Actualités pharmaceutiques : dernières actualités pharmaceutiques, actualités pharmaceutiques indiennes et mises à jour

Jardiance a reçu l’approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis (USFDA), plus tôt cette année en août, pour l’indication d’insuffisance cardiaque.

L’empagliflozine – le premier traitement par inhibiteur du SGLT2 à prouver la réduction du risque de décès cardiovasculaire chez les personnes atteintes de diabète de type 2 et de maladie cardiovasculaire établie, est désormais mise en évidence pour l’insuffisance cardiaque avec une fraction d’éjection préservée et réduite.

Boehringer Ingelheim a reçu l’approbation du Drugs Controller General of India pour commercialiser son médicament innovant Jardiance (empagliflozine) en Inde. L’approbation est basée sur l’indication supplémentaire de réduire le risque de décès cardiovasculaire plus l’hospitalisation pour insuffisance cardiaque chez les adultes atteints d’insuffisance cardiaque et de fraction d’éjection réduite (HFrEF).

Cette nouvelle approbation d’indication s’applique aux patients éligibles atteints d’ICrEF, quel que soit leur statut de diabète de type 2, et vient s’ajouter aux indications précédemment approuvées pour le contrôle de la glycémie dans le diabète de type 2, ainsi que pour le décès cardiovasculaire chez les patients atteints de diabète de type 2. diabète et maladies cardiovasculaires avérées.

L’HFrEF, qui représente plus de la moitié des cas d’insuffisance cardiaque, survient lorsque le muscle cardiaque ne se contracte pas efficacement et que moins de sang est pompé vers le corps par rapport à un cœur fonctionnant normalement.

Le Dr Shraddha Bhure, directeur médical, Boehringer Ingelheim India, a déclaré : « L’insuffisance cardiaque est une maladie progressive, dévitalisante et potentiellement mortelle qui affecte plus de 60 millions de personnes dans le monde. Des preuves provenant de l’Inde suggèrent un âge d’apparition plus précoce, des résultats médiocres et un taux de mortalité élevé dû à l’insuffisance cardiaque, soulignant la nécessité d’une innovation continue et d’options thérapeutiques améliorées.

« L’approbation de l’indication supplémentaire pour Jardiance souligne la valeur fondamentale de Boehringer Ingelheim de développer des thérapies et des solutions de soins de santé dans les domaines des besoins médicaux non satisfaits/moins satisfaits. Grâce à ce développement, nous cherchons à faire une différence positive dans la vie des patients atteints d’insuffisance cardiaque en Inde, réduisant ainsi considérablement l’impact négatif sur la santé, la productivité et l’économie sur la vie des patients et des systèmes de santé », a-t-il ajouté.

Cette approbation de Jardiance est basée sur les résultats de l’essai de phase III EMPEROR-Reduced, qui a étudié l’effet de l’ajout de Jardiance 10 mg par rapport au placebo au traitement standard chez un large éventail de 3 730 adultes avec et sans diabète de type 2 souffrant d’insuffisance cardiaque ( classe fonctionnelle II, III ou IV) et une fraction d’éjection ventriculaire gauche de 40 % ou moins.

Dans l’essai, Jardiance a significativement réduit le risque relatif du critère d’évaluation composite principal du temps jusqu’à la mort cardiovasculaire ou l’hospitalisation pour insuffisance cardiaque de 25 % (réduction du risque absolu de 5,3 %, 0,75 HR, 0,65-0,86 IC à 95 %) par rapport au placebo.3 les résultats ont été observés précocement et étaient cohérents quel que soit l’état du diabète ou les traitements standard de base de l’insuffisance cardiaque. L’étude a également impliqué 150 patients de l’Inde, chez qui les résultats étaient cohérents avec les conclusions globales.

Jardiance n’est pas recommandé pour les personnes atteintes de diabète de type 1, car il peut augmenter le risque d’acidocétose diabétique chez ces patients. En ce qui concerne l’éligibilité d’un patient à recevoir un traitement, les conseils et les orientations du médecin traitant doivent être suivis.

