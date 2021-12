Actualités pharmaceutiques : dernières actualités pharmaceutiques, actualités pharmaceutiques indiennes et mises à jour

Le projet de loi prévoit que chaque institut créé après l’entrée en vigueur de la loi de 2021 sur l’Institut national d’enseignement et de recherche pharmaceutiques (modification) sera également une institution d’importance nationale.

Le projet de loi actuel modifiera la loi de 1998 sur l’Institut national d’enseignement et de recherche pharmaceutiques, qui a établi l’Institut national d’enseignement et de recherche pharmaceutiques (NIPER), à Mohali au Pendjab.

Lok Sabha a adopté le projet de loi de 2021 sur l’Institut national d’éducation et de recherche pharmaceutiques (amendement) pour déclarer plus de six instituts d’éducation et de recherche pharmaceutiques à Ahmedabad, Guwahati, Hajipur, Hyderabad, Kolkata et Raebareli comme instituts d’importance nationale pour renforcer la recherche et l’éducation dans le secteur pharmaceutique.

Celui-ci prévoira également un conseil pour assurer le développement de la recherche pharmaceutique et assurer une collaboration étroite entre les institutions de recherche et l’industrie.

Six nouveaux instituts ont été créés à Ahmedabad, Guwahati, Hajipur, Hyderabad, Kolkata et Raebareli en 2007-2008.

Le projet de loi vise à rationaliser le conseil d’administration de chacun de ces instituts de son effectif actuel de 23 à 12 membres et à élargir la portée et le nombre de cours dispensés par ces instituts, y compris les diplômes d’études supérieures et supérieures, les distinctions doctorales et postdoctorales et recherche en enseignement pharmaceutique.

Il est nécessaire de préciser que les six instituts ainsi créés ainsi que tout autre institut similaire devant être établi en vertu de ladite loi seront des instituts d’importance nationale », indique l’exposé des objets et des motifs concernant le projet de loi.

Afin de coordonner les activités de tous ces instituts, d’assurer le développement coordonné de l’enseignement et de la recherche pharmaceutiques et le maintien des normes, etc., il est nécessaire de créer un organisme central, qui s’appellera le Conseil, a-t-il noté.

Les fonctions du Conseil comprennent : (i) donner des conseils sur les questions liées à la durée des cours et aux normes d’admission dans les instituts, (ii) formuler des politiques de recrutement, les conditions de service et les frais, (iii) examiner et approuver les plans de développement des instituts , et (iv) examiner les estimations budgétaires annuelles des instituts pour recommandations au gouvernement central pour l’allocation des fonds.

