Actualités pharmaceutiques : dernières actualités pharmaceutiques, actualités pharmaceutiques indiennes et mises à jour

La coentreprise 70:30 (avec Eris détenant une participation de 70%) s’engagera principalement dans la commercialisation et la distribution d’insuline humaine et analogique, y compris Aspart, Glargine et Lispro et les agonistes du GLP-1 (par exemple, Liraglutide) et potentiellement d’autres produits biopharmaceutiques en Inde . MJ sera responsable du développement, de la fabrication et de la fourniture de ces produits à la JV.

Eris Lifesciences a récemment annoncé son entrée sur le marché indien de l’insuline et des agonistes du GLP1 de 35 à 40 milliards de Rs via Eris MJ Biopharm Ltd, une coentreprise à usage spécial entre Eris et MJ Biopharm Pvt Ltd, basée à Mumbai.

Eris, l’un des principaux acteurs indiens sur le segment Oral Diabetes Care, va désormais étendre son offre de produits aux insulines et aux agonistes du GLP1. Ces catégories représentent 61 % du marché de l’antidiabète aux États-Unis, alors que leur pénétration n’est que de 21 % en Inde. Cette faible pénétration s’explique en grande partie par le nombre limité de fournisseurs sur le marché indien.

« Nous prévoyons une croissance significative dans ces segments, étant donné que le diabète est une maladie évolutive et que la thérapie à l’insuline/GLP 1 est la référence en matière de gestion du diabète sur les marchés développés », a déclaré un responsable de la société.

MJ Biopharm (ou « MJ »), basée à Mumbai, a démontré ses capacités dans le développement et la commercialisation de formulations biosimilaires recombinantes. MJ emploie une équipe de R&D biopharmaceutique de 35 personnes (dont 3 titulaires d’un doctorat) et exploite deux installations de fabrication conformes aux normes OMS-GMP/PICS en Inde pour les produits biologiques en vrac et les formulations basées sur la plate-forme de fermentation microbienne.

Amit Bakshi, président et directeur général d’Eris Lifesciences, a déclaré : « Le diabète est une maladie évolutive et le nombre de patients indiens devrait doubler au cours des 20 prochaines années. Nous sommes classés n°5 dans le segment du diabète oral (OAD) et cela nous impose une énorme responsabilité en tant que partie prenante sérieuse dans la gestion du fardeau du diabète dans notre pays. Avec la formation de cette JV avec MJ, nous allons plus loin dans notre engagement. Au cours des 10 à 15 prochaines années, la croissance des soins du diabète sera tirée par les combinaisons DPP4-SGLT2, les analogues de l’insuline et les agonistes du GLP1, étant donné les preuves cliniques supérieures sur leur capacité à fournir un meilleur contrôle glycémique, une protection cardio-rénale et une gestion du poids. Compte tenu de notre solide position sur le marché des OAD et des marques à succès comme Zomelis et Gluxit, nous sommes bien placés pour surfer sur la vague de croissance des combinaisons DPP4-SGLT2. Avec la formation de cette coentreprise, nous ajouterons l’insuline humaine, les analogues et les agonistes du GLP-1 à notre portefeuille, ce qui, avec notre gamme Circa de glucomètres, d’appareils CGM et de moniteurs HbA1C, fait de nous un acteur à service complet dans le traitement du diabète.

Amol Shah, directeur général de MJ Biopharm, a déclaré : « Avec des capacités éprouvées dans le développement et la fabrication biopharmaceutiques ainsi que des installations de classe mondiale, MJ Biopharm a acquis une forte crédibilité dans le domaine de l’insuline, avec plus de 14 millions de flacons et plus de 4 millions de cartouches de insuline humaine fabriquée et fournie dans plus de 25 pays depuis 2015. Je suis enthousiasmé par cette collaboration avec Eris et nous sommes impatients d’étendre l’étendue et la profondeur du marché de l’insuline en Inde.

