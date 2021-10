Actualités pharmaceutiques : dernières actualités pharmaceutiques, actualités pharmaceutiques indiennes et mises à jour

Si la numérisation de la chaîne d’approvisionnement est devenue la plus critique, la demande est vraiment de mettre en place une solution de bout en bout qui peut aider à gagner en efficacité opérationnelle, à améliorer les prévisions commerciales, la gestion des stocks en plus d’une meilleure planification de la demande et de l’approvisionnement.

L’intérêt accru des sociétés pharmaceutiques pour la numérisation de leur chaîne d’approvisionnement est un fait corroboré par les sociétés informatiques leaders dans cet espace de fourniture de solutions.

La numérisation de la chaîne d’approvisionnement est le nouvel impératif pour les sociétés pharmaceutiques indiennes. Discutez avec les acteurs de l’industrie et un éventail d’entreprises est mentionné comme étant activement engagé dans ce voyage – Cipla, Dr Reddy’s, Lupin, Intas, Glenmark et plusieurs autres grandes sociétés pharmaceutiques indiennes. ”Dans un environnement commercial imprévisible, la numérisation de la chaîne d’approvisionnement aide car les décisions basées sur des données et idéalement rendues disponibles en temps réel sur un tableau de bord élimineront les risques d’erreur humaine tout en garantissant une prise de décision éclairée”, déclare le Dr Satyanrayana Chava, fondateur et PDG de Laurus Labs, dont le siège est à Hyderabad.

Si la numérisation de la chaîne d’approvisionnement est devenue la plus critique, la demande est vraiment de mettre en place une solution de bout en bout qui peut aider à gagner en efficacité opérationnelle, à améliorer les prévisions commerciales, la gestion des stocks en plus d’une meilleure planification de la demande et de l’approvisionnement. Avoir des données sur chacun de ces composants sur un tableau de bord numérique devient critique. Avec de meilleures prévisions commerciales, la planification de la demande et de l’offre peut s’améliorer. Le besoin était toujours là, même avant la pandémie. Mais maintenant, comme le dit un leader de l’industrie, qui n’a pas souhaité être identifié, « les entreprises avec une portée mondiale et un large éventail de produits ont beaucoup de complexité à gérer et rendent donc la chaîne d’approvisionnement numérisée cruciale pour une plus grande efficacité opérationnelle. En outre, dit-il, actuellement, les marges globales sont en baisse (il y a également une concurrence accrue sur les marchés à l’étranger – comme aux États-Unis) et donc une meilleure solution sur la chaîne d’approvisionnement devient importante comme avec les données en temps réel, la stratégie commerciale et la planification. peut être affiné de temps à autre tout en réduisant les coûts de possession des stocks. » Avec la concurrence, en particulier sur les marchés clés, comme aux États-Unis, devenant intense, dit-il, « maîtriser ces coûts et améliorer l’efficacité opérationnelle semble la seule issue.”

Kedar Upadhye, président et directeur financier mondial de Cipla, considère la numérisation de la chaîne d’approvisionnement comme plus qu’un simple impératif commercial. Pour lui, il s’agit d’une démarche qui doit amener une entreprise bien au-delà de l’efficacité opérationnelle et assurer un élément crucial de la préparation à l’avenir de l’entreprise et des opérations. Cipla, dit-il, est profondément conscient de la façon dont la pandémie a obligé les entreprises à devenir d’autant plus agiles et réactives et à rester en phase avec cet impératif commercial. Il dit, Cipla a été sur, ce que l’entreprise appelle, un « voyage de réimagination qui est dirigé par une transformation numérique complète de sa chaîne de valeur et à travers les secteurs verticaux – de la chaîne d’approvisionnement, la fabrication, la R&D, la finance, les RH et même dans l’engagement des clients et des parties prenantes.” L’une des mesures importantes pour y parvenir a été l’acquisition d’une participation de 21,8 % dans GoApptiv, un fournisseur de solutions de bout en bout, particulièrement axé sur les entreprises de soins de santé et visant à numériser l’offre chaîne et d’améliorer l’efficacité opérationnelle avec un backend et un frontend apparemment mieux connectés.

SAP, un autre acteur de premier plan dans cet espace en dehors de Dallas, aux États-Unis, dont le siège social est o9 Solutions (basé à Bengaluru en Inde), qui a été une autre société dont la plupart des sociétés pharmaceutiques ont parlé, bien que l'intérêt de numériser la chaîne d'approvisionnement semble être un intérêt non confiné à la seule industrie pharmaceutique, surtout dans le contexte de la pandémie. « La numérisation de la chaîne d'approvisionnement aide les entreprises à mieux se préparer aux chocs soudains et les aide également à mieux gérer leurs stocks et à mieux planifier les scénarios de demande et d'offre. déclare Jayaraman K, vice-président – ​​Solutions industrielles et ventes chez o9 Solutions. Cependant, il sent que les défis et donc l'impératif commercial pour les sociétés pharmaceutiques pourraient être encore plus en partie dus au fait que le secteur a un plus grand degré de réglementation, des besoins de conformité et plus lié aux chaînes d'approvisionnement mondiales et aux marchés à l'étranger."

Dans le but de répondre au besoin des sociétés pharmaceutiques de rester agiles dans l’environnement actuel, Kinaxis a demandé le rythme auquel elle peut fournir des solutions. En fait, il a également été question d’aider les entreprises à faciliter l’agilité de la chaîne d’approvisionnement en à peine six semaines, le tout pour assurer une prise de décision en toute confiance dans un monde imprévisible. Dans l’un des communiqués de presse, l’entreprise déclare : « les perturbations actuelles poussent les entreprises à évaluer leur préparation et leur résilience pour répondre aux turbulences commerciales… réduire les risques induits par les perturbations ». Comment ces solutions transforment les sociétés pharmaceutiques indiennes et les rendent prêt pour l’avenir peut maintenant valoir la peine d’être suivi.

