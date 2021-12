Actualités pharmaceutiques : dernières actualités pharmaceutiques, actualités pharmaceutiques indiennes et mises à jour

Les programmes actuellement disponibles pour les utilisateurs sont axés sur les bonnes pratiques de fabrication et ont été développés en partenariat avec la GIZ dans le cadre de la contribution de la GIZ à l’écosystème de développement des compétences dans le secteur des sciences de la vie.

Les utilisateurs des programmes de développement professionnel (PDP) comprennent de grandes entreprises telles que Cadila Healthcare (Zydus), Cipla, DRL, Emcure, Lupin, Group Pharma, Neuland Labs et Sun Pharma.

Afin de faciliter les défis de l’industrie avec la technologie et les compétences électroniques pour améliorer l’ensemble des compétences des professionnels de la pharmacie, le Life Sciences Sector Skill Development Council (LSSSDC) a lancé 12 programmes de développement professionnel (PDP) en collaboration avec la GIZ pour l’Alliance pharmaceutique indienne (IPA) Des membres comme Cadila Healthcare (Zydus), Cipla, DRL, Emcure, Lupin, Sun Pharma, entre autres.

GIZ est une entreprise d’utilité publique fédérale allemande, active dans le domaine de la coopération internationale pour le développement durable dans plus de 120 pays.

Ces programmes sont basés sur les Bonnes Pratiques de Fabrication Actuelles (cGMP). Il peut être utilisé par les entreprises pour perfectionner et recycler leurs employés sur les aspects des BPF. L’objectif des PDP est de fournir des modules d’apprentissage en ligne alignés sur les objectifs organisationnels des entreprises membres des associations industrielles.

Le LSSSDC est reconnu et approuvé en tant que conseil sectoriel des compétences pour le secteur des sciences de la vie, y compris la recherche pharmaceutique (y compris AYUSH), biopharmaceutique et sous contrat, par la National Skill Development Corporation (NSDC) sous un mandat du ministère du Développement des compétences et de l’Entrepreneuriat (MSDE) .

Ces programmes sont de nature volontaire et doivent être adoptés par l’industrie et les professionnels. Le prix par licence utilisateur est maintenu à Rs 3000. De plus, des remises en gros sont également disponibles pour les entreprises qui souhaitent acheter des licences en gros pour leurs employés.

Selon les estimations du LSSSDC, les opportunités d’emploi dans le secteur pharmaceutique pour des professions telles que l’assurance qualité, le contrôle de la qualité et la production ainsi que les ventes médicales augmenteront à 1633057 contre 1014000 en Inde au cours des cinq prochaines années d’ici 2026. Dans le Maharashtra à lui seul, l’effectif devrait passer de 253500 à 408250 au cours de la même période de cinq ans.

Après le lancement du PDP du LSSSDC et l’inscription d’environ 150 utilisateurs au cours du dernier mois de l’exercice 20-21, une série de commentaires positifs ont été reçus des leaders de l’industrie. Après un bon départ, le LSSSDC a embarqué environ 600 licences au cours des deux premiers trimestres de l’AF 21-22.

Pour mettre ces programmes à la disposition des entreprises MPME, le LSSSDC est en discussion avec des acteurs de l’industrie privée ainsi qu’avec des associations industrielles telles que la Bulk Drugs Manufacturers Association (BDMA) et la Confédération de l’industrie pharmaceutique indienne (CIPI) pour devenir des agrégateurs pour les MPME. Les remises sont offertes jusqu’à 70 % pour une entreprise MPME.

« Le secteur des sciences de la vie (comprenant la recherche pharmaceutique, biopharmaceutique et contractuelle) qu’il s’agisse de fabrication ou de vente, la formation et/ou le perfectionnement des compétences est un processus continu et après que le pays a été frappé par la pandémie l’année dernière, les entreprises étaient confrontées à un énorme défi pour former leur main-d’œuvre avec une formation en salle de classe avec les restrictions Covid-19, dans la recherche de formateurs et de contenus de cours appropriés. Nous nous sommes donc installés dans l’espace et avons commencé à mettre le programme en ligne ou en structure hybride », selon un responsable du LSSSDC.

Les PDP sont basés sur les tendances des besoins de formation identifiés à partir des domaines de pénurie de compétences réels pour les clients de l’industrie et soutenus par le consentement du conseil d’administration du LSSSDC.

«Pour le programme actuel proposé, il s’agit du résultat d’une consultation effectuée avec des associations industrielles telles que l’IPA et la Fédération des entrepreneurs pharmaceutiques (FOPE) pour leurs sociétés membres, où une recherche détaillée a été effectuée par le LSSSDC à l’aide de recherches secondaires sur des rapports d’audit de l’USFDA et recherche primaire à travers une discussion de groupe ciblée avec des experts. Il en a résulté des domaines identifiés comme des lacunes réelles en matière de compétences. Ensuite, le LSSSDC a développé le premier programme axé sur les aspects à 360 degrés des BPF pour un opérateur de machine du département Production avec le financement de l’Industrie et de notre homologue allemand », a ajouté le responsable.

Le conseil, conjointement avec l’industrie, a développé environ 60 « qualifications professionnelles », qui définissent les ensembles de compétences nécessaires pour exercer les principaux rôles professionnels dans le secteur pharmaceutique. Sur une base pan-indienne, le conseil vise à certifier la main-d’œuvre qualifiée de 2,1 lakh au cours des 10 prochaines années.

LSSSDC a travaillé avec les membres de l’industrie pharmaceutique, notamment Abbott, Ajanta Pharma, Alkem Laboratories, Bayer, Bharat Biotech, Biocon, Cadila Healthcare, Cipla, Dr. Reddy’s Laboratories Ltd, Emcure, Lupin et Sun Pharma, et Pharmexcil parmi plusieurs autres.

LSSSDC a été formé pour créer un écosystème robuste et dynamique pour le développement d’une main-d’œuvre qualifiée correspondant aux normes mondialement reconnues pour le secteur des sciences de la vie en Inde. Cela offrira des opportunités de subsistance significatives à une multitude de personnes dans le domaine des produits pharmaceutiques, de la biotechnologie et de la recherche clinique en Inde.

Le LSSSDC cherche à résoudre ce problème en se concentrant sur les compétences/compétences sectorielles, l’assurance qualité par l’accréditation des compétences acquises par les stagiaires, l’élaboration de programmes de formation professionnelle, le cadre de qualification et l’établissement de normes et de repères, en facilitant le recrutement et le placement de personnes formées et qualifiées. main-d’œuvre et devenir un référentiel d’informations.

