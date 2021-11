Actualités pharmaceutiques : dernières actualités pharmaceutiques, actualités pharmaceutiques indiennes et mises à jour

« Dialogue sur la propriété intellectuelle : opportunités pour la collaboration entre les États-Unis et l’Inde » a réuni des experts du ministère indien de la promotion de l’industrie et du commerce intérieur (DPIIT), du bureau américain des brevets et des marques, de l’administration américaine du commerce international, du département d’État américain et du bureau du représentant américain au commerce. , ainsi que d’autres experts gouvernementaux, du secteur privé et universitaires.

L’Inde est depuis longtemps une plaque tournante pour la recherche, le développement et la fabrication de produits biopharmaceutiques, complétant ainsi des travaux similaires en cours aux États-Unis. Le dialogue sur la propriété intellectuelle est un moyen par lequel ces deux pays peuvent non seulement discuter d’objectifs communs, mais aussi des moyens d’y parvenir

Les experts et les participants ont discuté du soutien à la commercialisation de la propriété intellectuelle (PI), des défis de la lutte contre la pandémie mondiale, des obstacles à l’innovation nationale et de la « prochaine génération » de discussions sur les politiques de propriété intellectuelle dans l’économie numérique lors du 4e dialogue annuel sur la propriété intellectuelle.

Le Global Innovation Policy Center (GIPC) de la Chambre de commerce des États-Unis et le US India Business Council, en partenariat avec la Fédération des chambres de commerce et d’industrie indiennes (FICCI), ont virtuellement convoqué des dirigeants gouvernementaux et industriels pour la session finale de son 4e dialogue annuel sur la propriété intellectuelle. .

Bien que la pandémie mondiale continue d’affecter des millions de personnes, le dialogue de cette année s’est avéré incroyablement percutant, la propriété intellectuelle jouant un rôle clé dans les efforts visant à étudier et à combattre la pandémie mondiale en cours.

« Dialogue sur la propriété intellectuelle : opportunités pour la collaboration entre les États-Unis et l’Inde » a réuni des experts du ministère indien de la promotion de l’industrie et du commerce intérieur (DPIIT), du bureau américain des brevets et des marques, de l’administration américaine du commerce international, du département d’État américain et du bureau du représentant américain au commerce. , ainsi que d’autres experts gouvernementaux, du secteur privé et universitaires.

« Grâce à des années de recherche et développement menées par le secteur privé, notre monde dispose de nombreux vaccins et traitements sûrs et efficaces pour lutter contre le COVID-19. Et près de deux ans après le début de la pandémie mondiale, nous continuons à faire des progrès constants. Cependant, des défis restent à relever pour obtenir des armes à feu, telles que des matières premières rares, des retards réglementaires et d’autres obstacles. L’Inde est depuis longtemps une plaque tournante pour la recherche, le développement et la fabrication de produits biopharmaceutiques, complétant ainsi des travaux similaires en cours aux États-Unis. Le dialogue sur la propriété intellectuelle est un moyen par lequel ces deux pays peuvent non seulement discuter d’objectifs communs, mais aussi des moyens d’y parvenir », a déclaré Patrick Kilbride, vice-président principal du Global Innovation Policy Center de la Chambre des États-Unis.

« Les protections de la propriété intellectuelle sous-tendent notre économie moderne, des plateformes numériques que nous utilisons au contenu que nous apprécions et tout le reste. La Chambre des États-Unis est enthousiasmée par le projet de l’Inde de créer une économie numérique de 1 000 milliards de dollars. a déclaré Nisha Biswal, présidente du US-India Business Council de la Chambre américaine.

« Le dialogue sur la propriété intellectuelle est une opportunité pour les gouvernements américain et indien de se réunir pour discuter d’une question cruciale pour nos relations bilatérales, d’autant plus que les deux parties doivent se rencontrer la semaine prochaine pour le Forum de politique commerciale », a-t-elle ajouté.

Les recommandations du dialogue seront partagées avec les deux gouvernements pour approfondir la coopération stratégique sur la politique de propriété intellectuelle.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.