Actualités pharmaceutiques : dernières actualités pharmaceutiques, actualités pharmaceutiques indiennes et mises à jour

Le pitch de la pharma indienne pour stimuler l’innovation, les correctifs politiques, les changements sur l’enclume, assure le gouvernement. Au cours des dernières années, s’il y a un adage qui décrit le mieux la relation entre l’industrie pharmaceutique indienne et le gouvernement, c’est celui de « celui qui n’a jamais espéré ne peut jamais désespérer ». Mais ensuite, la pandémie a tout changé. Les soins de santé occupent aujourd’hui l’espace d’esprit de la plupart des décideurs et semblent apparemment tous désireux de transmettre un alignement d’objectifs et une volonté de changer et de s’adapter. Un spectacle de cela a été présenté lors des deux jours en ligne du «Sommet mondial de l’innovation 2021» organisé par l’Indian Pharmaceutical Alliance, une association de nombreuses grandes sociétés pharmaceutiques indiennes en tant que membres.

Croissance avec circonférence

Il a décollé avec le Premier ministre Narendra Modi, le ministre de la Santé Mansukh Mandaviya, porteurs d’espoir. Ils parlaient la langue de l’Inde qui n’était pas seulement la pharmacie du monde, mais qui commençait également à imaginer, à innover et qui pouvait désormais nourrir l’espoir de devenir une industrie de 130 milliards de dollars en Inde d’ici 2030, ce qui implique une bonne triple augmentation.

Les hauts responsables politiques et les bureaucrates semblaient tous tellement disposés à accepter que des correctifs étaient nécessaires et que le processus pour les apporter était en cours. Cela a été assez clairement transmis aux dirigeants de l’industrie, certains d’entre eux étant plutôt ouverts sur les défis et exprimant leurs graves préoccupations et inquiétudes, même s’ils étaient formulés en louanges d’un gouvernement très réceptif.

Réformes réglementaires

Cela a dû être de la musique à de nombreuses oreilles lorsque Rajesh Bhushan, secrétaire du ministère de la Santé et du Bien-être familial, a parlé d’un environnement de gouvernance et de réglementation qui évite l’approche territoriale et se lance dans un voyage vers un système de guichet unique.

Le Contrôleur général des médicaments de l’Inde, VG Somani, a parlé des efforts déployés pour introduire de nouvelles et solides réformes réglementaires et qui viseraient à créer un environnement approprié et propice qui facilite davantage les affaires et en même temps stimule l’innovation.

Décrivant les mois de pandémie et les efforts déployés pour réduire les étapes redondantes et le chemin parcouru pour les approbations de médicaments et de vaccins, a-t-il déclaré, « au cours des deux dernières années, plus de 180 réunions de comités d’experts en la matière ont eu lieu ». Comme également sur la façon dont les processus établis avec un long délai d’exécution ont été remplacés par des mesures axées sur la prise en main des FDA (administrateurs des produits alimentaires et pharmaceutiques), des fabricants et des chercheurs locaux. Donnant un exemple de la façon dont cela s’est déroulé, a-t-il déclaré, le pays est passé d’un scénario où il n’y avait pas un seul kit de test covid à un autre où ils ont tous proliféré aujourd’hui avec de nombreux kits fabriqués dans le pays. L’organisme indien de réglementation des médicaments, a-t-il déclaré, est également resté pendant cette période en contact avec de nombreuses autorités de réglementation mondiales – la MHRA ou l’USFDA du Royaume-Uni, l’OMS et d’autres » et ne s’est jamais détourné des attentes internationales « . Dialogue

Beaucoup semblaient d’accord avec le président de Biocon Kiran Mazumdar-Shaw qu’il y avait un besoin constant de dialogue et d’une approche collaborative – que ce soit pour favoriser un environnement propice à l’innovation ou sur la tarification des médicaments et en particulier l’innovation abordable.

Dilip Shanghvi, fondateur et directeur général de la plus grande société pharmaceutique indienne, Sun Pharmaceutical, a salué la proposition du gouvernement d’incitations liées à la recherche comme étant appropriée à un moment où de nombreux Indiens, après avoir réussi dans les génériques, visent à faire de même dans l’innovation pharmaceutique. Le programme d’incitations liées à la recherche, a-t-il déclaré, était un très bon effort pour reconnaître les défis de l’industrie et pour engager un dialogue avec toutes les parties prenantes en vue de former une politique qui serait une politique à long terme, pour inciter et financer l’industrie. Il était cependant toujours en faveur d’aller plus loin dans la promotion de la collaboration industrielle et universitaire, d’atteindre une situation où davantage d’entreprises indiennes trouvent qu’il est propice et attrayant d’organiser des études cliniques de phase 1 et 2 en Inde au lieu de préférer jusqu’à présent opter pour des sites à l’étranger. .

Le Dr Sanjay Singh, PDG de Gennova Biopharmaceuticals, qui est en passe de sortir le premier vaccin à ARNm de l’Inde, a évoqué un défi assez unique auquel il devait encore faire face en devant importer 39 intrants étranges qui étaient nécessaires.

Au-delà du talent

Sanjay Murdeshwar, directeur général de Novartis India, qui à un moment avait caressé l’idée d’investir dans la recherche en Inde mais a finalement choisi de le faire en Chine, a parlé des forces émergentes de l’Inde et des défis. Il a déclaré qu’il était temps de se tourner vers l’Inde pour ses atouts en matière de données et de capacités informatiques, car, selon lui, la découverte de médicaments était devenue aujourd’hui un défi informatique. Il percevait toujours la nécessité de développer des talents biomédicaux dans le pays et a rappelé qu’il n’y avait qu’environ 1 500 docteurs en biochimie en Inde contre environ 15 000 aux États-Unis. En outre, le fait que si le marché intérieur est grand, il ajoute également une couche d’attraction pour les investisseurs et c’est l’une des raisons pour lesquelles les États-Unis et la Chine ont réussi à attirer des investisseurs. Il pourra peut-être se consoler des espoirs nourris par les dirigeants et décideurs indiens. Comme on le voit, tout le monde semble savoir où se situent les défis et beaucoup sont également clairs sur les solutions. Tout dépend alors de comment et dans quel laps de temps ceux-ci peuvent voir le jour.

Ce qu’il est difficile de manquer pour le moment, c’est que les espoirs ont maintenant été suscités et qu’en ces temps difficiles et instables, il peut être crucial de maintenir un optimisme apparent.

