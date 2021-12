Actualités pharmaceutiques : dernières actualités pharmaceutiques, actualités pharmaceutiques indiennes et mises à jour

Il doit généralement être administré à un stade précoce de l’apparition du virus et aujourd’hui, près d’une douzaine de sociétés pharmaceutiques indiennes sont prêtes avec le produit développé par Merck Sharpe Dohme (ou MSD) et Ridgeback Biotherapeutics.

Le médicament, sa fabrication et sa commercialisation ont de multiples dimensions du point de vue indien, y compris l’approvisionnement de certains des marchés émergents que les sociétés indiennes pourraient potentiellement exploiter. (Image représentative)

Beaucoup de choses semblent reposer sur le seul traitement à domicile connu à l’heure actuelle pour Covid-19 pour la pharma indienne avec des rapports d’un groupe d’experts à la Food and Drug Administration des États-Unis (USFDA) choisissant d’autoriser son utilisation. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un médicament miracle, le molnupiravir, comme on appelle le médicament oral, est sans doute une importante source d’espoir pour ceux qui font face à Covid-19 (il existe un autre médicament que le géant pharmaceutique mondial Pfizer essaie également d’introduire). Le molnupiravir doit généralement être administré à un stade précoce de l’apparition du virus et aujourd’hui, près d’une douzaine de sociétés pharmaceutiques indiennes sont prêtes avec le produit développé par Merck Sharpe Dohme (ou MSD) et Ridgeback Biotherapeutics. Bien que certains le fassent sous un accord de licence avec MSD et d’autres sans. Tous les regards sont désormais tournés vers le régulateur indien des médicaments, qui doit désormais constituer un comité d’experts en la matière et organiser une réunion pour l’examiner et, espérons-le, recommander l’autorisation de fabriquer et de commercialiser le médicament en Inde. Cela pourrait à nouveau prendre quelques semaines si tout est mis en place immédiatement.

Ces développements pourraient être cruciaux dans la période incertaine actuelle avec les inquiétudes concernant la nouvelle variante du virus et si elle supplantera la variante delta redoutée et le cas échéant, il y aura une troisième vague en Inde. Rien n’est encore connu avec certitude puisque les experts tentent toujours d’étudier la nouvelle variante.

Le médicament, sa fabrication et sa commercialisation ont de multiples dimensions du point de vue indien, y compris l’approvisionnement de certains des marchés émergents que les sociétés indiennes pourraient potentiellement exploiter. Il existe quelques sociétés indiennes qui figurent parmi les principaux fabricants autorisés d’API (ingrédients pharmaceutiques actifs) pour MSD, l’une pour les marchés réglementés (développés) et l’autre pour les marchés émergents. Ensuite, il y a plusieurs, presque une douzaine de sociétés pharmaceutiques indiennes qui fabriqueront et commercialiseront la pilule. Le Medicine Patent Pool (MPP) et MSD ont déjà conclu un accord de licence avec Laurus Labs, basé à Hyderabad, pour fabriquer les API du molnupiravir dans le but d’augmenter son large accès dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Laurus, qui était déjà partenaire du MPP dans les médicaments contre le VIH et l’hépatite C, attend maintenant une licence du MPP pour cela. Et encore en mai de cette année, Divi’s Laboratories, une autre société basée à Hyderabad, avait informé les bourses que Divi’s était devenu le fabricant autorisé de MSD pour l’API Molnupiravir et avait été autorisé à fournir cette API aux partenaires de licence volontaire (VL) de MSD en Inde.

Aditya Khemka, un observateur de longue date du secteur de la santé indien, actuellement gestionnaire de fonds chez InCred PMS et anciennement analyste pharmaceutique et gestionnaire de fonds de santé chez DSP Mutual Fund, voit plusieurs dimensions du développement de la pharma indienne. Il dit : « Le molnupiravir est un autre exemple qui présente les entreprises indiennes comme des champions de la fabrication de médicaments pour les marchés mondiaux. Divi’s crée les API pour les marchés développés et Laurus Labs, à notre avis, crée les API pour les marchés émergents. Cependant, du point de vue de la commercialisation et de la vente du médicament, il n’y a pas de gagnant unique et il existe plusieurs sociétés indiennes avec des atouts différents selon les zones géographiques. Par exemple, Sun Pharma est un leader sur le marché indien, tandis que Torrent Pharmaceuticals est fort au Brésil, Dr Reddy’s a des atouts sur le marché russe tandis que Cipla en Afrique du Sud. Ainsi, nous ne voyons pas un leader clair et nous les verrons tous partager des revenus en fonction de leur présence géographique individuelle. Dans l’ensemble, c’est une bonne opportunité pour la pharma indienne et peut-être une plus grande opportunité de fabrication pour des entreprises comme Divi’s et Laurus Labs.

