Actualités pharmaceutiques : dernières actualités pharmaceutiques, actualités pharmaceutiques indiennes et mises à jour

Le programme de développement des compétences fait partie de l’ambitieux Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana du gouvernement visant à produire et à former un personnel de pharmacovigilance qualifié pour une PV efficace.

La pharmacovigilance est une science qui concerne la détection, l’évaluation, la compréhension et la prévention des effets indésirables ou de tout autre problème lié aux médicaments et aux dispositifs médicaux.

Afin d’améliorer les connaissances et les compétences des professionnels de la santé en matière de pharmacovigilance (PV) pour la sécurité des patients, la Commission indienne de la pharmacopée (IPC) basée à Ghaziabad a lancé le programme de développement des compétences (SDP) – 2021 sur la pharmacovigilance des produits médicaux via un webinaire pour résoudre les problèmes liés aux effets indésirables. événements dus à des médicaments et des dispositifs médicaux. Le programme qui a commencé à partir du 8 octobre se terminera le 12 octobre 2021.

La Commission indienne de la pharmacopée (IPC) est une institution autonome du ministère de la Santé de l’Union. L’IPC a été chargé d’établir des normes de médicaments dans le pays. Sa fonction de base est de mettre à jour régulièrement les normes des médicaments couramment requis pour le traitement des maladies prévalant en Inde.

Il vise également à acquérir des connaissances de base en PV et à créer une main-d’œuvre au niveau national / international pour relever les défis en PV.

La pharmacovigilance est une science qui concerne la détection, l’évaluation, la compréhension et la prévention des effets indésirables ou de tout autre problème lié aux médicaments et aux dispositifs médicaux. Pour suivre les effets indésirables des médicaments dans la population indienne, le ministère de la Santé de l’Union a lancé le Programme de pharmacovigilance de l’Inde (PvPI) le 14 juillet 2010.

Le programme de développement des compétences couvrira des sujets tels que la pharmacovigilance : bases, objectifs, détection et évaluation des signaux. compréhension, prévention et notification des effets indésirables des médicaments (EIM), compréhension des rapports individuels de sécurité des cas (ICSR), des événements indésirables suivant la vaccination (AEFI) et du programme de matériovigilance de l’Inde (MvPI), évaluation de la causalité et examen de la qualité et rapports de sécurité périodiques.

Il est utile pour les jeunes professionnels de la pharmacie, médicaux et paramédicaux à la recherche d’une carrière en pharmacovigilance et les professionnels existants en PV.

Cela vise également à améliorer les perspectives de carrière et les opportunités d’emploi dans le PV au sein du gouvernement et du secteur privé, les opportunités de carrière dans les systèmes de réglementation/les organisations de recherche sous contrat (CRO) et les programmes de santé publique, l’acquisition de connaissances de base en PV et les capacités à fournir de bonnes pratiques PV au même niveau. avec les exigences internationales.

L’IPC, dans le cadre de son programme phare de développement des compétences, a formé de nombreux professionnels de la santé, notamment des médecins et des pharmaciens, à acquérir les compétences requises pour faire avancer le PvPI dans le pays.

Le programme de développement des compétences fait partie de l’ambitieux Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana du gouvernement visant à produire et à former un personnel de pharmacovigilance qualifié pour une PV efficace.

Visant à dispenser une formation pratique aux jeunes professionnels de la santé dans le domaine de la PV, le programme vise à améliorer les connaissances et les compétences des professionnels de la pharmacovigilance qualifiés pour assurer la sécurité des patients.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.