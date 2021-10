Actualités pharmaceutiques : dernières actualités pharmaceutiques, actualités pharmaceutiques indiennes et mises à jour

L’ONPV doit viser à promouvoir la disponibilité et l’accessibilité à des médicaments de qualité.

Par le professeur Bejon Kumar Misra

L’Inde a été considérablement touchée par la deuxième vague de Covid-19 et les conséquences ont accru le besoin urgent de progrès médicaux et scientifiques pour favoriser notre longévité et notre bien-être. Pendant ce temps, le sentiment d’urgence a été renforcé par la publication par le gouvernement du nouvel ordre sur les marchés publics (NPPO) pour soutenir l’initiative «Make in India». L’idée principale était de promouvoir l’accessibilité, la fabrication et la production de biens et services en Inde, encourageant ainsi une croissance plus élevée des revenus et de l’emploi.

Cependant, l’accent mis sur les patients manquait dans l’ONPV, car le système de prestation de soins de santé et l’accessibilité aux médicaments auraient dû être mis en évidence et donc exemptés de cette ordonnance pour permettre aux patients d’accéder aux médicaments sans aucune discrimination, car la politique proposée pourrait s’avérer préjudiciable à un moment vital que cette pandémie. L’Inde a produit des génériques médicaux, des vaccins et des consommables à exporter vers d’autres pays, et empêcher l’afflux de matières premières dans le domaine des domaines biologiques et pharmaceutiques peut s’avérer catastrophique pour la vie des patients et doit être examiné de toute urgence.

PPO : interruption de l’approvisionnement en médicaments critiques

Pendant la pandémie, quelques mesures clés ont été prises pour atténuer son impact sur l’économie indienne. L’un d’entre eux comprenait Atmanirbhar Bharat, une initiative autonome lancée par le Premier ministre Narendra Modi. Les différentes interprétations de l’initiative par le gouvernement ont stimulé l’introduction d’une ONPV qui entrave la disponibilité de médicaments vitaux, spécialisés et exclusifs qui ne sont pas fabriqués localement ou qui reposent sur des ingrédients non disponibles localement.

Selon le New Public Procurement Order (NPPO), les fournisseurs non locaux (fournisseurs avec un contenu local inférieur à 20%) seront rendus inéligibles à soumissionner dans les marchés publics, à l’exception de Global Tender Inquiry (GTE), qui a un seuil de Rs 200 crores. L’ONPV, telle qu’adoptée par le gouvernement, peut s’avérer préjudiciable en cette période de crise mondiale où la nation a besoin d’infrastructures médicales et sanitaires exemplaires pour répondre à ses besoins. Nous devons assurer un accès non discriminatoire et il est de la responsabilité de l’État d’assurer la disponibilité des médicaments prescrits par les médecins. L’interruption de l’approvisionnement en médicaments essentiels peut avoir un impact sur la qualité de vie des patients .

Élever les obstacles à l’accessibilité de soins fiables aux patients

L’ONPV a été publiée en tant que directive pan-industrielle par le DPIIT (Département pour la promotion de l’industrie et du commerce intérieur) pour rendre l’Inde autonome ou « Aatmanirbhar », ce qui est un objectif louable. Cependant, des secteurs tels que l’industrie pharmaceutique, qui dépendent des importations pour des médicaments hautement spécialisés et vitaux et des thérapies ciblées – produits biologiques complexes, médicaments orphelins, etc., doivent être exemptés car il est essentiel de garantir que les patients y aient accès. médicaments essentiels. Sans autre clarification ou révision du PPO actuel, la disponibilité des médicaments critiques, qui ne sont pas fabriqués localement, peut être affectée, affectant ainsi les patients nécessitant des soins critiques et une attention immédiate.

Le PPO actuel encouragera l’avancement des médicaments contrefaits et de qualité non standard (NSQ) et incitera l’entrée de médicaments sans scrupules dans la chaîne d’approvisionnement, posant de nouveaux défis à une population souffrante ayant un besoin urgent de soins médicaux sûrs et fiables.

De plus, si l’industrie adoptait pleinement la dernière ONPV, cela susciterait de forts soupçons sur la qualité, la disponibilité, le coût et l’efficacité des produits pharmaceutiques fournis aux patients. Cela peut être extrêmement dangereux, en particulier pour entraver les traitements vitaux.

Favoriser la centration sur le patient

L’ONPV doit viser à promouvoir la disponibilité et l’accessibilité à des médicaments de qualité. Émettre des clarifications et des directives claires qui rationalisent une chaîne d’approvisionnement de médicaments à valeur ajoutée est nécessaire pour soutenir efficacement les patients, en particulier ceux qui se sentent déjà impuissants et isolés par l’accès réduit aux médicaments vitaux pour traiter leurs affections. Faciliter le bien-être des patients est l’un des principes fondamentaux de notre secteur, et nous devons donc viser à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir une focalisation renouvelée et continue sur le patient.

Nous devons agir, et agir de toute urgence. Nous avons besoin de l’ONPV pour nous permettre de nous concentrer sur les problèmes qui perpétuent les inégalités aux niveaux local et mondial. Nous voulons aider les sociétés civiles à jouer un rôle actif dans la lutte contre les inégalités dans leurs territoires. Nous voulons encourager les chercheurs à partager ce qu’ils savent sur les inégalités dans l’accès à des soins de santé de qualité, y compris des idées pratiques sur la façon de s’y attaquer. L’objectif actuel devrait être de préserver le bien-être des patients et les droits de tous les citoyens de la nation en veillant à ce que ceux qui ont besoin de soins médicaux aient accès à l’aide médicale disponible, sans aucun obstacle.

La voie à suivre

Dans le cadre de ces commandes de marchés publics, les médicaments et les produits de santé ne peuvent pas être traités au même titre que les appareils électroniques, les articles numériques et d’autres produits de fabrication, car tout retard dans la fabrication ou la fourniture de ces produits pourrait avoir des conséquences mortelles pour les patients. Le besoin de l’heure est que le gouvernement indien intervienne et introduise des modifications à l’ordonnance qui correspondent aux besoins des patients.

Nous sommes à nouveau au milieu d’une autre crise mondiale qui se traduit par un creusement des inégalités sanitaires, économiques et sociales. Aujourd’hui, notre campagne sur la couverture sanitaire universelle (CSU) nous donne l’occasion de nous rassembler et d’agir ensemble pour mettre en évidence comment lutter contre les inégalités pour garantir que les gens puissent bénéficier de soins de santé de qualité et sûrs. L’Inde doit continuer à œuvrer pour être suffisante localement et réduire sa dépendance vis-à-vis des marchés étrangers.

Cependant, dans le cas des soins de santé, il est essentiel d’exempter les prestataires de soins de santé publics et privés et l’industrie pharmaceutique de l’ONPV pour l’amélioration globale de la santé et du bien-être des patients. Il est impératif de garantir un accès ininterrompu aux médicaments, aux thérapies et au soutien de la santé dans l’intérêt de la sécurité et du bien-être des patients.

(L'auteur est Fondateur et directeur, Initiative pour la sécurité et l'accès des patients de la Fondation indienne. L'article est à titre informatif seulement. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

