Actualités pharmaceutiques : dernières actualités pharmaceutiques, actualités pharmaceutiques indiennes et mises à jour

Industrie pharmaceutique indienne : Le ministre de la Santé de l’Union, Mansukh Mandaviya, a invoqué la déclaration du Premier ministre Narendra Modi « Là où la convention échoue, l’innovation aide », lors du Sommet mondial de l’innovation 2021 organisé par l’Alliance pharmaceutique indienne. Lors de l’événement promouvant l’innovation dans l’industrie pharmaceutique, le ministre de la Santé de l’Union a déclaré que l’Inde s’était concentrée sur le soutien aux sociétés pharmaceutiques indiennes en les aidant à toutes les étapes, de l’innovation et de la R&D aux produits finis. De plus, pour promouvoir la vision d’« Atmanirbhar Bharat » ou de l’Inde autonome, de nombreux programmes PLI pour les produits pharmaceutiques et les équipements médicaux ont également été annoncés dans le pays ces derniers temps, a ajouté le ministre.

Il a également remercié et apprécié la contribution des sociétés pharmaceutiques indiennes pendant la pandémie de COVID-19. Mandaviya a également déclaré que la politique de recherche de l’Inde pour la santé est à un stade avancé et que la politique vise à fournir la bonne plate-forme pour l’innovation dans ce secteur.

Annonçant que plus de 115 crores de doses de vaccination COVID-19 ont été administrées dans le pays jusqu’à présent, il a déclaré que ces vaccins n’étaient pas seulement fabriqués en Inde, mais ont également été développés ici, ce qui en fait la première fois que « l’Inde a commencé la vaccination pour toute maladie avec d’autres pays développés ». Cela, a-t-il dit, reflétait les compétences des scientifiques, de la main-d’œuvre, de la capacité de fabrication et du leadership compétent du pays pour y parvenir.

Il a également parlé des leçons tirées de la pandémie et de la façon dont elle a fait prendre conscience aux gens de l’importance de la sécurité antidrogue. Exhortant d’autres pays à investir dans le secteur pharmaceutique indien pour la sécurité des médicaments, il s’est dit convaincu que l’Inde atteindra l’objectif ambitieux d’une industrie pharmaceutique de 130 milliards de dollars d’ici 2030. Mandaviya a également souligné que l’industrie pharmaceutique du pays travaille activement à la livraison rapide de l’engagement de PM Modi de fournir au monde 500 crore doses de vaccin l’année prochaine.

