de l’effet du traitement.

« Il y a tellement de maladies rares et, en même temps, un très petit bassin mondial de patients potentiels pour ces essais cliniques », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté : « La création de ces registres de maladies dans des régions à forte population nous donnera une opportunité encore plus grande d’identifier et de recruter des patients atteints de ces maladies très rares dans des essais cliniques. Ces cohortes offriront, dans un sens, une ressource de données personnalisée pour les sponsors potentiels de la recherche, des sociétés de biotechnologie aux grandes sociétés pharmaceutiques et aux instituts de recherche gouvernementaux.

Selon un article récent de Scientific American, « seulement 5 % des 7 000 maladies rares connues ont un traitement approuvé, ce qui fait des patients atteints de maladies rares l'une des communautés les plus mal desservies en médecine aujourd'hui. »

Plus tôt ce mois-ci, Emmes a lancé un nouveau centre de maladies rares, alliant son expertise en biostatistique, gestion de données et recherche clinique à l’expérience d’Orphan Reach en matière de patients atteints de maladies rares et d’essais cliniques. Emmes a acquis la société britannique Orphan Reach en mai.

Le Dr Christine Dingivan a conclu : « Il n’y a pas de leader clair du marché des CRO dans ce domaine. Notre acquisition d’Orphan Reach, la création de notre nouveau centre de lutte contre les maladies rares, et maintenant ce partenariat stratégique avec MedGenome, renforce notre position de leader dans le développement de médicaments contre les maladies rares.

