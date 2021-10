Actualités pharmaceutiques : dernières actualités pharmaceutiques, actualités pharmaceutiques indiennes et mises à jour

La pratique du médecin autour du diagnostic des patients et de la prescription des marques pharmaceutiques a également subi un changement radical en raison de la mise en œuvre des directives de télémédecine.

L’industrie pharmaceutique augmente également rapidement ses capacités numériques pour s’engager avec la fraternité médicale.

Les entreprises pharmaceutiques et les médecins adoptent aujourd’hui la transformation numérique et prennent des mesures agressives pour s’adapter aux changements afin de se reconnecter virtuellement pendant la pandémie.

Parlant de la transformation numérique pendant la pandémie, Namita Thapar, directrice exécutive d’Emcure Pharmaceuticals, déclare : « Il y a également eu un changement dans l’état d’esprit des médecins qui ont maintenant connu l’ampleur et atteint cette offre numérique. Auparavant, la plupart des conférences et événements auraient rarement pu accueillir plus de 1 000 participants. Avec le numérique, nous assistons à des événements auxquels participent plus de 10 000 participants, certains même de l’extérieur du pays. Afin de faire face à la transition vers la numérisation, nous avons formé nos représentants commerciaux à continuer à dialoguer avec les médecins de manière créative et unique à l’aide d’outils virtuels. »

« Heureusement, Emcure bénéficie déjà d’un espace mental différencié avec les médecins, et notre base numérique existante a contribué à cette transition perturbatrice », remarque Namita.

Parlant du cheminement vers le passage au numérique, elle ajoute que pour amplifier davantage l’engagement d’Emcure avec la communauté des médecins, nous avons créé une plate-forme où les jeunes médecins ont pu présenter leurs études de cas récentes et obtenir des conseils de médecins fidèles.

« Nous avons également lancé le programme EmGurukul, qui a affecté un médecin expérimenté comme mentor à un médecin plus jeune. De même, dans le cadre de notre programme Emvidya, nous continuons à former le personnel infirmier et paramédical à travers le pays. Enfin, nous avons également lancé une série de talk-shows en ligne sur YouTube intitulée « Uncondition Yourself », pour dialoguer avec les médecins et les patients et les sensibiliser aux conditions critiques. L’émission présente des médecins et des patients qui parlent de différentes maladies, des parcours des patients et de la stigmatisation et des tabous associés à ces conditions », ajoute Namita.

«Par conséquent, à notre avis, alors que les expériences en personne continueront d’être importantes, nous nous attendons à voir plus d’engagement hybride dans le monde post-pandémique. Une approche unique ne fera pas l’affaire, et l’industrie devra apprendre à s’adapter au paysage en transformation et aux différentes exigences des parties prenantes », conclut Namita.

Selon le consultant pharmaceutique basé à Ahmedabad, le Dr Sanjay Agrawal, « D’un autre côté, les médecins qui avaient spécifié du temps et de la pratique pour rendre visite aux patients en face à face ont été largement touchés. Les délégués médicaux suivent aujourd’hui la pratique consistant à laisser les échantillons de produits à la réceptionniste ou à son préposé, lorsqu’il manque une communication claire sur pourquoi et comment utiliser le produit. Pour soigner une personne ou prescrire des médicaments, on fait davantage appel à des médiateurs ou à des appels Internet. Les petits films vidéo via WhatsApp ne peuvent pas remplacer les réunions personnelles du personnel de vente avec les médecins qui manquent beaucoup de nos jours.

Pendant la pandémie, la situation s’est avérée largement incertaine. Les médecins sont contraints de consulter Internet car les services hors ligne se sont révélés largement inefficaces. La dépendance numérique s’est généralisée dans l’industrie pharmaceutique et la fraternité médicale, ce qui n’est pas acceptable pour tous. Les médecins qui utilisent à peine les médias sociaux pour la commercialisation doivent se concentrer sur les publications numériques et les courts métrages pour la promotion de leur marque.

Parlant de relever le défi actuel, le Dr Sandeep Arora, responsable des affaires médicales et des services aux patients, Takeda India, déclare : « Chez Takeda, la sécurité des employés est notre priorité absolue. Avec l’ouverture de l’Inde et la chute des cas de Covid-19 aux niveaux signalés en mars 2021, le pays commence à se diriger vers la normalité. Takeda a suivi la situation de près et a eu recours à un modèle de travail qui s’appuie sur des données et des analyses. »

«Nous avons surveillé de près non seulement la situation dans nos sièges sociaux officiels à Gurugram et à Mumbai, ainsi que nos domaines de fonction clés sur la base des cas de covid actifs et du pourcentage de la population vaccinée. Nous avons récemment autorisé notre équipe de terrain à organiser des réunions en face à face avec des médecins et des professionnels de la santé (HCP) dans des États qui ont été marqués sûrs. Avec la sécurité Covid-19 au cœur, le respect mutuel avec nos HCP et nos clients sur la base des réglementations locales et notre gouvernance interne Covid-19 constituent la base des interactions en face à face, y compris la conduite d’événements scientifiques. Il existe des protocoles stricts Covid-19 de distanciation sociale, de port de masque et de désinfection qui sont respectés par ceux sur le terrain. Nous continuons de surveiller la situation de près et de réviser notre stratégie pour nos équipes de terrain en fonction de la situation actuelle chaque semaine. »

