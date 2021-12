Actualités pharmaceutiques : dernières actualités pharmaceutiques, actualités pharmaceutiques indiennes et mises à jour

Vineet Gupta a rejoint Eli Lilly en 2010 en tant que directeur marketing pour l’Inde, suivi d’un rôle en tant que directeur Corporate Affairs & Pricing Reimbursement and Access (PRA) en 2012.

Eli Lilly and Company (India) Pvt Ltd (Lilly India), dont le siège est à Gurgaon, est une filiale en propriété exclusive d’Eli Lilly and Company, une société biopharmaceutique mondiale basée à Indianapolis, aux États-Unis.

Eli Lilly and company (Inde) a annoncé la nomination de Vineet Gupta au poste de directeur général de sa filiale indienne avec effet au 1er janvier 2022.

Vineet succèdera à Luca Visini qui a occupé le poste de directeur général de la société en Inde de février 2018 à décembre 2021.

Vineet Gupta a rejoint Eli Lilly en 2010 en tant que directeur marketing pour l’Inde, suivi d’un rôle de directeur des affaires d’entreprise et du remboursement et de l’accès (PRA) en 2012, et a depuis occupé divers postes de direction stratégique dans plusieurs pays, y compris des rôles de directeur général en Thaïlande. , Philippines et Indonésie. Il est actuellement basé au siège social de Lilly à Indianapolis (États-Unis).

Commentant son retour en Inde, Vineet Gupta a déclaré : « Je suis ravi et honoré d’avoir cette opportunité de diriger les opérations d’Eli Lilly India. J’ai hâte de prendre des décisions commerciales stratégiques qui nous aideront à tenir notre promesse d’améliorer la vie des gens dans le monde et en Inde.

Luca Visini a déclaré : « Je suis incroyablement reconnaissant d’avoir dirigé une équipe de professionnels talentueux et dévoués, tous dévoués à notre objectif à Lilly India. Je suis convaincu qu’avec le leadership de Vineet, Lilly India continuera d’élargir l’accès à nos médicaments innovants pour les personnes qui en ont besoin.

Eli Lilly and Company (India) Pvt Ltd (Lilly India), dont le siège est à Gurgaon, est une filiale en propriété exclusive d’Eli Lilly and Company, une société biopharmaceutique mondiale basée à Indianapolis, aux États-Unis. Depuis sa création il y a plus de 25 ans, Lilly India propose des options de traitement avancées pour traiter les maladies chroniques telles que le diabète, le cancer du poumon, le cancer gastrique, l’ostéoporose, la polyarthrite rhumatoïde, la santé masculine et le déficit en hormone de croissance.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.