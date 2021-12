Actualités pharmaceutiques : dernières actualités pharmaceutiques, actualités pharmaceutiques indiennes et mises à jour

La leucémie aiguë myéloïde (LAM) est la leucémie ou le cancer du sang le plus fréquent chez l’adulte.

Le médicament est approuvé pour une utilisation en association avec la chimiothérapie d’induction standard à la daunorubicine et à la cytarabine et à la chimiothérapie de consolidation à haute dose de cytarabine.

BDR Pharma, l’une des principales sociétés pharmaceutiques génériques indiennes, a lancé le premier Générique-Midostaurine indien sous le nom de marque MSTARIN, qui est indiqué dans les cancers rares et difficiles à traiter.

Le médicament est approuvé pour une utilisation en association avec la chimiothérapie d’induction standard à la daunorubicine et à la cytarabine et à la chimiothérapie de consolidation à haute dose de cytarabine, et pour les patients en réponse complète suivie d’un traitement d’entretien en monothérapie par Midostaurine pour les adultes atteints de leucémie myéloïde aiguë (LAM) nouvellement diagnostiquée qui sont FLT3. mutation positive.

La leucémie aiguë myéloïde (LAM) est la leucémie ou le cancer du sang le plus fréquent chez l’adulte. Elle représente environ 25 % de toutes les leucémies de l’adulte dans le monde, avec les taux d’incidence les plus élevés et les taux de survie les plus faibles de toutes les leucémies de l’adulte.

Raheel Shah, directrice du développement commercial, BDR Pharmaceuticals, a déclaré : « Avec le lancement du générique Midostaurine, les patients atteints de LAM mutée par FLT3 auront désormais accès à ce médicament à un prix abordable qui pourrait considérablement prolonger leur vie. L’autre aspect le plus essentiel de notre modèle économique est notre force d’identification et de sortie de nouvelles molécules. Ce travail est effectué dans notre centre de recherche et de développement de pointe situé à Baroda, qui est bien accrédité ».

Ceux qui suivent de près la lutte des entreprises pharmaceutiques mondiales contre le tristement célèbre coronavirus auront entendu parler de BDR Pharmaceuticals. La société pharmaceutique basée à Mumbai a fait la une des journaux tout au long de 2020-2021 pour être un précurseur dans la course à la fabrication de médicaments qui combattent le coronavirus. Lorsqu’il y avait un besoin urgent d’un approvisionnement autonome en médicaments anti-virus dans le pays, l’entreprise à domicile a joué un rôle important dans la fabrication de médicaments Covid 19 et a mis tout un panier de ces médicaments à la disposition des patients indiens.

BDR est reconnu comme un acteur de « niche » dans la fabrication d’API pharmaceutiques et pour les formulations new age renommées. Le groupe de sociétés BDR a connu une croissance constante dans l’industrie pharmaceutique au cours des 15 dernières années, tant au niveau national qu’international.

Le groupe est majoritairement complété par ses deux sociétés – BDR Pharmaceuticals International Pvt Ltd et BDR Life sciences Pvt. Ltd, chacun ayant marqué sa propre suprématie dans les domaines respectifs, à savoir la fabrication d’API et de formulation, respectivement. Le Groupe BDR se concentre sur le développement dans 6 segments thérapeutiques spécialisés, à savoir. L’oncologie, les soins intensifs, la gynécologie et la neurologie, la dermatologie et la santé des femmes qui sont son segment de rêve.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.