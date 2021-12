Actualités pharmaceutiques : dernières actualités pharmaceutiques, actualités pharmaceutiques indiennes et mises à jour

La fexofinadine est un médicament anti-allergique très établi avec une taille de marché d’environ 700 tonnes et devrait donner une impulsion immédiate aux activités d’exportation de l’entreprise.

Cette approbation de Fexofénadine est le 5e produit approuvé par l’USFDA dans les installations de Morepen basées à Baddi, dans le district de Solan de l’État de l’Himachal Pradesh.

Morepen Laboratories Limited a reçu l’approbation de l’USFDA pour son médicament anti-allergique Fexofinadine Hydrochloride qui est commercialisé en Inde sous le nom de marque populaire Allegra, entre autres et qui est le médicament phare de la société innovante Sanofi Aventis, France.

La fexofinadine est l’antihistaminique de deuxième génération le plus largement utilisé pour le traitement des symptômes d’allergie et du rhume des foins. Cette approbation de Fexofénadine est le 5e produit approuvé par l’USFDA dans les installations de Morepen basées à Baddi, dans le district de Solan de l’État de l’Himachal Pradesh.

L’entreprise s’est assurée des approvisionnements réguliers de Fexofinadine à l’un de ses principaux clients américains, avec qui l’entreprise entretient des relations de longue date depuis plus de deux décennies. L’entreprise a déjà fourni des quantités de validation et les approvisionnements commerciaux réguliers commenceraient après approbation des lots de validation.

Morepen est le troisième exportateur mondial de ce médicament et montera dans les rangs après cette approbation. L’exportation de Fexofénadine vers le marché américain hautement réglementé devrait connaître une croissance multiple, ce qui se traduira par de meilleures marges de rentabilité pour l’entreprise. La société dispose d’une capacité suffisante pour répondre à la demande actuelle et étend également ses capacités pour devenir un acteur de premier plan dans le produit dans les années à venir.

La fexofinadine fait partie des cinq principaux produits de la société et est le quatrième médicament anti-allergique dans le panier de produits de Morepen, en plus de la loratadine, de la desloratadine et du montélukast.

Morepen occupe une position de leader dans le groupe Loratadine depuis 20 ans et a été le premier à déposer une demande d’autorisation de commercialisation sur les marchés américains. La fexofinadine est commercialisée principalement sous deux formes posologiques de 120 mg et 180 mg et est disponible en vente libre dans de nombreux pays, dont les États-Unis, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et certains pays d’Europe.

Il est également utilisé en association avec d’autres médicaments anti-allergiques comme le Montelukast pour lequel Morepen possède la plus grande capacité de fabrication au monde et est déjà approuvé sur le marché américain.

Sushil Suri, président et directeur général a déclaré : « L’approbation du médicament anti-allergique Fexofinadine (Allegra) par l’USFDA est une étape importante dans le parcours thérapeutique de l’entreprise car elle consolide la position de Morepen sur le marché des anti-allergies avec déjà l’approbation de l’USFDA pour trois produits Loratadine, Desloratadine et Montelukast. Cela cimente également nos relations de longue date avec nos principaux clients qui travaillent avec nous depuis deux décennies et montre leur confiance dans la qualité et la livraison des produits de l’entreprise.

La société a d’excellents antécédents auprès des régulateurs de l’USFDA et n’a jamais reçu d’observations majeures/critiques lors de ses inspections.

Morepen possède un solide portefeuille d’API avec une taille de marché de plus de 42 milliards de dollars US, qui ne sera plus brevetée au cours des 7 à 8 prochaines années et construit des capacités supplémentaires dans le cadre d’une expansion en plusieurs phases de l’USFDA alors que la demande de molécules de niche et de clients mondiaux reste plus forte que jamais et la taille du marché que l’entreprise cherche à atteindre est de 42 milliards de dollars US, contre 2 milliards de dollars US actuellement.

Morepen a bien performé ces dernières années et a annoncé de solides bénéfices trimestriels avec une performance stellaire au T2’FY22 avec une croissance de 70 pour cent de ses bénéfices consolidés (avant impôts) à Rs. 46,86 crores. Le bénéfice après impôts (PAT) pour le trimestre a bondi de 38% à Rs. 37,36 crores. Les revenus trimestriels de la société à Rs. 398,17 crores ont enregistré une croissance impressionnante de 17% au cours du trimestre en cours par rapport aux revenus trimestriels de Rs. 340,13 crores au T2’FY21 où il avait enregistré une croissance de 57%. C’est le sixième trimestre consécutif que l’entreprise poursuit sa trajectoire de croissance rapide avec des gains remarquables en termes de résultat net.

Morepen est l’un des principaux fabricants d’API, de diagnostics à domicile, de formulations et de produits OTC de haute qualité en Inde du Nord. Toutes les installations de fabrication de l’entreprise se trouvent dans l’État de l’Himachal Pradesh et répondent aux dernières normes internationales.

Les deux installations API de la société à Masulkhana et Baddi sont approuvées par l’USFDA et d’autres organismes de réglementation d’Europe, d’Asie et d’Australie. L’usine de fabrication de pointe de la société à Baddi comprend un complexe scientifiquement intégré de 10 usines, chacune avec un profil de produit spécifique.

Parmi plusieurs API fabriqués par Morepen, la société est le plus grand fabricant de Loratadine et de Montelukast (médicaments anti-allergiques et anti-asthmatiques). Il bénéficie également d’une part importante pour l’atorvastatine et la rosuvastatine (médicaments réduisant le cholestérol) sur le marché international.

