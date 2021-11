Actualités pharmaceutiques : dernières actualités pharmaceutiques, actualités pharmaceutiques indiennes et mises à jour

HvPI entre dans sa 10e année le 10 décembre 2021 et le NIB organisera sa première conférence nationale sur l’hémovigilance entre le 9 et le 11 décembre 2021 pendant 3 jours.

Pour adopter des pratiques sûres en matière de transfusion sanguine dans le cadre du programme d’hémovigilance de l’Inde (HvPI) comme prévu dans la politique nationale du sang, les banques de sang devraient adopter l’hémovigilance pour assurer la sécurité des patients pendant la transfusion sanguine.

Le programme d’hémovigilance de l’Inde (HvPI) a inscrit 391 banques de sang supplémentaires pendant la pandémie de Covid-19 dans son champ d’application, ce qui porte le nombre total à 1190 banques de sang sur les 2760 banques de sang agréées du pays.

Depuis son lancement par l’Institut national des produits biologiques (NIB) le 10 décembre 2012, HvPI avait recruté 799 banques de sang jusqu’en 2018 pour collecter des données dans le formulaire de déclaration des réactions transfusionnelles (TRRF) via un logiciel, Haemo-Vigil, développé localement par IT. division de la NIB. Ces données visent également à générer des recommandations fondées sur des preuves pour les décisions réglementaires liées à la sécurité.

L’inscription des banques de sang est un changement bienvenu, car de nombreuses institutions médicales et banques de sang à travers le pays ont hésité à s’y inscrire, d’autant plus que les experts soulignent qu’elle est de nature volontaire. Il est nécessaire de le rendre obligatoire en vertu de la Loi sur les médicaments et les cosmétiques (D&C). HvPI a pour seul objectif d’améliorer la qualité de la chaîne transfusionnelle afin d’assurer la sécurité des donneurs et des receveurs.

HvPI entre dans sa 10e année le 10 décembre 2021 et le NIB organisera sa première conférence nationale sur l’hémovigilance entre le 9 et le 11 décembre 2021 pendant 3 jours.

Pour adopter des pratiques de transfusion sanguine sûres dans le cadre de l’HvPI, comme prévu dans la Politique nationale du sang, les banques de sang devraient adopter l’hémovigilance pour assurer la sécurité des patients pendant la transfusion sanguine.

L’hémovigilance est un ensemble de procédures de surveillance couvrant l’ensemble de la chaîne transfusionnelle depuis le prélèvement du sang et de ses composants jusqu’au suivi de ses receveurs c’est-à-dire de la veine du donneur à la veine du receveur.

Il est destiné à collecter et évaluer des informations sur les effets inattendus ou indésirables résultant de l’utilisation thérapeutique de produits sanguins labiles et à prévenir leur apparition et leur récurrence ». L’hémovigilance est un outil d’amélioration de la qualité de la chaîne transfusionnelle, principalement axé sur la sécurité.

Le HvPI a été initié en décembre 2012 avec l’introduction de l’hémovigilance des receveurs, à la suite de quoi, en 2015, la vigilance des donneurs a également été incluse dans le programme national.

Le système de rapport sous le HvPI est orienté systèmes, indépendant de toute autorité et confidentiel. Il propose une analyse experte et est réactif. Le NIB et la Commission indienne de la pharmacopée (IPC) font office de centre de coordination entre les déclarants et les régulateurs.

Les rapports sont évalués par des experts qui comprennent les circonstances cliniques et sont formés pour reconnaître les causes systémiques sous-jacentes par le biais d’un comité consultatif d’hémovigilance (HAC).

L’hémovigilance dans son ensemble s’est développée au cours de la dernière décennie à travers le monde, il y a eu de nombreux nouveaux développements, définitions, classifications et développement de stratégies préventives pour la vigilance des receveurs et des donneurs.

NIB est l’agence nodale mettant en œuvre le HvPI. Il s’agit d’une institution autonome relevant du ministère de la Santé de l’Union. Il agit également en tant que laboratoire national de contrôle pour assurer la disponibilité de produits biologiques de bonne qualité.

Le système d’hémovigilance est également bénéfique pour la surveillance du traitement avec d’autres produits humains tels que les cellules, les tissus et les organes. Il se concentre également sur la sélection des donneurs et le contrôle biologique, le traitement des composants sanguins labiles, la qualification, le transport et le conditionnement et le suivi des patients transfusés.

L’hémovigilance permet de documenter la chaîne transfusionnelle des donneurs de sang aux receveurs et d’aider à détecter toute réaction indésirable à la transfusion sanguine lors de son utilisation. En plus de documenter les effets indésirables des receveurs, l’hémovigilance aide à obtenir des détails concernant la collecte, l’investigation, son analyse et la transfusion de sang ou de composants sanguins.

Les rapports sont évalués par des experts qui comprennent les circonstances cliniques et sont formés pour reconnaître les causes systémiques sous-jacentes par le biais d’un comité consultatif d’hémovigilance (HAC).

La traçabilité des événements liés à la transfusion sanguine se fait grâce à une documentation appropriée qui à son tour conduit à des recommandations efficaces à accepter et à mettre en œuvre. Par ailleurs, l’identité du patient, du déclarant et de l’établissement n’est jamais révélée à des tiers en vertu de la clause de confidentialité.

Conformément au système, les banques de sang sont liées par un identifiant et un mot de passe uniques à un logiciel en ligne développé et mis en œuvre par le NIB en collaboration avec le ministère des Technologies de l’information avec le soutien du Centre national d’informatique (NIC) pour signaler les effets indésirables associés à la transfusion sanguine.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.