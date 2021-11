Actualités pharmaceutiques : dernières actualités pharmaceutiques, actualités pharmaceutiques indiennes et mises à jour

Le programme PLI pour les produits pharmaceutiques est basé sur la stratégie « Atmanirbhar Bharat – Stratégies pour le renforcement des capacités de fabrication de l’Inde et l’amélioration des exportations dans dix secteurs », qui avait été approuvée par le Cabinet de l’Union le 24 février 2021.

L’objectif du programme PLI est d’améliorer les capacités de fabrication de l’Inde en augmentant les investissements et la production dans le secteur et en contribuant à la diversification des produits en produits de grande valeur dans le secteur pharmaceutique.

Le deuxième programme d’incitation liée à la production (PLI) du gouvernement central, qui devrait fournir des incitations d’une valeur de 15 000 crores de roupies au secteur pharmaceutique, bénéficiera à 55 fabricants de produits pharmaceutiques qualifiés dans le cadre du programme.

« Le programme a reçu un très bon accueil de la part de l’industrie et un total de 278 candidatures ont été reçues à la date de clôture du 31 août 2021, sur lesquelles un maximum de 55 candidats devaient être sélectionnés », selon un communiqué du gouvernement.

Certaines des principales entreprises de la catégorie du groupe A qui bénéficieront du programme comprennent Sun Pharmaceutical Industries Limited, Aurobindo Pharma Limited, Dr. Reddy’s Laoratories Limited, Lupin Limited, Mylan Laboratories Limited, Cadila Healthcare Limited, Cipla Limited, Amneal Pharmaceuticals Private Limited, Glenmark Pharmaceuticals Limited, Intas Pharmaceuticals Limited et Torrent Pharmaceuticals Limited, entre autres.

Les sociétés du groupe B comprennent Biocon Limited, MSN Laboratories Private Limited, Wockhardt Limited, Alembic Pharmaceuticals Limited, Emcure Pharmaceuticals Limited, Macleods Pharmaceuticals Ltd, Biological E Limited et Natco Pharma Limited, entre autres.

Une grande partie de Rs 11000 crores va aux 11 grandes entreprises du groupe A. Neuf grandes entreprises du groupe B obtiennent un total de 2 250 crores, chaque entreprise recevant 250 crores de Rs. Le groupe C comprenant les MPME obtient également Rs 1750 crores pour 35 entreprises, ce qui se traduit par seulement Rs 50 crores par entreprise. Sur ces 35 entreprises, vingt sont des MPME.

Le cabinet de l’Union a autorisé le deuxième régime PLI en juin 2021 pour le secteur pharmaceutique national pour les exercices 2020-2021 à 2028-2029.

Le programme offrira des incitations financières sur les ventes supplémentaires (au cours de l’année de référence) de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro aux candidats sélectionnés sur la base de critères de sélection prédéfinis. Les incitations seront versées pour une période maximale de 6 ans pour chaque participant en fonction du seuil d’investissement et des critères de vente à atteindre par le demandeur. Le montant total de l’incitation pour le programme est de Rs 15,000 crore et SIDBI est l’agence de gestion de projet pour le programme.

Les candidatures ont été sollicitées dans trois catégories différentes de candidats afin d’assurer une concurrence équitable et une large couverture parmi les acteurs de l’industrie. Les catégories étaient basées sur la taille du demandeur telle que déterminée par les revenus de fabrication mondiaux provenant de la fabrication de produits pharmaceutiques.

Le régime couvre trois catégories de produits différentes pour lesquelles les demandeurs ont présenté une demande dans le cadre du régime. Ces produits devraient donner une impulsion à l’innovation, à la R&D et à l’élargissement du profil de produit de l’industrie pharmaceutique indienne.

La catégorie 1 comprend les produits biopharmaceutiques ; Médicaments génériques complexes ; Médicaments brevetés ou médicaments approchant de l’expiration du brevet ; Médicaments cellulaires ou de thérapie génique ; Médicaments orphelins ; Capsules vides spéciales comme HPMC, Pullulan, entérique, etc. ; Excipients complexes ; Phyto-pharmaceutique.

La catégorie 2 comprend les ingrédients pharmaceutiques actifs/matières premières clés/médicaments intermédiaires (à l’exception des ingrédients pharmaceutiques actifs/matières premières clés/médicaments intermédiaires couverts par le précédent schéma PLI pour les API/KSM et les DI mis en œuvre par le département)

La catégorie 3 (médicaments non couverts par les catégories 1 et 2) comprend les médicaments réutilisés ; Médicaments auto-immuns, anticancéreux, antidiabétiques, anti-infectieux, cardiovasculaires, psychotropes et antirétroviraux ; Dispositifs de diagnostic in vitro ; Autres médicaments non fabriqués en Inde.

L’évaluation des candidatures a été effectuée sur la base de la méthodologie de classement définie dans les orientations opérationnelles du Régime. La sélection des candidats dans chacune des trois catégories a été approuvée par le ministère des Produits chimiques et des Engrais.

Le groupe A se compose de 11 candidats sélectionnés, le groupe B se compose de 9 candidats sélectionnés et le groupe-C se compose de 35 candidats sélectionnés, dont 20 MPME.

Un comité technique composé d’experts assiste le DoP en ce qui concerne les aspects techniques du programme. SIDBI a mis en place un mécanisme numérique pour le suivi des processus commerciaux dans le cadre du programme. Un cadre de suivi solide sera également mis en place pour suivre les progrès du programme.

