Actualités pharmaceutiques : dernières actualités pharmaceutiques, actualités pharmaceutiques indiennes et mises à jour

Parlant de l’intérêt suscité par l’industrie pharmaceutique dans le pays, le Premier ministre Modi a également déclaré que depuis 2014, le secteur indien de la santé a attiré plus de 12 milliards de dollars d’IDE, avec un potentiel pour beaucoup plus.

Le secteur doit réfléchir à davantage de moyens de vulgariser les médecines traditionnelles indiennes conformément aux exigences mondiales, a-t-il ajouté. (fichier image)

Industrie pharmaceutique indienne : Comme chaque aspect de l’industrie de la santé a reçu une attention mondiale pendant COVID-19, l’industrie pharmaceutique indienne a relevé ce défi, a déclaré le Premier ministre Narendra Modi dans son discours au Sommet mondial de l’innovation de l’Alliance pharmaceutique indienne 2021. Il a ajouté que c’était ce travail effectué par les sociétés pharmaceutiques indiennes qui ont conduit l’Inde à être connue sous le nom de « Pharmacie du monde ». PM Modi a également crédité l’industrie pharmaceutique comme un moteur clé de la croissance économique du pays. Sa déclaration a un certain mérite, car lorsque la plupart des secteurs ont été arrêtés en raison de la pandémie et du verrouillage mondial qui a suivi, l’industrie pharmaceutique a continué à lutter et à trouver une solution à la crise.

Lire aussi | Confiant que l’Inde atteindra l’objectif d’une industrie pharmaceutique de 130 milliards de dollars d’ici 2030 : le ministre de la Santé de l’Union Mansukh Mandaviya

Parlant de l’intérêt suscité par l’industrie pharmaceutique dans le pays, le Premier ministre Modi a également déclaré que depuis 2014, le secteur indien de la santé a attiré plus de 12 milliards de dollars d’IDE, avec un potentiel pour beaucoup plus.

Il a également déclaré que la définition indienne du bien-être ne concernait pas uniquement le bien-être physique, mais était une croyance au bien-être de l’humanité tout entière. C’est dans ce contexte que le pays a exporté des médicaments essentiels et du matériel médical dans plus de 150 pays au début de la pandémie, puis a fait de même avec les doses de vaccins cette année.

Parlant de l’innovation dans le secteur pharmaceutique, le Premier ministre Modi a déclaré que son importance avait été renforcée pendant la pandémie, et que la vitesse, l’échelle et la volonté d’innover dans l’industrie étaient impressionnantes. Il a également attribué ces aspects au fait que l’Inde est devenue un important producteur et exportateur d’EPI au début de la pandémie, puis en termes de vaccins.

Le Premier ministre Narendra Modi a également profité de l’occasion pour souligner le fait que le mois dernier, un projet de document a été publié décrivant la politique visant à catalyser la recherche et le développement et l’innovation dans le secteur pharmaceutique et médical en Inde. La vision, a-t-il dit, est de créer un écosystème pour l’innovation.

Au cours de son allocution, il a également choisi de mettre en évidence deux domaines qu’il pense que l’Inde doit explorer afin qu’elle puisse être un leader dans l’espace pharmaceutique. Le premier domaine qu’il a mis en évidence est celui des matières premières. On sait que pendant la pandémie, il y a eu une pénurie de matières premières, notamment pour les vaccins, et cela a conduit à impacter les capacités de fabrication de nombreux pays. L’Inde en faisait également partie, lors d’une première accalmie dans la campagne de vaccination, avant qu’elle ne reprenne vers la fin juin. Le Premier ministre a déclaré que cette question doit être abordée, d’autant plus que l’Inde cherche à devenir autonome.

Le deuxième domaine d’intervention, selon le PM, est celui de la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle a été l’un des points focaux des gouvernements dirigés par le Premier ministre Narendra Modi et au cours de son mandat, non seulement il a choisi de promouvoir le yoga, mais a également mis en place un ministère distinct pour examiner l’AYUSH – les formes médicinales traditionnelles. En fait, cette année, l’Inde a également fait la promotion de ses herbes à l’Expo de Dubaï 2020, et le gouvernement de l’Union a également adopté des projets de loi pour établir un institut dédié à l’Ayurveda et mettre en place des commissions pour l’homéopathie et pour le système indien de médecine. Aujourd’hui, lors de son allocution, il a déclaré que les médicaments traditionnels prennent de l’importance et connaissent une demande croissante au niveau mondial, ajoutant qu’en 2021 seulement, l’Inde a exporté des médicaments à base de plantes pour une valeur de plus de 1,5 milliard de dollars. Il a également expliqué que l’Organisation mondiale de la santé cherchait à créer son Centre mondial pour les médecines traditionnelles en Inde.

Cela signifie que les médecines traditionnelles, où l’Inde a déjà une position de leader en raison du riche héritage culturel, peuvent être un point de croissance très important pour le produit pharmaceutique indien.

Le secteur doit réfléchir à davantage de moyens de vulgariser les médecines traditionnelles indiennes conformément aux exigences mondiales, a-t-il ajouté.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.