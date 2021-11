Actualités pharmaceutiques : dernières actualités pharmaceutiques, actualités pharmaceutiques indiennes et mises à jour

Le vigabatrin est recommandé comme traitement de première intention du spasme infantile, une forme d’épilepsie qui affecte 1 enfant sur 2 000.

Auparavant, la disponibilité du Vigabatrin dépendait entièrement des importations du marché gris qui ont été gravement perturbées lors des blocages de Covid-19 affectant des milliers de patients.

MSN Labs a lancé un autre antiépileptique et la première poudre générique de Vigabatrin pour solution orale en Inde sous le nom de marque VIGANEXT à la suite du lancement réussi de son médicament antiépileptique de troisième génération, BRIVANEXT.

Un équivalent thérapeutique, le médicament approuvé par le Drugs Controller General of India (DCGI), est indiqué pour les spasmes infantiles – en monothérapie chez les nourrissons âgés de 1 mois à 2 ans – et comme traitement d’appoint pour les crises partielles complexes réfractaires chez les patients âgés de 2 ans et plus âgés qui ont répondu de manière inadéquate à plusieurs traitements alternatifs.

Le vigabatrin est recommandé comme traitement de première intention du spasme infantile, une forme d’épilepsie qui affecte 1 enfant sur 2 000. Auparavant, la disponibilité du Vigabatrin dépendait entièrement des importations du marché gris qui ont été gravement perturbées lors des blocages de Covid-19 affectant des milliers de patients.

Appréciant la rareté du médicament, MSN Labs a contacté DCGI pour obtenir l’approbation nécessaire pour servir les patients épileptiques en Inde avec un approvisionnement ininterrompu de Vigabatrin abordable.

S’exprimant lors du lancement, le groupe MSN a déclaré: « En plus d’être un ajout remarquable à notre panier de produits en constante expansion, ce médicament profite aux patients en Inde en élargissant le choix d’options thérapeutiques abordables à leur disposition. »

VIGANEXT, disponible en sachet de 500 mg avec 30 sachets par paquet, est fabriqué sur le campus de fabrication de dosages finis approuvés par la FDA américaine et l’UE à Hyderabad. BRIVANEXT et VIGANEXT sont disponibles dans les pharmacies en tant qu’options thérapeutiques abordables.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.