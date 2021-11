Actualités pharmaceutiques : dernières actualités pharmaceutiques, actualités pharmaceutiques indiennes et mises à jour

Dabigatran Etexilate Capsules, 150 mg ont une taille de marché estimée à 410 millions de dollars US pour douze mois se terminant en septembre 2021 selon IQVIA.

L’ANDA provisoirement approuvée est équivalente sur le plan thérapeutique au produit médicamenteux de référence (RLD) PRADAXA Dabigatran Etexilate Mesylate Capsules, Eq à 150 mg de base, Boehringer Ingelheim.

Alembic Pharmaceuticals Limited (Alembic) a reçu l’approbation provisoire de la Food & Drug Administration des États-Unis (USFDA) pour sa demande abrégée de nouveau médicament (ANDA) pour les gélules de Dabigatran Etexilate, 150 mg.

Les gélules de dabigatran étexilate sont indiquées pour réduire le risque d’accident vasculaire cérébral et d’embolie systémique chez les patients atteints de fibrillation auriculaire non valvulaire, et pour le traitement de la thrombose veineuse profonde (TVP) et de l’embolie pulmonaire (EP) chez les patients qui ont été traités par un anticoagulant parentéral. pendant 5 à 10 jours.

Il est également indiqué pour réduire le risque de récidive de TVP et d’EP chez les patients préalablement traités.

Alembic a reçu depuis le début de l’année (YTD) 14 approbations (11 approbations finales et 3 approbations provisoires) et un total cumulé de 153 approbations ANDA (134 approbations finales et 19 approbations provisoires) de l’USFDA.

Basée en Inde, Alembic est une société cotée en bourse qui fabrique et commercialise des produits pharmaceutiques génériques dans le monde entier. Les installations de recherche et de fabrication de pointe d’Alembic sont approuvées par les autorités réglementaires de nombreux pays développés, y compris l’USFDA. Alembic est l’un des leaders des génériques de marque en Inde. Les marques d’Alembic, commercialisées par une équipe marketing de plus de 5 000 personnes, sont bien reconnues par les médecins et les patients.

